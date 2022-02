Mowinckel bekrefter OL-slutt – var forvirret etter rennet

Det bekrefter hun til NRK.

– Dette er mitt siste OL og den siste OL-øvelsen jeg kjører. Det er kjipt at det endte som det gjorde. Sånn er det. Jeg skulle selvfølgelig ønske at det endte bedre. Men jeg får se tilbake på et fint OL som var sist.

– Surt

Mowinckel skuffet stort i tirsdagens utfor, og havnet langt bak pallen. Det norske medaljehåpet, som kjørte ned med startnummer seks, lå bak ved første måling og fortsatte å tape nedover i løypa. I mål endte hun 1,10 bak italienske Elena Curtoni, som ledet løpet da.

– Det er surt. Jeg følte jeg egentlig traff greit overalt. Man vet på renndager at alt går litt mer på halv tolv enn normalt. Jeg turte å risikere og gå for det. Det var jeg egentlig veldig fornøyd med. Jeg merker at jeg hadde høyere hastighet fra den «siste triple» før flata. Jeg må ha tapt vanvittig mye derfra og inn til mål, sier Mowinckel til NRK.

Alpinesset innrømmer at hun skjønte lite ved målgang.

– Var du overrasket da du kom i mål, siden du hadde en god følelse selv?

– Jeg var overrasket negativt, ja. Det føltes bedre ut enn det jeg kjørte. Det er surt, sier moldenseren.

Rennet pågår fortsatt. Sveitsiske Corinne Suter leder foreløpig, mens Mowinckel ligger nede på en 14. plass.

– Det er kjipt

29-åringen imponerte stort på gårsdagens trening, hvor hun ble nummer tre, og var ventet å kjempe i toppen i tirsdagens renn.

– Det er kjipt, fordi jeg nesten var raskest i går. Jeg prøvde å gjøre det samme i dag, men det ikke fort, sier en skuffet Mowinckel.

FORTVILER: Ragnhild Mowinckel ble møtt med røde tall i målområdet. Foto: WOLFGANG RATTAY / Reuters

Dermed ble det ingen reprise av OL i 2018 for den norske alpinisten.

Der imponerte Mowinckel stort med OL-sølv i både utfor og storslalåm, men er siden da blitt tvunget til å kjempe seg tilbake et skademareritt etter at korsbåndet i høyre kne røk to ganger i 2019.