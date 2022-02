– Tenk hvis det stopper her da. Reist til OL og kjører 8 porter totalt. Da er det bedre å ligge på treningsleir et annet sted, sa NRKs kommentator da sjokket var et faktum.

Storfavoritt Mikaela Shiffrin som «aldri» kjører ut, kjørte ut for andre gang på rad dette mesterskapet.

Gråtende satt hun lenge oppe i bakken med hodet kikkende ned i kunstsnøen og fikk trøst.

Tårene rant da Shiffrin kjørte ut. Foto: Robert F. Bukaty / AP

– Jeg følte jeg måtte ta en pause og prøve å forstå hva jeg gjorde feil. Ikke akkurat i den svingen, men generelt. Hva jeg gjorde feil gjennom dagen, eller gjennom uka eller gjennom året. Jeg gikk for gull, men ja..., forteller Shiffrin til Discovery.

– Jeg skal prøve å fokusere igjen, men det funket ikke så bra etter storslalåmen, så jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre.

– Jeg får vondt i magen

For også i storslalåm ble det kun et par porter for den amerikanske stjernen. I begge grener var hun gullfavoritt.

– Hva er det som skjer med Mikaela Shiffrin i disse lekene? Det ble fire porter i storslalåm før hun kjørte ut, og nå ble det fem i slalåm, kommenterte Stoltenberg.

TIDLIG OVER: Shiffrin mistet kontroll tidlig og kjørte ut etter fire porter. Foto: Robert F. Bukaty / AP

Ti slalåmkjørere passerte målseilet, og Shiffrin satt fortsatt utrøstelig på toppen med tre personer rundt seg.

– Jeg får litt vondt i magen, jeg unner ingen dette her, sier Stoltenberg.

I over en halvtime satt hun i bakken og gråt.

– Det er kjipt nok å kjøre ut selv om du ikke er gullkandidat. Så å gjøre det der, den tror jeg svir, sier Mina Fürst Holtmann til NRK.

Shiffrin var en av de største favorittene i slalåmrennet. Hun vant OL-gull i samme disiplin i 2014. Det samme var hun i storslalåm, der hun var regjerende olympisk mester.

Men i begge renenene måtte hun ta seg ned bakken, vel vitende om at medaljedrømmen var knust.

SKUFFET: Shiffrin kom seg til slutt ned til målområdet og pratet med utvalgte medier. Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP

– Jeg kan ikke se for meg hvilket press hun har på seg, som hun har satt på seg selv og som hun har fra nasjonen. For USA er OL alt og jeg tror hun har ganske mye trøkk på seg fra landet sitt og fra skiverdenen generelt, sier Thea Stjernesund til NRK, og legger til:

– Det er nå man ser det er OL, det skjer ting som ikke vanligvis skjer.

Tviberg kjørte ut

Det ville seg ikke helt for de norske heller. Mina Fürst Holtmann startet veldig bra og holdt følge med ledende Lena Dürr, men tapte nedover og var til slutt nummer 18 etter første omgang, drøye to sekunder bak tyskeren.

På plassen bak var Thea Stjernesund.

Shiffrin var ikke den eneste som fikk problemer på toppen. Maria Tviberg kjørte ut heltent fra start, men på omtrent samme port led hun samme skjebne som amerikaneren.

Slalåmen var over etter få porter.

– Det er ikke slik man ser for seg at slalåm i OL skal gå. Dette er jo min beste disiplin. Men vi har for lite trening på denne snøen her, og da er jeg ikke komfortabel. Så da kjører jeg ut, oppsummerer en skuffet Tviberg,