Mener vektdramaet kan prege Brækhus: – Veldig spesiell episode

– Jeg synes den episoden i går var veldig spesiell, sier NRKs bokseekspert Anders Øfsti.

Det gikk over én time før Cecilia Brækhus viste seg da hun skulle veies inn til møtet med Klara Svensson torsdag.

Kan gjøre kampen jevnere

Normalt skal Brækhus være en bedre bokser enn Svensson og svensken har, ifølge Øfsti, små sjanser mot den norske verdensmesteren.

– Det eneste som kan jevne det ut litt er at Cecilia har slitt litt med vekten en stund for å komme ned på riktig kampvekt. At det har tappet henne for litt krefter og at Svensson klarer å holde seg på avstand i ti runder, forklarer Øfsti til NRK.

At verdensmesteren holder motstander, publikum og presse på pinebenken i over en time mens hun sliter med vekten er ikke normalt i forberedelsene til en kamp.

– Hadde det vært et kvarter eller en halvtime kunne det vært et taktisk spill, at hun gjorde det for å understreke at hun er verdensmesteren. «Alle skal få vente på meg», men en og en halv time er å dra den litt for langt i et taktisk spill, forklarer bokseeksperten.

– Ubehagelig for alle

Heller ikke den tidligere bokseren Ole Klemetsen mener gårsdagens episode er vanlig. Klemetsen ble hyret inn av «Team Brækhus» før kampen og har fulgt bokseren på nært hold inn mot kampen.

KLAR: Ole Klemetsen er med i teamet rundt Cecilia Brækhus. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Det som skjedde i går kan skje og det er ubehagelig for alle og ikke minst den det gjelder, forteller Klemetsen til NRK.

Men én ting er han klar på. Gårsdagens problemer vil ikke påvirke Brækhus inn mot kampen. Den tidligere bokseren tror hun vil restituere seg godt inn mot kampen.

– Hun har lagt bak seg det som skjedde i går og hun ferdig med det, forteller Klemetsen.

– Synes nok ikke det er en trivelig situasjon

Likevel spør Øfsti seg om Brækhus bommet inn mot innveiingen.

KLAR: Klara Svensson er klar til kamp. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Hvis det er slik at hun har slitt over en periode med å klare å komme ned tapper det krefter og tar litt fokus, forklarer Øfsti.

Kveldens kamp er viktig for Brækhus. Klara Svensson er en sterk utfordrer og alle beltene er i spill. Det har til tider vært ampert mellom de to leirene. Svensson bokser for Sauerland, den gamle boksepromotoren til Brækhus.

Det setter en ekstra spiss på kveldens kamp. NRKs bokseekspert tror også det kan være fordel for Svensson.

– Cecilia er god på å holde fokus, men det blir noe stort ut av det her og det blir mas fra den ene og den andre. Hun synes nok at det ikke er en trivelig situasjon, forteller Øfsti.