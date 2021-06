Brækhus fyrer løs mot Idrettsforbundets «dobbeltmoral»: – De må skaffe seg litt baller

En Facebook-kommentar om den kontroversielle showkampen mellom Floyd Mayweather og youtuberen Logan Paul fikk det til å renne over for Cecilia Brækhus (39). Mange har vært kritiske til millionkampen, og etter det hun opplevde som en debatt der boksingen igjen ble satt i negativt lys, tok hun tastene fatt.

«Jeg finner OL i Kina og fotball-VM i Qatar mer problematisk enn en showkamp i bokseringen», skrev den norske verdensmesteren.

Det viser seg at Brækhus har mer på hjertet enn som så, og at hun lenge har vært fortvilet over det hun opplever som «dobbeltmoral» i norsk og internasjonal idrett.

– Vanskelig å svelge

– Jeg tror bare det rant litt over, forteller hun på telefon til NRK.

Bokseprofilen er for tiden hjemme i Norge mens hun venter på tillatelse til å dra til Los Angeles for å gjenoppta treningen på Mike Tysons boksegym. Pandemien har gjort hverdagen utfordrende, og hun har brukt mindre tid i bokseringen enn ønsket.

Desto mer tid har hun hatt til refleksjon.

– Jeg har jo fått høre siden jeg begynte med proffboksing at det er en etisk tvilsom idrett hvor penger er den eneste drivkraften, mens de samme moralske vokterne setter seg på flyet på business class og reiser til OL i Kina og VM i Qatar og mesker seg i lounger med «sjampis» der. Det er den dobbeltmoralen der det er vanskelig å svelge, sier hun.

Proffboksing har lenge vært omdiskutert i Norge, men forbudet ble opphevet i 2015.

Fakta om Cecilia Brækhus' proffkamper Ekspandér faktaboks Bokseren Cecilia Brækhus har vunnet 36 kamper og tapt én gang som profesjonell. Dette er kampene hennes. 37: Jessica McCaskill (USA), i Tulsa, Oklahoma 15. august 2020 – poengtap. 36: Victoria Noelia Bustos (Argentina), I Monaco 30. november 2019 – poengseier. 35: Aleksandra Magdziak Lopes (USA), i Carson, California 8. desember 2018 – poengseier. 34: Inna Sagajdakovskaja (Russland), i Moskva 21. juli 2018 – poengseier. 33: Kali Reis (USA), i Carson, California 5. mai 2018 – poengseier. 32: Mikaela Lauren (Sverige), i Stokke 21. oktober 2017 – seier på teknisk knockout. 31: Erica Farias (Argentina), i Bergen 9. juni 2017 – poengseier. 30: Klara Svensson (Sverige), i Oslo 24. februar 2017 – poengseier. 29: Anne Sophie Mathis (Frankrike), i Oslo 1. oktober 2016 – seier på teknisk knockout. 28: Chris Namus (Uruguay), i Halle, Tyskland 27. februar 2016 – poengseier. 27: Jennifer Retzke (Tyskland), i Frederiksberg 29. november 2014 – poengseier. 26: Ivana Habazin (Kroatia), i København 13. september 2014 – poengseier. 25: Jessica Balogun (Tyskland), i Schwerin, Tyskland 7. juni 2014 – poengseier. 24: Myriam Lamare (Frankrike), i Frederikshavn 1. februar 2014 – poengseier. 23: Oxandia Castillo (Dominikanske republikk), i Frederikshavn 7. september 2013 – seier på teknisk knockout. 22: Mia St. John (USA), i Frederikshavn 13. april 2013 – seier på teknisk knockout. 21: Anne Sophie Mathis (Frankrike), i Frederikshavn 22. september 2012 – poengseier. 20: Jessica Balogun (Tyskland), i Herning 2. juni 2012 – poengseier. 19: Kuulei Kupihea (USA), i Helsingfors 3. desember 2011 – seier på teknisk knockout. 18: Chevelle Hallback (USA), i København 7. mai 2011 – poengseier. 17: Jill Emery (USA), i Herning 2. april 2011 – poengseier. 16: Eva Bajic (Ungarn), i 20. november 2010 – seier på knockout. 15: Mikaela Laurén (Sverige), i Rostock 30. oktober 2010 – seier på teknisk knockout. 14: Victoria Cisneros (USA), i Herning 15. mai 2010 – poengseier. 13: Lucia Morelli (Italia), i Herning 12. september 2009 – poengseier. 12: Amy Yuratovac (USA), i Helsinki 30. mai 2009 – poengseier. 11: Vinni Skovgaard (Danmark), i Kiel 14. mars 2009 – poengseier. 10: Borislava Goranova (Bulgaria), i Oldenburg, Tyskland 25. oktober 2008 – poengseier. 9: Cimberly Harris (USA), i Bielefeld 20. september 2008 – poengseier. 8: Nicole Woods (USA), i Hollywood, Florida 21. juni 2008 – poengseier. 7: Adelita Irizarry (USA), Bayreuth, Tyskland 17. mai 2008 – poengseier. 6: Tatjana Dieckmann (Tyskland), i Kiel 29. mars 2008 – poengseier. 5: Wanda Pena Ozuna (Dominikanske republikk), i Kreuzberg, Tyskland 26. januar 2008 – seier på teknisk knockout. 4: Borislava Goranova (Bulgaria), i Zwickau, Tyskland 23. juni 2007 – poengseier. 3: Olga Bojare (Latvia), i Bamberg, Tyskland 26. mai 2007 – poengseier. 2: Jana Latova (Slovakia), i Evere, Belgia 17. februar 2007 – seier på knockout. 1: Ksenija Koprek (Kroatia), i Basel 20. januar 2007 – poengseier. Kilde: NTB

Føler seg urettferdig behandlet

Brækhus forklarer at boksingen er langt fra feilfri, og at hun selv har måttet gjøre noen «karatespark for kvinneboksingen». Likevel mener hun at problemene hennes egen idrett står overfor er bagateller sammenlignet med det som skjer på overordnet nivå.

– Syndebukken jeg har blitt gjort til, og proffboksingen har blitt gjort til, synes jeg er urettferdig og veldig, veldig dobbeltmoralsk. At kraftfulle idrettsinstitusjoner sier til deg at du gjør etisk feil og ikke er et bra menneske fordi du bokser ... Det har gjort skade med tanke på sponsorer og samarbeidspartnere og gjort hverdagen ekstremt tøff.

– Hvem mener du når du snakker om disse moralske vokterne og institusjonene?

– Norges idrettsforbund, IOC (Den internasjonale olympiske komité), FIFA (Det internasjonale fotballforbundet). De er på så feil vei. De er virkelig ute å kjøre nå. Vi snakker om å legge store mesterskap og applaudere dem i land som krenker internasjonale rettigheter.

Norges idrettsforbund (NIF) er fremlagt kritikken fra Brækhus. Generalsekretær Karen Kvalevåg sier at hun vil gi honnør til Brækhus som bringer opp temaet. Hun sier videre at NIF og norsk idrett aldri vil forsvare menneskerettighetsbrudd i noen land hvor de skal sende deres utøvere.

Les resten av tilsvaret fra Kvalevåg her:

Tilsvar fra NIF Ekspandér faktaboks «Vi kan ikke forsvare menneskerettighetsbrudd i Kina, Qatar, Russland eller andre steder. Derfor er det viktig at vi er bevisste og opplyste deltakere og har en tydelig strategi som bidrar til å styrke vårt internasjonale påvirkningsarbeid. Vi er glade for at idrettstinget nå nylig har vedtatt å utarbeide en felles internasjonal verdiplattform og veileder, som skal være retningsgivende for vårt internasjonale arbeid og for internasjonale tillitsvalgte fra norsk idrett som har sentrale verv i internasjonale idrettsorganisasjoner. Veilederen vil bli behandlet på det ekstraordinære idrettstinget som finner sted i midten av oktober i år. Dette skal bidra til å gi norsk idrett en tydelig norsk stemme for å fremme godt styresett, fair play og bærekraft i internasjonal idrett.» – Karen Kvalevåg, generalsekretær i Norges idrettsforbund.

– Idrettsforbundet må få seg litt baller

Neste års verdensmesterskap i fotball skal arrangeres i Qatar. FIFA har fått kritikk for å legge mesterskapet til et land med grove menneskerettighetsbrudd, og en rekke FIFA-topper er anklaget for korrupsjon i forbindelse med tildelingen. IOC har også måttet tåle kritikk og korrupsjonsanklager for å legge neste års vinter-OL til kinesiske Beijing.

Les tilsvaret til IOC nederst i saken.

De norske fotballandslagene har gjort flere Qatar-markeringer for å rette søkelys mot menneskerettighetsbruddene i landet, men foreløpig har det ikke har vært noen lignende reaksjoner fra vinteridretten i forbindelse med Beijing-OL.

Brækhus kaller diskusjonene i Norge rundt disse mesterskapene for «debatt light», og etterlyser en grundig verdidebatt i norsk idrett.

– Idrettsforbundet må få seg litt baller. De må si skikkelig fra hva de mener og ikke være så pyser. Mesterskap som disse viser at korrupsjon i idretten bare blir et større problem. Og den har ledere som ikke ønsker å ta tak i dette, dessverre.

Bokseren mener idrettsutøverne blir satt i en veldig vanskelig posisjon, da mange ikke har økonomiske muskler bak seg til å stå over konkurranser, mesterskap og stevner.

– Fåtallet tar til motmæle mot dette. Jeg tror det går mye på at man ikke tør på grunn av økonomi. Selv får jeg ingen støtte, og har måttet skaffe egne sponsorer, forteller Brækhus.