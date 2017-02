Brækhus ut mot Sauerland: – Oppfører seg som noen bitre ekskjærester

Når boksestjernen Cecilia Brækhus (35) fredag går ut i sin 30. proffkamp i karrieren i Oslo Spektrum, møter hun gamle kjente.

Ikke i ringen, for der står den svenske 29-åringen Klara Svensson. Men bak den svenske motstanderen står det tyske promoteringsselskapet Team Sauerland, som tidligere representerte Brækhus.

ETTERLYSER TAKK: Nisse Sauerland, som var til stede på onsdagens pressekonferanse, er klar på at sitatene fra treneren Ulli Wegner er helt reelle, og mener Brækhus skylder ham en takk. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

To dager før kampen sendte Sauerland, drevet av brødrene Kalle og Nisse Sauerland, ut en pressemelding, hvor Brækhus' gamle trener Ulli Wegner siteres på at den norske bokseren er utakknemlig.

– Da jeg startet å trene henne, var hun virkelig fersk, men hun fulgte mine råd og ble verdens beste kvinnelige bokser. Derfor rister jeg bare på hodet når Cecilia nå sier at hun endelig har en god boksetrener. Hun burde skamme seg! Innerst inne vet hun at hun kan takke meg for karrieren sin, heter det i pressemeldingen.

– Sauerland er såre

Det fikk Brækhus til å fyre på onsdagens pressekonferanse.

– Ulli ville aldri sagt noe slikt. Dette er Sauerland-brødrene som fremdeles er såre. De oppfører seg som noen bitre ekskjærester, som ikke greier å ta det innover seg at kjæresten dro, slo hun fast.

Brækhus brøt med Sauerland i 2014 etter seks års samarbeid, og startet isteden sitt eget selskap. Trener Ulli Wegner byttet hun ut noen måneder før.

– Jeg er litt forundret over at de er så såret. De drar dette ned på et helt forferdelig nivå, sier Brækhus til NRK etter pressekonferansen.

– Nyter at hun blir så påvirket

Hun mener det hele tyder på at Sauerland og teamet rundt Svensson er nervøse før fredagens tittelkamp.

– Ja, jeg tror de vet at de ikke har så mye de skulle ha sagt i ringen, sier hun.

Brækhus' svenske motstander understreker forteller til NRK at hun liker å se at Brækhus' lar seg påvirke av Sauerlands utspill, men understreker at hun selv ikke har noe med det å gjøre.

– Jeg har ingenting å gjøre med deres uttalelser. Jeg forstår at det finnes ondt blod. Jeg nyter litt at hun blir så påvirket, men det er ikke noe jeg kjenner til, forteller hun.