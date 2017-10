Ekedahl tok sin andre proffseier

Joanna Ekedahl slo Hannah Rankin under Oslofjord Fight Night etter at to av tre dommere tilkjente den svenske jenta seieren.

Rankin styrte mye av det som skjedde i de fire rundene uten å få inn de store trefferne, men da dommerkortene ble lest opp kunne likevel Ekedahl strekke hendene i været etter at to dommere mente hun vant kampen.