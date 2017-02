Brækhus startet ordkrigen: – Min høyre trenger bare å treffe henne én gang

– Det blir en morsom kamp, men noen ny verdensmester blir det ikke. Det kommer til å bli underholdende, sier Brækhus og knuser Svenssons håp med følgende uttalelse:

– Vi har studert henne, og hun kan bevege seg så mye hun vil. Hun kommer til å løpe hele kvelden, men min høyre trenger bare å treffe henne én gang før hun går ned. Hennes forsøk på å være uforutsigbar er det som gjør henne forutsigbar, sier Brækhus, mens Svensson svingte fram og tilbake på stolen en meter til venstre for den norske superstjernen.

– Jeg er drittlei av henne

BRÆKHUS-TRENER: Johnathon Banks. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Svensson og Brækhus går i ringen på fredag i det som blir bergenserens 30. proffkamp. Mandag startet de det som trolig blir en lang ordkrig inn mot kampen.

Svensson brukte blant annet tid på pressekonferansen til å fortelle hvordan hun skal slå Brækhus og snappe de fem tittelbeltene i Oslo Spektrum.

– Jeg er her for å vinne. Nå er tiden perfekt for meg, timingen kunne ikke ha vært bedre, sier Svensson under Viaplays pressekonferanse i Stockholm.

Der viste de også klipp fra en dokumentar der de har fulgt Svensson i oppkjøringen. I dette klippet kommer det frem at svensken er mildt sagt lei av den norske seiersmaskinen.

– Jævla Cecilia Brækhus, jeg er drittlei av henne, sier hun i dokumentaren.

Brækhus: – Treneren gjør meg gal

Brækhus har så langt i karrieren vært suveren – og vunnet alle proffkampene sine. Men kun åtte av dem har vært på knockout. Det ønsker trener Johnathon Banks å endre.

– Jonathan gjør meg gal, sier Brækhus om treneren og legger til:

– Han snakker om knockout hver eneste dag. Hele tiden. Men dette er resultatet.

– Hvis vi avslutter tidlig er det bra. Om det blir knockout er vi garantert seier, sier Banks om treningen.