Mener uenigheten har ødelagt: – De lever i forskjellige verdener

– Det er først og fremst fordi han har gått for sakte på ski. Han har gått få konkurranser, og i de få konkurransene han har gått, har han holdt lav fart, sier Torgeir Bjørn etter at Petter Northug onsdag meldte forfall til verdenscupen i Planica til helga.

Selv om landslagssjef Vidar Løfshus holder døra på gløtt for at Northug kan bli OL-uttatt på skjønn, er det i praksis kroken på døra for Northugs OL-drøm – som handlet om å vinne tre gull i Pyeongchang.

Petter Northug kom rett og slett ikke i god nok form i tide.

NRKs langrennsekspert mener at både landslagsledelsen og Northug og hans nære støttespillere, har sin del av skylda.

– Jeg opplever at Northug-leiren og skiforbundsledelsen lever i to forskjellige verdener, dessverre, erkjenner Bjørn.

– Gjort veien vanskeligere

Han sikter til de gjentatte uttaksdiskusjonene som har vært denne sesongen. Northug ville gå verdenscupåpningen i Ruka, men ble vraket. Deretter valgte han å trekke seg fra det ene løpet da han ble tatt ut til verdenscup på Lillehammer den påfølgende helga.

Likevel ønsket han å gå verdenscup både i Davos og Toblach før jul – og Tour de Ski. Landslagsledelsen sa nei, nei – og nei.

– Northug-leiren mener at Northug burde blitt tatt ut til Tour de Ski, og at det var helt avgjørende for å finne en form inn mot et OL, mens landslagsledelsen mente det var best for ham å trene i den perioden. Dette manglende samarbeidet har gjort veien vanskeligere, sier Bjørn.

Han mener det var feil av landslagsledelsen å ikke gi Northug sjansen i Tour de Ski.

– Petters mulighet til å nå en toppform til OL lå i å matche seg mot de aller beste i Tour de Ski. Jeg mener at det var plass til ham i troppen, sier Bjørn, som har respekt for at omveien via skandinavisk cup ikke fristet Northug.

Overrasket

– Det som er motiverende for en 20-åring, er ikke det samme for en skikonge som har opplevd alt. Det blir demotiverende å gå skandinavisk cup i Piteå eller norgescup på Gålå. Det er andre knapper du må trykke på for å trigge hans sult, ønske og vilje.

Likevel mener Bjørn at ansvaret for det grunnleggende problemet ligger på Northug selv og hans personlige støtteapparat.

– Jeg er overrasket over at Northug to sesonger på rad kommer skjevt inn i sesongen. Det trodde jeg ikke han som skikonge skulle gjøre. Han har vært en mester tidligere til å disponere treninga gjennom sommeren og høsten, og god til å utnytte høydetreninga, sier Torgeir Bjørn.