– Sannsynligheten for OL er lav, men døra er ikke helt lukket. Det er fortsatt en åpning for at vi skjønnsmessig kan vurdere Petter inn, sier landslagssjef Vidar Løfshus i en pressemelding fra skiforbundet.

– Vi har fortløpende kontakt med Petter, legger Løfshus til.

Landslagsledelsen har tidligere vært tydelige på at sprinten i Planica blir et viktig renn før uttaket til OL. Når Northug nå ikke deltar der, ser han OL-plassen forsvinne.

– Vi skjønner at OL ryker nå, konkluderer Northugs trener Stig Rune Kveen.

– Han har det helt greit. Han tar det med fatning, legger han til.

HOLDER DØRA ÅPEN: Vidar Løfshus vil ikke avvise at Northug kan få en plass i OL. Foto: Geirr Larsen / NRK

Kveen tror ikke det er aktuelt for landslagsledelsen å ta ut Northug i OL-troppen på en skjønnsmessig vurdering, på tross av at Løfhus åpner for den muligheten.

– Jeg ser jo at landslagsledelsen har nevnt at man kan ta ut på skjønn, men jeg tror nok det er lite aktuelt. Vi får bare høre hva Løfshus sier etter hvert. Vi har fin dialog med han, forteller Kveen.

Fortsatt syk

Northug har vært syk siden han gikk Skandinavisk Cup i Piteå for nesten to uker siden. Dermed mistet han en viktig sprint i NM forrige uke, og har ikke klart å bli frisk i tide til rennet i Planica.

Trener Stig Rune Kveen forteller at sykdommen ikke vil slippe taket.

– Han står over Planica. Han er fortsatt ikke 100 prosent frisk. Han kjenner en hoste etter at han har hatt en forkjølelse. Det har fortsatt ikke sluppet, men det er bedring.

GIR OPP: Kveen tror ikke landslagsledelsen vil gi Northug en plass basert på skjønn. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nå har Northug fått streng beskjed fra legen om at han må holde seg i ro de neste dagene.

– Legen har oppfordret han til å ta det med ro i flere dager, og ikke anstrenge lungene, Han har en hoste som sitter dypt i brystet, forteller Kveen.

Mange har nå spekulert i om dette blir det siste vi ser av Northug i langrennsløypa, men Kveen forteller at det ikke er tatt noen avgjørelser rundt neste sesong.

– Vi har snakket litt om neste år, men ikke så veldig mye. Det er for tidlig å konkludere rundt det, slår Kveen fast.