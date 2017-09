Northug er i Bergen på sponsorjobb under sykkel-VM. Fredag kveld møtte han de norske VM-favorittene Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen, som gjest hos Dag Erik Pedersen i NRKs VM-studio på Torgallmenningen.

Der gikk praten om sykling og VM på hjemmebane.

Utenfor kameralysene forteller Northug også åpent om status akkurat nå – og sulten på revansje i OL i Pyeongchang til vinteren, etter at årets VM i Lahti ble tidenes første medaljeløse verdensmesterskap for mannen med flest VM-gull i langrenn gjennom tidene.

– Hva er egentlig sannheten om formen?

– Nå har jeg stilt opp på en test som er offentlig for alle. Jeg var dårlig da. Så da er det bare å fortsette med å gjøre en knallhard jobb, ikke minst den neste måneden og de dagene jeg har i lavlandet fra jeg kommer ned fra høyden og fram mot sesongåpninga på Beitostølen, sier Northug.

– Driter i det

Han sikter til den velkjente Brå-testen, der han når sant skal sies løp inn til en meget habil tredjeplass – blant annet foran Johannes Høsflot Klæbo, som vant verdenscupfinalen sist sesong.

– Brå-testen var ikke så dårlig ...?

– Nei, men du skal huske at Brå-testen ... Jeg så den ble omtalt som bratte bakker, men Brå-testen er vel den flateste motbakketesten som finnes i landet. Det er 180 høydemeter og stor fart, noe som passer meg bra. Så jeg vil heller si det er en test som inneholder stor fart. Det er viktigere enn motbakkestyrken.

– I fjor på denne tida lå du veldig bra an, men det gikk ikke så bra likevel – er det like greit at du ikke er på det nivået?

– Ja, det tror jeg. Men hadde jeg gjort ting riktig etter høyden i fjor høst, så hadde jeg hatt en kjempesesong. Men jeg har sagt det igjen – jeg trener for å vinne skirenn, ikke for å bli nummer fire. Vi har nok sånne skiløpere, og de intervjuer du blant annet etter skirenn, og de vil jeg ikke være. Jeg vil trene for å bli best, og klarer jeg ikke det, så driter jeg i det. Da prøver jeg heller å bli best neste gang igjen.

SLITEN: Petter Northug løp Brå-testen denne uka. Det gikk bedre enn han selv skal ha det til. Du trenger javascript for å se video. SLITEN: Petter Northug løp Brå-testen denne uka. Det gikk bedre enn han selv skal ha det til.

– Trenger ikke gnage på en trepinne

– Det er allerede mye spekulasjoner om hvordan du skal få kvalifisert deg hit og dit, får du gå verdenscupåpningen i Kuusamo osv. – tenker du på det i det hele tatt?

– Nei, det gjør jeg ikke. Absolutt ikke. Jeg vet at hvis jeg er på det nivået jeg ønsker, så er jeg med i Kuusamo. Jeg er jo på landslaget også før Kuusamo, så jeg er en av dem som skal ha senkede skuldrer på Beitostølen. Men jeg vet jeg må vise form der, så det er planen.

– Jeg trenger ikke stå å gnage på en trepinne når jeg sier det, jeg kommer til å si det utad også at jeg ønsker å gå fort på Beitostølen, og ikke minst i Kuusamo, der jeg har lyktes i minitourer før.

– Det at det er OL igjen – du har jo «bare» to OL-gull – hva gjør det med innstillingen, føles det større enn en VM-sesong?

– Ja, litt. Mesterskap – VM og OL – er stort i langrenn. Det blir litt sånn at mesterskapene blir husket og bærer preg av det rundt også. Falun og Oslo var jo publikumsmesterskap, så man husker dem. Jeg vet ikke hvordan det blir i Sør-Korea, jeg tror ikke det blir det samme trøkket der. Men i og med at det er OL og løyper som passer meg bra, så er det klart jeg er topp motivert for å være i form, kvalifisere meg og gå så mange øvelser som mulig.

– For er vi enige om at løypene der passer deg bra?

– Ja, ja. Takket være dere (NRK) ligger de ute på nett, og det er ingen tvil om at det er løyper som passer meg bra, og jeg ønsker å gå så mye som mulig der.

Høyderekord

– Hvor mye har løypa å si for dine muligheter, slik langrenn har blitt?

– Den har mye å si. I Falun var det riktig nok ikke løyper som jeg i utgangspunktet var glad i, så ble det mitt beste mesterskap. Nå er det i Pyeongchang løyper jeg er veldig glad i, spesielt inngangen med stor fart på oppløpet, sprintløypa og egentlig det meste, så nå er jeg veldig glad i løypene og ser veldig lyst på det jeg møter der.

– Hvordan er høydeopplegget denne sesongen?

– Onsdag er det avreise. 32 dager i høyden.

– Ditt lengste høydeopphold?

– Mitt lengste høydeopphold i strekk, ja.

– Og så påfyll …?

– I Davos, forhåpentligvis, hvis jeg får bli med dit, og så er det å være i høyden til Tour de Ski starter og vi er ferdig i Lenzerheide. Så er det opp etter Tour de Ski for et nytt påfyll.

MESTERMØTE: Edvald Boasson Hagen, Alexander Kristoff og Petter Northug slår av en prat utenfor NRKs VM-studio i Bergen. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Har følt seg avskrevet

– Føler du mange har begynt å avskrive deg litt, og påvirker det deg i så fall det hele tatt?

– Nei, det påvirker meg ikke.

– Men føler du det?

– Ja, det har jeg følt mange ganger før også. Det følte jeg nesten etter VM i Oslo i flere sesonger. Det lever jeg godt med.

– Hva skal til for at du er fornøyd med sesongen?

– Individuelt OL-gull og et par stafettgull i tillegg.

– Er det aktuelt å gå noe annet enn sisteetappen på stafetten for din del?

– Ja, jeg går det som er best for laget. I de løypene der kan jeg gå alle fire etappene. Hvis jeg er i god klassiskform, kan jeg være den beste åpningsmannen for Norge også. Men hvis jeg er i god form tror jeg fortsatt at jeg er den beste avslutteren på oppløpet i Pyeongchang.

– Bedre enn Finn-Hågen Krogh, som avgjorde VM-stafetten for Norge i Lahti?

– På det oppløpet tror jeg at jeg kan utfordre ham, ja. Men jeg liker personen Finn-Hågen, for jeg ser han som en litt kopi av meg, så jeg er glad vi har en sånn type ankermann som kan gå den etappen i noen år til før Klæbo kommer og overtar pinnen, sier Petter Northug.

Optimismen er definitivt tilbake. I den grad den har vært borte.