Mener Johaug kan kreve millionerstatning

– Det må foreligge et grunnlag for at legen kan klandres for det rådet som er gitt, og slik saken er belyst gjennom mediene, har han forsømt seg i sin rådgivning, sier advokat Christian Lundin i NES-Lundin til NRK.

Lundin har erstatnings- og forsikringsspørsmål som spesialfelt.

Da Johaug og Bendiksen forklarte den positive dopingtesten i oktober, tok legen på seg alt ansvar i saken og trakk seg med umiddelbar virkning.

Erstatningsspørsmålet har tidligere vært omtalt, i lys av saken mot Martin Johnsrud Sundby. Også der påtok legen seg all skyld. Skipresident Erik Røste har tidligere avkreftet at Sundby-saken danner presedens.

Lundin mener Bendiksen, og dermed Norges Skiforbund, gikk veldig langt i å erkjenne et erstatningsansvar da legen tok på seg skylden.

– Der ligger det en erkjennelse av et dårlig råd, en uaktsom handling, som man kan klandres for. Det har han erkjent selv. Det var i alle fall mitt klare inntrykk da jeg så pressekonferansen, sier Lundin.

Han får støtte av Aasmund Sandland, som tidligere har jobbet mye med dopingsaker og erstatningsrett.

– Nå kjenner jeg ikke saken utenom det som har stått i media, men på generelt grunnlag er det slik at det fort kan foreligge ansvarsgrunnlag ved feil rådgivning. Det har i denne saken vært rimelig sentralt, forteller Sandland til NRK.

KRAV: Advokat Christian Lundin mener det er grunnlag for at Therese Johaug kan kreve erstatning etter dopingsaken. Foto: NRK / NRK

– Brøt avtalen

Ifølge idrettens egne lover har Johaug et objektivt ansvar i dopingsaken, og dette ansvaret var sentralt da påtalenemnda i Antidoping Norge innstilte til 14 måneders utestengelse av skiløperen.

Men i en eventuell erstatningssak ville ikke et slikt ansvar blitt like mye vektlagt, påpeker Lundin.

Hvis legen har forsømt seg, kan det i seg selv være en erstatningsbetingede handling.

– Spørsmålet blir da om erstatningen skal reduseres som følge av at hun eventuelt har medvirket til skaden, som det heter. Hvis hun burde vært mer påpasselig, kan man komme i den situasjonen at erstatningen skal reduseres eller eventuelt falle bort, sier Lundin.

Johaug fikk som kjent en salve med flere dopingadvarsler. Hun har i etterkant sagt at hun ikke husker hvordan pakken så ut.

Sandland mener imidlertid at det ikke er grunnlag for medvirkningsansvar i en eventuell erstatningssak.

– Hvis hun ikke hadde fulgt rådene til legen, ville hun brutt den avtalen hun har med forbundet, sier Sandland.

Skiforbundets ansvar

Lundin trekker frem både legens profesjonsansvar og landslagskontrakten som helt vesentlige poenger.

– Da er hun jo bundet av avtalen, og da skal det mindre til for å si at det er begått en erstatningsbetingede handling. Hun har ikke hatt den samme friheten til å velge, sier Lundin.

Fredrik Bendiksen var leid inn fra et konsulentfirma av Norges Skiforbund, og i erstatningssaker vil en arbeidsgiver hefte for arbeidstakerens handlinger.

– Skiforbundet kan ikke frita seg fra sitt ansvar ved at det leies inn frittstående konsulenter, forklarer Lundin.

Settes i samme økonomiske situasjon

Johaugs advokat Christian B. Hjort sier til NRK at de i første omgang konsentrerer seg om at domsutvalget nå skal behandle saken.

EN TING OM GANGEN: Advokaten til Therese Johaug, Christian B. Hjort, sier de i første omgang konsentrerer seg om domsutvalgets behandling av saken. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Hele materien gir grunn for å stille en rekke spørsmål, men det må vi ta i riktig rekkefølge, sier Hjort.

Han ønsker ikke å kommentere juristenes oppfatning av en eventuell erstatningssak.

Om Johaug får 14 måneders utestengelse, vil hun gå glipp av eventuelle premiepenger fra løp denne sesongen.

Ifølge FIS tjente Johaug cirka 3,5 millioner kroner i premiepenger forrige sesong.

Hvis foreligger et ansvarsgrunnlag i denne saken, kan det fremsettes et krav om økonomisk kompensasjon.

– Hun skal settes i samme økonomisk situasjon som om dette ikke hadde skjedd. Det omfatter jo alt hun går glipp av, sier Sandland.

Bendiksens advokat Jørgen Stålhane kommenterer erstatningsansvaret slik:

– Vi skjønner at det er stor interesse for denne saken og ulike vinklinger. Vi forholder oss til at vi på nåværende tidspunkt ikke ønsker å gi noen kommentarer av hensyn til Bendiksen og saken, forteller Stålhane til NRK.

Skiforbundets kommunikasjonssjef Espen Graff sier til NRK at Norges Skiforbund ikke kommer til å kommentere saken så lenge den ikke er ferdigbehandlet. Norges Idrettsforbunds juridiske avdeling ønsker ikke å kommentere saken.