På Sjusjøen prøver Therese Johaug å koble tankene bort fra den pågående dopingsaken som snudde opp ned på livet hennes.

Tirsdag stiller 28-åringen opp i et intervju med NRK på hytta ved det populære skistedet.

Her har hun ofte bodd og trent med broren Karstein den den siste måneden.

Forholdene er nå lagt til rette for henne med et eget team. Etter påtalenemndas innstilling på 14 måneders utestengelse, har eksperter stilt spørsmål ved om Johaug klarer å motivere seg til å satse videre ved en eventuell dom.

Johaug har tidligere innrømmet at hun var inne på tanken om å legge opp, men nå er hun fast bestemt på å slå hardt tilbake.

– Når jeg våkner står det to bokstaver i hodet mitt. Det er «OL». Jeg skal trene hardt og jeg skal legge ned en vanvittig jobb for å komme tilbake, forteller Johaug, som forteller at målet er OL-gull.

– Jeg får ikke gjort noe med det

Det har vært en tøff høst for skiløperen, som fortsatt nekter skyld i dopingsaken.

VENTER PÅ DOM: Therese Johaug hevder fortsatt at hun er uten skyld i saken. Foto: NRK

Hvis domsutvalget gir Johaug 14 måneders utestengelse, vil Johaug rekke OL i Pyeongchang 2018, men saken kan klages inn for idrettens øverste domstol CAS.

– Jeg har lært at jeg må fokusere på det jeg kan gjøre noe med. Det jeg kan gjøre noe med, er å trene godt og forberede meg best mulig. Om dommen blir det ene eller andre, får jeg ikke gjort noe med det, sier Johaug, som står fast ved at hun er uten skyld i saken.

– Vil du godta straffen?

– Jeg må bare forholde meg til den straffen som kommer. Og så får jeg ta en videre vurdering, sier langrennsløperen.

– Skrek med Martin på TV

Mens Johaug må trene utenfor landslagets regi, er lagvenninnene og lagkameratene i full gang med sesongen.

Fra sofakroken på hytta så hun Martin Johnsrud Sundby, som selv ble utestengt i sommer, gå inn til seier i minitouren på Lillehammer.

– Jeg satt i sofaen her og skrek med Martin på tv-en på søndag, forteller Johaug.

Hun lar seg motivere av at Sundby viser at det er mulig å komme tilbake etter en utestengelse.

– Vi er i samme situasjon. Det å komme seg gjennom en slik periode. Han viste i helgen at det er mulig å stå øverst på pallen. Det er klart at han er en vanvittig motivasjonskilde for meg, sier Johaug.