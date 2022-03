Knuste lagkameraten i spurten – tok sin første verdenscupseier

Tross bom på begge de stående skytingene hadde Lægreid et strålende tempo i sporet. På siste runde tok han igjen lagkamerat Sivert Bakken, som hadde smelt ned samtlige 20 blinker.

De to fulgte hverandre inn på stadion, og det endte i et dramatisk spurtoppgjør. Der hadde Bakken et tempo lagkameraten ikke kunne følge.

– Det var vilt. Jeg vet ikke om det har gått helt opp for meg ennå. Det var en tett duell på slutten. Jeg var så sliten. Da jeg klarte å henge med til siste bakken der, tenkte jeg bare «nå må jeg bare gå for det», forteller Bakken.

– Jeg var helt ferdig. Det var ikke noen rå spurt, hvor alt stemmer. jeg gikk kun på vilje, og prøvde å ikke snuble.

Emilien Jacquelin tok tredjeplassen.

– Klarte ikke tenke

Gjennom de to første skytingene ledet Lægreid an i tet med strålende skyting, og en fart i sporet få kunne matche. Men Sivert Bakken var aldri langt etter, og lurte som gjedda i sivet.

Da Lægreid igjen fikk en bom på den siste stående skytingen benyttet Bakken muligheten. Han smalt ned fem blinker der alle andre bommet, og gikk ut i tet.

– Jeg tror egentlig at jeg var så sliten i dag at jeg ikke klarte å tenke. Jeg tror det var hemmeligheten, forteller han om den siste skytingen.

Han ble raskt tatt igjen av Lægreid, men klistret seg fast i ryggen på lagkameraten. Da duoen kom inn på stadion skled Bakken forbi og spurtet inn til sin første verdenscupseier i karrieren.

– Jeg visste hvor jeg måtte avgjøre det, og det var i bakken. Både han og jeg vet at han slår meg på de siste 100 meterne. Da han skled forbi meg inn ned bakken, så skjønte jeg at det ble tøft, innrømmer Lægreid.