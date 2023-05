For da Arsenal reiste hjem fra St. James' Park for et snaut år siden, var det med null poeng og en knust drøm.

Resultatet gjorde i realiteten at klubben mistet den viktige fjerdeplassen på tabellen og en plass i mesterligaen.

– Det var en av de tøffeste dagene i karrieren min, for å være ærlig, sa Ødegaard til Viaplay.

Men i 2023-versjonen av bortemøtet var rollene snudd.

– Etter at vi tapte mot City, viser det mentalitet at vi slår Chelsea og deretter kommer hit og vinner. Vi må fortsette å kjempe til slutten. Det er fotball, alt kan skje, og vi må være klare, sa den norske kapteinen.

FEIRET: Ødegaard feiret sesongens 15. mål på denne måten. Foto: LEE SMITH / Reuters

Ødegaard topper liste

Og nordmannen har virkelig kjempet i det siste. Etter to mål mot Chelsea og ett mot Newcastle er Ødegaard virkelig i scoringsform.

– For en fantastisk spiller Martin Ødegaard er. Magisk med ballen, så selvsikker, så rolig. Antakeligvis en av sesongens beste spiller, sier tidligere Liverpool-spiller Stephen Warnock hos BBC.

Og etter å ha scoret sitt 15. mål i Premier League denne sesongen, er Ødegaard ligaens mestscorende midtbanespiller – sammen med lagkamerat Gabriel Martinelli.

15 mål på en sesong er også det meste en midtbanespiller i Arsenal har scoret på en Premier League-sesong.

Slik ser toppscorerlista til midtbanespillerne ut:

Med mål og målgivende var Ødegaard og Martinelli også sterke bidragsytere til at Arsenal tok en viktig seier mot Newcastle.

– Litt flaks

Men Arsenal så til tider ut til å slippe med skrekken, for hjemmelaget var svært nære flere ganger i andreomgang. Etter tre skudd i metallet og én gigantsjanse, var det på et tidspunkt nesten «utrolig» at det kun stod 1-0.

For der Arsenal hadde flaks hadde Newcastle enormt med uflaks. For etter at et selvmål, der Martinelli gjorde forarbeidet, sendte Arsenal opp i 2-0, ble det tyngre for vertene.

– Arsenal har hatt litt av den flaksen som kanskje har manglet de siste ukene, sa Sky Sports' ekspert Gary Neville underveis i omgangen.

– Det beste laget vant i dag. Newcastle satte ikke sjansene sine da de hadde dem, det gjorde Arsenal. Solid prestasjon på bortebane, skriver Alan Shearer på Twitter.

Selv om det ble med det ene målet for Ødegaard, som ble byttet ut etter 80 minutter, fikk han også klatret på toppscorerlista i Premier League – som toppes av Erling Braut Haaland.

– Har er den sjette mestscorende i ligaen så langt, det er enormt imponerende, sa Pål André Helland i Viaplay-studio.

Toppscorere i Premier League 2022/23 (per 7. mai) Ekspandér faktaboks Erling Braut Haaland, Manchester City: 35 mål.

Harry Kane, Tottenham: 26 mål.

Ivan Toney, Brentford: 20 mål.

Mohamed Salah, Liverpool: 19 mål.

Marcus Rashford, Manchester United: 16 mål.

Martin Ødegaard, Arsenal: 15 mål.

Gabriel Martinelli, Arsenal: 15 mål.

Ollie Watkins, Aston Villa: 14 mål.

Bukayo Saka, Arsenal: 13 mål.

– Ødegaard er klasse

Martin Ødegaard er virkelig i målform om dagen, og mot Newcastle noterte han seg for sesongens 15. ligamål. For selv om det var vertene som gikk rett i strupen på Arsenal fra kampstart, så var det nordmannen som fikk inn den første scoringen.

Snaue 20 meter fra mål fikk Arsenals kaptein en pasning fra Jorginho, la ballen til rette med én berøring og fyrte av gårde en suser langs gresset som snek seg inn i høyre hjørne.

– Arsenal-spillerne trengte dette. De hadde en skikkelig tøff start på kampen, men Ødegaard er klasse. Strålende venstrefot, sa Neville hos Sky Sports.

STORSPILTE: Ødegaard herjet mot Newcastle, men var frustrert etter å ha bommet på en gigantsjanse. Foto: LEE SMITH / Reuters

Ifølge statistikktjenesten Opta har Arsenal aldri før hatt to spillere som begge har scoret 15 mål eller fler på samme Premier League-sesong.

Like før pause hadde Ødegaard en gyllen mulighet til å bli tomålsscorer, men Newcastle-keeper Nick Pope stod i veien.

Etter selvmål av Newcastles Fabian Schär endte kampen 2-0 til Arsenal. Med én kamp mer spilt, ligger de nå ett poeng bak Manchester City på tabellen.