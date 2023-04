Mener Real Madrid tabbet seg ut med Ødegaard: – De biter seg nok i armen nå

Onsdag kveld spilles det som utvilsomt vil føre seg inn i rekken av meget spesielle kamper i norsk fotballhistorie.

Arsenal og Martin Ødegaard skal spille det som omtales som en seriefinale i Premier League mot Erling Braut Haaland og Manchester City.

– Biter seg i armen

At drammenseren nå herjer for et engelsk topplag, og viser uke etter uke at han besitter et skyhøyt nivå, irriterer nok Real Madrid.

Det tror i hvert fall Stefan Strandberg, lagkamerat på landslaget.

– Han har vist i det siste at han er en av Europas aller beste fotballspillere. Vi som har sett ham på nært hold og kjenner ham, har vel aldri vært veldig i tvil om det, sier Strandberg.

Han går langt i å antyde at den spanske storklubben tabbet seg ut som ikke klarte å få ut drammenserens potensial.

– De sitter og biter seg litt i armen nå, det gjør de nok. Og det er fortjent, sier Strandberg til NRK.

Stefan Strandberg og Martin Ødegaard er kolleger på det norske landslaget. Foto: NTB

Denne sesongen ligger Ødegaard på tiendeplass på poengtoppen (mål og målgivende) i Premier League. Han er på niendeplass på toppscorerlista, ingen sentrale midtbanespillere scorer flere mål enn nordmannen når bare seks kamper gjenstår av sesongen.

I tillegg har han en hel haug med såkalte «hockeyassists» og har levert en rekke kamper der han for alvor har satt sitt preg på spillet og diktert tempoet fra sin posisjon sentralt på midten i en offensiv rolle.

– Det er som om tiden står stille når han har ballen i føttene. For meg er det ingen tvil, han er nummer én av midtbanespillere i ligaen, sa tidligere Liverpool-profil Jamie Redknapp nylig til Sky Sports.

Real Madrid valgte å selge nordmannen til Arsenal i august 2021 for en overgangssum som skal ligge på rundt 35 millioner euro, eller omkring 400 millioner kroner etter daværende kurs.

– For et ran!

Tidligere Arsenal-spiller Ray Parlour hyller gamleklubbens signering av Ødegaard.

Han bruker ord som «briljant» for å beskrive rødtrøyens overgangsbusiness i det tilfellet.

– De prøvde å hente James Maddison for 60-70 millioner pund, men klarte det ikke. Da gikk de for Ødegaard og fikk ham for 30-35 millioner pund. For et ran! Han er aldri skadet, han vil alltid ha ballen. Det er derfor Real Madrid ville ha ham som unggutt. Han lyktes ikke der, men for en utrolig viktig spiller han er blitt for Arsenal, sier Parlour til Talksport.

Ray Parlour var selv god for Arsenal. Nå har sansen for Martin Ødegaard. Foto: REUTERS

Arsenals gamle midtbanespiller er ikke alene om å trekke frem Ødegaard-kjøpet som et av de beste i moderne fotballhistorie.

– Et fullstendig røverkjøp, slår Charles Watts fast overfor NRK.

Watts er Arsenal-skribent for Goal.com og har fulgt klubben tett i årevis. I tillegg skriver han i disse dager en bok om Mikel Arteta og hans jobb med å gjenreise londonklubben.

– Var på salg

Watts mener overgangssummen er eksepsjonelt lav for en spiller av Ødegaards kaliber.

– Det så det ut som et røverkjøp på den tiden, og det ser enda mer ut som et røverkjøp nå. Det er klart at Arsenal har signert noen utrolige spillere opp gjennom årene, spillere som har blitt ekte klubblegender som Thierry Henry, Dennis Bergkamp og Patrick Vieira. Ødegaard har en lang vei å gå for å nå den typen status, men han har absolutt fått en god start, mener Watts.

Martin Ødegaard står overfor sin største klubbkamp i karrieren så langt når City venter på Etihad onsdag. Foto: AFP

Og hvis han fortsetter å lede klubben til deres første Premier League-tittel på 19 år denne sesongen, vil han flytte seg enda lenger opp på listen over klubbens største signeringer noensinne, mener Watts.

Strandberg er enig i at Arsenal gjorde en god handel den gangen.

– Han var på salg der, heldig for Arsenal. Men jeg tror det var fint for Martin å få et miljøskifte. Den rollen han har i Arsenal nå passer ham perfekt. Det ble innertier, det der, sier Strandberg.

Hvem vinner onsdagens storkamp? Man. City Arsenal Uavgjort Vis resultat

Til NRK sier Ødegaard at han er sikker på at han tok det rette valget da han skrev under for Arsenal på en permanent avtale.

– Ikke noe vondt å si

Han slår fast at han hadde behov for å etablere seg og spille kamper jevnt og trutt på et høyt nivå.

– Jeg hadde det fint i Madrid og lærte mye, og er veldig takknemlig for det jeg opplevde der. Jeg har ikke noe vondt å si om dem, men jeg har det fint nå og er veldig glad for å være der jeg er i dag, sier han til NRK.

– Hadde du vært like god i dag om du ble værende i Real Madrid?

– Det er umulig å si, det vet man aldri. Men hver gang jeg har tatt et valg, har det vært til det beste for karrieren min. Jeg er glad der jeg er i dag, sier Arsenal-kapteinen til NRK.

Martin Ødegaard får trolig en sentral rolle i onsdagens storkamp. Foto: Reuters

Ble omtalt som PR-stunt

I Real Madrid fikk Ødegaard verdens oppmerksomhet da han fikk A-lagsdebuten mot Getafe som 16-åring i mai 2015. Han ble byttet inn for Cristiano Ronaldo og gjorde en god figur i de 32 minuttene han fikk på banen.

I sin egen bok beskrev daværende Real Madrid-manager Carlo Ancelotti byttet som et PR-stunt krevd av president Florentino Perez, og Real Madrid-oppholdet endte for det meste med kamper på klubbens reservelag Castilla.

Les også: Ødegaard-gest fanget på kamera: – De er veldig stolte av ham

Totalt ble det bare åtte kamper i La Liga for Real Madrid før han, etter flere låneopphold andre steder, ble solgt permanent til Arsenal høsten 2021.

Strandberg svarer slik på spørsmål fra NRK om han tror det er deilig for Ødegaard å vise Real Madrid hva slags potensial som egentlig bodde i ham.

– Jeg tror ikke Martin tenker så mye på revansje eller å slå tilbake, jeg tror han hele tiden har tenkt på å bli en best mulig fotballspiller. Han er ekstremt flink til å ha fokus på seg selv og det han skal. Kanskje bedre enn noen andre jeg kjenner, mener Strandberg.

Ståle Solbakken er fornøyd med utviklingen Norge-kaptein Ødegaard har hatt siden overgangen til Arsenal. Foto: NTB

Solbakken: – De er glade for Martins utvikling

Ødegaard selv mener Madrid-perioden var vellykket selv om han aldri slo gjennom for førstelaget.

– Jeg var 16 år, spilte for Real Madrid og trente med de beste i verden. Det lærte jeg ekstremt mye av. Jeg hadde også noen tøffe perioder hvor jeg ikke fikk spille så mye på andrelaget. Det var opp og nedturer, men jeg er takknemlig for perioden jeg hadde der. Det var en drøm for meg å være der, beskriver han.

Les også: Grepene bak Ødegaards forvandling

Landslagssjef Ståle Solbakken sier til NRK at han tviler på at Real Madrid bruker mye energi på å irritere seg over det som «kunne ha vært».

– Jeg tenker at de er glade for Martins utvikling og at de har vært en del av det. Og så lever de nok godt med det. De har unge, fremadstormende midtbanespillere, to franske som har gjort det veldig, veldig bra. Og de har noen veteraner som virkelig holder koken. På det tidspunktet var det nok det riktige både for Real Madrid og ikke minst for Martin, at han ble solgt. Særlig for ham, sier Solbakken til NRK.

– Tror du han hadde slått gjennom på samme måte om han hadde blitt værende i Real Madrid?

– Jeg tror ikke han hadde vært kaptein på Real Madrid. Det tror jeg ikke, svarer Solbakken.

Onsdag kveld har Ødegaard en gyllen anledning til å demonstrere, nok en gang, at han er blitt den spilleren Real Madrid trodde han skulle bli da de kjøpte ham fra Strømsgodset.

Da vil en hel fotballverdens øyne være rettet mot Etihad.