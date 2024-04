Martin Ødegaard viste frem litt magi da han serverte Kai Havertz det tredje målet til Arsenal for kvelden. Nordmannen fikk ballen på egen halvdel og fant tyskeren i bakrom som sendte inn 3-0.

– Ødegaard er en magiker. Han er en ekte tier, skriver den profilerte Manchester United-supporteren Mark Goldbridge.

STILTE INN SIKTET: Ødegaard hadde målgivende på både 3- og 5-0. Foto: Matthew Childs / Reuters

Også de norske kommentatorene lot seg rive med:

– Smart, smart, smart, smart! Hvis du ser det fra Ødegaards posisjon, er det nesten umulig å se den luka. Se hvordan han vinkler den!, sier Viaplay-kommentator Roar Stokke.

Få minutter senere satte Havertz sitt andre, før Ødegaard igjen stod for serveringen da Ben White satte inn 5-0. Dermed sørget de for at Chelsea-ydmykelsen ble komplett.

– Elsket av alle

Også Arsenal-manageren

– Vi var enige om at han var en spiller med et stort talent og at han kunne vokse med oss. Vi var overbevist om at han ville tilføye noe spesielt til laget, sier Arsenal-manager Mikel Arteta til TNT Sports etter kampen.

Han roser samtidig hvordan Ødegaard har håndtert rollen som kaptein.

– Han har gjort det så naturlig og er elsket av alle. Den kjærligheten han har er nok til at alle vil følge han, sier Arteta.

KAPTEIN: – Elsket av alle, sier Arteta om Ødegaard. Foto: Kin Cheung / AP

Rant inn scoringer

Kampen startet med et smell da Leandro Trossard sendte vertene i ledelsen allerede etter fem minutter. Declan Rice slapp ballen til belgieren på et ypperlig tidspunkt, og Trossard satte den i mål fra skrått hold inne i boksen.

Fem minutter senere kom en annen type smell som fikk skarp kritikk av eksperter. Takehiro Tomiyasu ble stemplet av Chelsea-spiller Nicolas Jackson, men dommeren delte ikke ut kort.

– Der kunne Tomiyasus karriere vært ødelagt, så det er et klart rødt kort for meg, sa Viaplay-ekspert Jan Åge Fjørtoft.

BLE STEMPLET: Arsenals Takehiro Tomiyasu. Foto: Matthew Childs / Reuters

Heller ikke VAR grep inn i situasjonen. Tomiyasu kom seg tilsynelatende uskadet fra hendelsen og spilte helt til det 72. minutt. Jackson slapp unna med å få frispark mot seg.

Resten av førsteomgang ble en tam affære – i sterk kontrast til det hjemmefansen hadde i vente etter pausen.

– Millimeterpresist

White satte i gang ballet etter 52 minutter. Rices forsøk gikk i en Chelsea-spiller, før White satte ballen i mål. Om lag fem minutter senere viste Ødegaard frem sine ferdigheter da han fant Havertz før 3-0.

– Den pasningen fra Ødegaard er varmesøkende. Det skal ikke være mulig å bøye den så millimeterpresist som han gjør, sier Viaplay-ekspert Lars Tjærnås.

TUNG TIRSDAG: Chelsea-keeper Djordje Petrovic hadde ikke verdens beste dag på jobben. Foto: Matthew Childs / Reuters

– En utsøkt pasning fra Ødegaard, skriver ESPN-journalist James Olley på X.

– Briljant avslutning av Havertz, fantastisk assist av Ødegaard, oppsummerer Henry Winter, kåret til årets sportsjournalist i England, 3-0-scoringen.

Og så fortsatte det bare å renne inn. Nestemann på lista var Havertz. Igjen. Bukayo Saka spilte inn til tyskeren som etter to raske ballberøringer satte inn sitt andre for kvelden. Kampen skulle også få sin andre tomålsscorer like etterpå. Ødegaard løftet ballen elegant inn til White inne i boksen, som klarte å sette 5-0.

Arsenal kjemper en innbitt kamp om ligatittelen, og ligger nå tre poeng foran Liverpool som har én kamp mindre spilt, og Manchester City som har to kamper til gode.

Liverpool møter Everton borte onsdag, mens City drar til Brighton torsdag.

