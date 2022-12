Carlsen får eget «luksusrom» – sjakkprofil reager på mobilordning

Forholdene har stort sett vært upåklagelige under lyn- og hurtigsjakk-VM, ifølge flere spillere NRK har snakket med.

Det synes også den nederlandske stjernespilleren Anish Giri, som roser anlegget de spiller på.

Det er likevel noe som plager han.

I sin private losje inne på «Baluan Sholak sports palace» i Almaty, har Magnus Carlsen fri tilgang på mobil mellom partier. Mobiltilgangen har også andre spillere, men i kontrast til Norges største sjakkess, er mobilene låst inne i skap et stykke unna selve spillerområdet.

– Det er ikke ideelt. Det hadde vært bedre hvis ingen kunne gjort det – at man spilte hele mesterskapet uten å kunne forberede seg (mellom partier), sier Giri til Chessbase India.

Reagerer: Anish Giri Foto: Christian Grieg Sander / NRK

– Bare én spiller som kan

Som i de fleste andre sjakkturneringer, er det ikke lov å ha mobilen i nærheten under partier. Det er også ulovlig å ta med mobilen i nærheten av spillerområdet.

I Almaty er det tilrettelagt for at spillere skal kunne legge igjen mobilene og eventuelle andre elektroniske verktøy i låste skap, plassert et stykke fra både spille- og pauseområde etter partier.

– Det er fint for spillere hvis man kan se på mobilen mellom partier og forberede litt. Nå er det bare én spiller som kan gjøre det, hevder Giri.

På spørsmål om han mener Magnus Carlsen, svarer han tydelig «ja».

I et svar til NRK skriver Henrik Carlsen, Magnus Carlsens far og manager, om mobiltilgangen at «det er ikke bare Magnus som har tilgang».

Nordmannen tok onsdag VM-gullet i hurtigsjakk, og starter torsdag jakten på å gjenskape bragden i lynsjakk.

– Ikke bra

Fide påpeker til NRK at alle spillere kan bruke mobilene mellom partier, og at det er opp til enhver om de velger å gjøre det.

Kritikken fra Giri virker hovedsakelig å gå på logistikken rundt det, og at tilgjengeligheten er vanskeligere for dem, enn for Carlsen.

– Det aspektet med at man kan få bedre forberedelse, er ikke bra, sier nederlenderen.

Den russiske stormesteren Daniil Dobuv er ikke like hard i kritikken, men innrømmer at mobiltilgangen er utfordrende.

FORSTÅELIG: Dubov har få problemer med at Magnus for litt mer tilrettelagt behandling enn resten. Foto: Christian Grieg Sander / NRK

– Teknisk sett kan jeg, hvis jeg virkelig vil (hente den). Men da må jeg gå gjennom sikkerhetskontrollen igjen, sier russeren til NRK

– Det tar lang tid?

– Det gjør det. Noen ganger hvis du er ferdig med partiet tidlig, kan du gjøre det. Men normalt så gjør jeg ikke det, svarer han.

Samme rettigheter

Det er ikke noe nytt at de største stjernene og regjerende verdensmesterne får særbehandling under turneringer. Carlsen har ved flere tilfeller fått et eget rom under mesterskap.

Det bekrefter Fide også er tilfellet denne gangen.

– Han er hele tiden i søkelyset og utsatt for mer offentlig press enn andre aktører. For sin sikkerhet og privatliv, har verdensmesteren vanligvis et eget rom ved viktige begivenheter, skriver presserepresentant i Fide, Milan Dinic, i en melding til NRK.

Når det kommer til kritikken om tilgangen på mobilbruken, svarer Dinic følgende:

– De samme reglene gjelder for ham som for de andre spillerne. Etter runden kan spilleren gå til skapet sitt og ta telefonen for å sjekke spillene, men noen hører bare på musikk for å slappe av. Flere spillere har også sine trenere rundt (utenfor spilleområdet) som følger og analyserer kampene.

Støtter behandling

Dubov forstår godt at Carlsen får den behandlingen han får.

– Å være Magnus er en spesiell ting generelt. Det har oppsider og nedsider også. Å ha en egen «lounge» er absolutt en oppside.

– Er det urettferdig?

– Det er ikke urettferdig. Det gjør det jo litt ubalansert. Han har noen oppsider som ikke vi har, men det går også motsatt vei. Når jeg går ut er det fem som spør meg om bilder, hvis Magnus hadde gjort det, hadde han aldri fått forlatt stedet, påpeker Dubov.