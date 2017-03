Må unnskylde frivillig arbeid etter NIF-bråket

– Det føles veldig rart, sier Sveinung Oftedal (53), leder av Oslo idrettskrets, til NRK.

– Jeg jobber døgnet rundt frivillig for norsk idrett. Da synes jeg det er veldig rart å måtte forklare overfor andre hvorfor jeg gjør det, sier han.

Etter det siste årets kritikk mot ledelsen i Norges idrettsforbund har Oftedal flere ganger opplevd å få henvendelser fra både venner og andre om hvorfor han velger å bruke all sin tid på frivillig arbeid for organisasjonen.

– Jeg har nesten måttet forklare og unnskylde at jeg jobber i norsk idrett. Før var det derimot bare positivitet rundt det, sier han.

300 000 medlemmer

Oftedal har hatt frivillige lederverv i både Njård langrenn og Oslo kajakklubb, samt vært styremedlem i Norges padleforbund før han i sommer ble valgt til leder av Oslo idrettskrets.

FERDIG: Mandag var Inge Andersen ferdig som generalsekretær i Norges idrettsforbund etter 13 år. Foto: Svein Olsen / NRK

Som leder av Norges største idrettskrets, med om lag 300 000 medlemmer, har han fulgt nøye med på saken rundt sparkingen av generalsekretær Inge Andersen det siste døgnet.

Med en ny sjef på plass mener Oftedahl det nå er på høy tid at norsk idrett samles og drar i samme retning.

– Generelt vil jeg si at det må utvises en større grad av raushet fra alle parter. Det gjelder både meg selv, kulturministeren og styrelederen i NIF.

– Det er den eneste måten vi kan bygge norsk idrett igjen, sier han.

– Hun bør legge ballen dø

Kritikken mot mangelen på åpenhet og innsyn i regnskapet er blant hovedårsakene til kritikken mot NIF-ledelsen det siste året.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) har vært – og er fortsatt – en av de største kritikerne.

NRK har snakket med flere idrettskretsledere som mener kulturministeren nå må roe ned kritikken utad og heller snakke direkte med både idrettspresidenten og den nye generalsekretæren.

STILLER KRAV: Statsråd Linda Hofstad Helleland mener idretten må tåle debatt rundt egen åpenhet og pengebruk. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Kulturministeren bør sette seg ned med Tom Tvedt og styret for å planlegge veien videre. Hun bør ta diskusjonen i riktig fora, sier Helge Johnsen, leder for Hordaland idrettskrets.

– Dette må de tåle

Men selv mener kulturministeren at kritikken bare viser at det er helt riktig å ta dette offentlig.

– Det er vel heller problemet i idretten at alt skal tas på kammerset. Når så mye av skattebetalernes penger går med på å finansiere norsk idrett, må dem faktisk tåle at det blir en debatt, sier Helleland til NRK.

Standpunktet fører henne altså på kollisjonskurs med flere lokale idrettsledere som mener hun har en agenda med å ta debatten i mediene.

– Kulturministeren prøver å slå politisk mynt med tanke på åpenhetsdebatten og pengebruken. Hun har en hensikt med det hun gjør når hun er i mediene, sier leder for Sør-Trøndelag idrettskrets Terje Roel.

I Oslo erkjenner kretslederen at all støyen går utover motivasjonen for det frivillige arbeidet.

– Jeg preges av den negative diskusjonen ved at det ikke er så givende å ha verv lenger, sier Sveinung Oftedal.