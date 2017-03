Andersen er ferdig i NIF – ble bedt om å gå

Styret i NIF er blitt enige med Andersen om at han fratrer sin stilling, skriver de i en pressemelding. Der skriver de at tiden er inne for å teste nye krefter.

– Idrettstyret har valgt å se inn i fremtiden. 13 år som generalsekretær er lenge. De vurderer det slik at de ønsker å slippe nye krefter til, sier Andersen til NRK.

– Hva slags begrunnelse fikk du for at du ikke kunne fortsette i stillingen?

– Dette har vært en dialog, jeg vil også presisere at det har vært en fin dialog med idrettsstyret. Dette er en helhetsvurdering som gjør at vi er blitt enige om at min tid er omme som generalsekretær, svarer Andersen.

Assisterende generalsekretær, Øystein Dale, tar over stillingen inntil videre.

Ekstraordinært styremøte

Dette skjer etter at idrettsstyret i forrige uke kalte inn til et ekstraordinært styremøte som varte i hele syv timer. NRK erfarte at Andersens stilling var tema også der, men styret var splittet.

Gjennom helgen har det vært flere nye møter. Da ble Andersen anmodet om å gå, og bestemte seg til slutt for å gjøre det.

Etter det NRK kjenner til har diskusjonene internt pågått i en måneds tid.

Din lederstil er blitt pekt på som en årsak. Hva er det med den som gjør at du må gå?

– Nå er det sånn at når du er leder for Norges største folkebevegelse, med 2,2 millioner medlemmer, så vil du få mye ris og ros.

Medarbeidere som presidentskapet har snakket med har pekt på lederstilen din.

– Jeg er ansvarlig for godt over 300 ansatte i norsk idrett. At noen medarbeidere kan ha kritiske anmerkninger til min stil over så lang tid, det må jeg respektere, sier Andersen.

To millioner i etterlønn

Andersens avgang utløser en sluttavtale slik at han får med seg en etterlønn i inntil ett år. Han fratrer allerede 31. mars, førstkommende fredag.

Summen på sluttavtalen er to millioner kroner.

– Jeg forstår at to millioner er veldig mye penger, men dette ble regulert i en avtale som jeg inngikk allerede i 2004 da jeg ble generalsek, sier Andersen til NRK.

Presidenten i Norges idrettsforbund, Tom Tvedt, bruker ordet «totalvurdering» når han forklarer hvorfor et enstemmig styre stilte seg bak at Andersen trekker seg som generalsekretær.

– Dette er en totalvurdering som vi har gjort. 13 år som generalsekretær er langt tid, og etter en totalvurdering har idrettsstyret konkludert med at vi går videre, sier han til NRK.

Tvedt ønsker ikke å gå inn på detaljer, og sier det ikke er noen konkrete hendelser som er bakgrunn for at Andersen fratrer.

IKKE KONKRETE ÅRSAKER: Idrettspresident Tom Tvedt vil ikke peke på konkrete årsaker til at Inge Andersen nå må gå, men sier det er et resultat av en totalvurdering. Foto: Alem Sebic / NRK

– Nei, det er det ikke. Det som er viktig å si er at vi skal utvikle norsk idrett. Vi er glade vi har hatt Inge, men nå går vi videre for å rette fokuset fremover, sier han.

Er det noe med lederstilen som er årsaken?

– Nei, det er det ikke. Men det er klart igjen at vi må bringe idretten fremover. Vi skilles som venner, og så er det opp til oss og idrettsstyret, sammen med Idretts-Norge, å utvikle oss fremover.

Turbulent periode

Andersen har sittet i stillingen i 13 år. Han har vært med på utallige opp- og nedturer i norsk idrett, men den siste tiden har vært preget av turbulens.

Et begrep som går igjen fra flere kilder er ordet slitasje. Slitasje både over tid og over de mange vanskelige sakene som har vært på dagsordenen.

NIF har hatt flere kritiske saker å håndtere, blant annet åpenhetsdebatten og flere saker knyttet til økonomi. NIF har fått kritikk blant annet for å ikke gå ut med reiseregningene fra Sotsji-OL, til tross for oppmodinger.

Styret fikk også sterk kritikk for å ha brukt flere millioner på bruk av First House i forbindelse med Oslos OL-søknad. Sakene til sammen har utløst en debatt om åpenhet i idretten.