Andersen får to millioner i etterlønn

Mandag kveld ble det klart at Inge Andersen er ferdig som generalsekretær i Norges idrettsforbund (NIF) etter 13 år.

FÅR ETTERLØNN: Inge Andersen signerte i 2004 en avtale som gir ham to millioner kroner i etterlønn når han nå er ferdig som generalsekretær. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Styret i NIF er blitt enige med Andersen om at han fratrer sin stilling, skriver de i en pressemelding.

Når Andersen fratrer stillingen, får han med seg to millioner kroner i etterlønn, som skal betaler over en periode på tolv måneder.

Dette er en del av en avtalen han inngikk med idrettsstyret i NIF da han i 2004 ble generalsekretær, en avtale som ble fornyet i 2015.

– Jeg forstår at to millioner er veldig mye penger, men dette ble regulert i en avtale som jeg inngikk allerede i 2004 da jeg ble generalsekretær, som er en ganske normal avtale for toppledere, og jeg har vært toppleder nå 13 år. Da har idrettsstyret, ved å si meg opp, valgt å utløse denne avtalen, sier Inge Andersen til NRK.

Så du mener du fortjener to millioner i etterlønn?

– Jeg sier at det er mye penger, men det er også avtaleregulert, svarer Andersen.

Tvedt: – Forholder oss til de avtaler vi har

Presidenten i Norges idrettsforbund, Tom Tvedt, vil ikke si om han forventer eventuelle reaksjoner fra grasrota på at Andersen får med seg to millioner kroner.

HOLDER AVTALER: Idrettspresident Tom Tvedt sier at idrettsstyret må forholde seg til de avtalene de har signert. Foto: Alem Sebic / NRK

– Dette er en avtale om arbeidsrettslige forhold som er signert i 2004, og idrettsstyret forholder seg til de avtaler vi har, som ellers i arbeidslivet i Norge, sier Tvedt til NRK.

Idrettspresidenten understreker at sluttpakken er det eneste Andersen får med seg når han nå fratrer stillingen.

– Nei, det ligger en sum på en sluttavtale på to millioner kroner. Det er det som ligger til grunn i avtalen fra 2004, sier Tvedt.

Avtalen, signert i 2004 og fornyet i 2015, innebærer en oppsigelsestid på seks måneder og totalt tolv måneders etterlønn.