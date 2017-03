– Andersen har motarbeidet åpenhetsdebatten fra den begynte, sier VGs kommentator Leif Welhaven til NRK.

KRITISK: VGs kommentator Leif Welhaven mener Andersen motarbeidet åpenhetsdebatten fra den begynte. Foto: Frode Hansen / VG

Kommentatoren har vært en av de fremste kritikerne av Norges idrettsforbund (NIF) i åpenhetssaken. Blant annet er det bedt om innsyn i reiseregninger og bilag knyttet til Sotsji House der idretten jobbet for OL-søknaden til Oslo 2022, noe NIF ikke ønsker.

Han er ikke overrasket over at Andersen til slutt måtte gå.

– Summen av saker over tid er blitt så høy at det ble en sånn slitasje i organisasjonen. I praksis ble det et spørsmål om tid før dette måtte skje, er VG-kommentatorens reaksjon.

– En serie saker

Welhaven tror det er flere saker som ligger bak avgangen til generalsekretæren i Norges idrettsforbund.

– Det er en serie saker som Inge Andersen ikke har håndtert på den måten en forventer at den øverste administrative lederen i idretten bør håndtere. Det er nok åpenhetsdebatten som er en av de mest alvorlige, men også de senere sakene som har dukket opp i år, som forsikringssaken og nå sist IT-saken, forklarer Welhaven.

VG har vært i spissen for fokuset på åpenhet i idretten. Welhaven har fortsatt ubesvarte spørsmål i debatten om åpenhet og synes linjen til Tom Tvedt, Inge Andersen og Norges idrettsforbund er alvorlig.

– Vi har hele veien slitt med å få konkrete svar på spørsmål. Etter min mening er det alvorlig når man har en linje der man velger å hemmeligholde hvordan en organisasjon, som lever av offentlige midler, bruker midlene sine, forteller Welhaven.

Les mer: Andersen får to millioner i etterlønn

Mistet kontakten med grasrota

Sportskommentator i Dagsavisen, Reidar Sollie, tror Andersen mistet kontakten med grasroten i norsk idrett. Han ble ikke overrasket over at han er ferdig og hadde forventet at noe ville skje på toppen av norsk idrett.

Sollie er spent på hva styret gjør videre.

– Det har vært mye uro rundt ledelsen av norsk idrett og avstanden fra toppledelsen til grasrota har steget måned for måned. Det har vært kommunikasjonsproblemer, bortforklaringer og tåkeprat framfor forslag til konkrete løsninger, sier Sollie til NRK.

Kommentatoren mener at idretten har fått et omdømmeproblem i flere saker og peker på saker som OL-saken, åpenhetskulturen, forsikringsavtaler og IT-drift. Signalet om åpenhet må komme fra toppen, mener han.

Sollie påpeker at Andersen må få ros for jobben han gjorde da han startet som generalsekretær i 2004. Da lå NIF med brukket rygg.

– Han var med på en gigantisk snuoperasjon som fikk NIF på beina. Nå har pendelen snudd. Til at forbruket og måten idretten drives på har vokst veldig. Det er mange flere ansatte i administrasjonen. Man reagerer på pengebruken og måten dette er kommunisert ut til medlemmene på. Da er hans lederstil en del av pakka, forteller kommentatoren.

Les mer: Kulturministeren håper på mer åpenhet fra Andersens etterfølger

– Splittelse rundt hans posisjon

Dagbladet-kommentator Esten O. Sæther ble ikke særlig overrasket.

– SPLITTET: Esten O. Sæther ble ikke overrasket over Andersens avgang og ifølge Sæther skal det ha vært splittelse rundt generalsekretærens posisjon. Foto: NRK

– Det har jo vært kjent i lang tid at det har vært en splittelse rundt hans posisjon, og så har det vært dragkamp i styret om hvordan de skulle løses, forteller Sæther til NRK.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland har vært en skarp kritiker av Norges idrettsforbund og topplederne i organisasjonen. Nå håper hun på mer åpenhet fra den neste generalsekretæren i et intervju med NRK mandag. Sæther er spent på hva kulturministeren vil gjøre fremover.

– Hun har jo vært ganske tydelig på at hun er sjef for norsk idrett, før hun tok det tilbake igjen. Så snakker hun som om hun er det i dag, sier han.