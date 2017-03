Kulturministeren håper på mer åpenhet fra Andersens etterfølger

Saken oppdateres!

– Den opplysningen tar jeg til etterretning, sier en overrasket kulturminister Linda Hofstad Helleland til NRK.

Ministeren er på reise i utlandet når NRK gjør henne kjent med at Inge Andersen er ferdig som generalsekretær i Norges idrettsforbund (NIF). Han ble anmodet til å gå.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland har vært en skarp kritiker av åpenheten i NIF. Hun har blant annet hatt møter med Tom Tvedt og Inge Andersen om temaet.

Se reportasjen Du trenger javascript for å se video. Se reportasjen

Håper på åpenhet

Helleland håper Norges idrettsforbund finner en ny generalsekretær som står for åpenhet i idretten.

– Jeg håper at topplederne i norsk idrett innfrir på de kravene en hel norsk idrettsbevegelse har stilt om at man ønsker mer innsyn og mer åpenhet, svarer Helleland.

Kulturministeren etterlyser fortsatt mer åpenhet, spesielt fra idrettspresident Tom Tvedt og resten av Norges idrettsforbund. Fortsatt opplever hun organisasjonen som til dels lukket og vil fortsette å stille krav på områder hun ikke føler at de leverer på.

– Jeg er opptatt av at de skal vise at de er åpen, at de viser at de er lydhør. At de tar de sterke signalene som kommer fra hele Idretts-Norge. Det er mange som har bedt om innsyn både i regnskap og hvordan ting har vært i Norges idrettsforbund, sier kulturministeren, og fortsetter:

– Jeg kommer ikke til å gi meg på det. Jeg mener fortsatt at Tom Tvedt, som idrettspresident og øverste ansvarlig i norsk idrett, er nødt til å gi oss innsyn.

Ønsker mindre administrasjon og byråkrati

Rett før jul ble det kjent at Kulturdepartementet kutter støtten til toppene i NIF. Fem millioner mindre ble det til administrasjonen.

I utgangspunktet ønsket forbundet en økning på 13 millioner kroner, fra 135 millioner kroner. Det var et signal fra kulturministeren til topplederne i Norges idrettsforbund.

– Jeg ønsker mindre administrasjon og mindre byråkrati, og mer penger ut til idrett og aktivitet i hele landet. Særlig til barn og unge. Derfor ønsker jeg at de skal ha en mer nøktern stil og håper at de leverer på det, forteller Helleland til NRK.