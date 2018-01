Møttes for første gang – nå vil de legge turbulente NIF-år bak seg

– Jeg har inntrykk av at NIF har vært gjennom store endringer og store utfordringer i det siste. De målsettingene vi har satt oss om mer åpenhet knyttet til hvordan vi bruker offentlige midler har vært en bra prosess for idretten å være gjennom, sa den nye kulturministeren etter det trekvarter lange møtet.

Grande vil holde fast ved åpenhetslinjen tidligere kulturminister Linda Hofstad Helleland i sin tid startet, men ønsker nå å vende fokuset fremover.

– Nå kan vi ta fatt på de tingene som peker fremover. Det handler om inkludering i samfunnet, folkehelse og det å gjøre at barn og unge kan være mer aktiv.

Akkurat dét er idrettspresident Tom Tvedt glad for.

– Det har vært vanskelig, men det vi har vært opptatt av i dag er fremover, og det er jeg veldig oppløftet over å høre.

Krevende samarbeid

Det er nå litt over halvannet år siden Tom Tvedt ble «kalt inn på teppet» av daværende kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Den gang tordnet Helleland over manglende åpenhet i idretten.

Og idrettspresidenten legger ikke skjul på at han mener det har vært utfordrende å samarbeide med Helleland.

KREVENDE: Idrettspresident Tom Tvedt mener det var krevende å samarbeide med tidligere kulturminister Linda Hofstad Helleland. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– De fleste så vel at det var krevende. Det vi er opptatt av nå er jo de endringene vi har gjort, og komme oss videre til det beste for norsk idrett, sa han på spørsmål om samarbeidet med den nye barne- og likestillingsminister.

– Oppfatter du at det vil være lettere å samarbeide med Trine Skei Grande?

– Jeg oppfatter veldig klart og tydelig at vi hadde et veldig godt møte i dag. Vi var omforent om de fleste punkter.

God tone

For fredag ettermiddag var stemningen en helt annen da Tvedt møtte Trine Skei Grande for første gang etter at hun tiltrådte som kulturminister forrige uke.

– Det var kjempegod stemning og en god tone. Jeg tror vi har et godt utgangspunkt sammen, konkluderte Grande.

Selv om det var stor grad av enighet, og møtet både startet og avsluttet med en god klem, er idrettspresidenten forberedt på at det kan komme uenigheter i fremtiden.

– Det vil alltid være sånn at når det kommer en ny kulturminister så vil den kulturministeren ha det på sin måte.