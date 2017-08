Må slutte å bruke Hegerberg: – Utrolig trist

Det største problemet med Ada Hegerbergs landslagspause er åpenbart at hun ikke er disponibel for landslagssjef Martin Sjögren.

Men Hegerbergs nei til Norge får også konsekvenser for dem som betaler for kvinnefotballsatsingen i Norges Fotballforbund.

Sponsorene vil ikke kunne benytte Hegerberg i framtidige markedsføringskampanjer med mindre de går inn personlige avtaler med Lyon-spissen.

Det bekrefter kommersiell direktør Erik Loe i NFF overfor NRK. NFF har informert sponsorene om situasjonen.

– De vi har vært i kontakt med er ikke glade for situasjonen. Men de fleste av dem har levd et langt liv og er klare over at ting skjer, og at man bare må ta innover seg konsekvensene så fort som mulig, sier Loe.

– Synd det er konflikter

I det siste har Ada Hegerberg vært brukt av Tine, Telenor og Statoil.

Sponsorsjef Ann-Kristin Syversen i Tine understreker at meierigiganten står bak det norske kvinnelandslaget uavhengig av konflikten som preger media akkurat nå, men liker ikke situasjonen.

– Det er alltid synd at det er konflikter, og det er utrolig trist at Ada trekker seg, sier Syversen.

– For hun ville vært en naturlig person for dere å bruke?

– Absolutt. En flott jente og et kjempeflott forbilde, så vi skulle gjerne hatt henne på landslaget.

Vil ha løsning

I motsetning til Tine, har Telenor fortsatt en kampanje gående med Hegerberg. Den blir fullført. Men så er det slutt, om ikke noe skjer. Sponsorsjef Petter Svendsen håper Hegerberg ombestemmer seg.

– Føler dere verdien på produktet dere har kjøpt endrer seg som følge av at den største stjerna ikke vil være med?

– Selvfølgelig ønsker vi å ha med Ada på landslaget. Men nå er det blitt som det er blitt, og det får vi ikke gjort noe med, og så får vi bare håpe at partene finner tilbake til hverandre, sier Svendsen.

– Skulle gjerne vært det foruten

Fotballforbundet bruker også selv Ada Hegerberg i markedsføring. Også det må det bli en slutt på.

– Hun er brukt veldig mye i «sterkere sammen»-kampanjen. Der må vi definitivt vurdere hvor hensiktsmessig det er å benytte det materialet framover, sier Erik Loe.

– Det er riktig å si at det har skapt noen utfordringer for dere?

– Det er riktig å si at vi har kommet i en situasjon vi gjerne skulle vært foruten, i hvert fall, erkjenner direktøren.

