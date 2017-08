Hegerberg: – NFF har en jækla lang vei å gå

Saken oppdateres.

– Jeg mener at NFF har en jækla lang vei å gå. Og akkurat nå er det ikke plass til meg der. Det er så enkelt som det. Jeg har i hvert fall gjort mitt for å prøve å legge frem det jeg ikke synes har vært godt nok, sier Hegerberg til VG i hjembyen hennes Lyon.

Det er det første intervjuet fotballprofilen gir etter at hun i går annonserte at hun sier nei til spill på landslaget.

– Det handler om helheten rundt det: Ledelse, planlegging, forberedelser og gjennomføring. Det har også vært et stort sprik i evalueringen og hvordan man skal ta det videre etter nedturen i EM, sier Hegerberg til avisen.

Savner kommunikasjon

Kommunikasjon mellom ledelsen rundt landslaget og spillerne er en annen ting hun reagerer på.

– Det har ikke vært god nok kommunikasjon, enten det har gått bra eller dårlig. Det har ikke vært på plass. Det merker du også i ettertid av min avgjørelse om å gi meg, forteller 22-åringen.

Hun gjentar dermed de kritiske punktene hun ramset opp i en pressemelding rettet mot Norges Fotballforbund (NFF) tirsdag.

«Skal landslaget oppnå de målsettinger og resultater landslagsledelsen har satt seg, kreves det etter min oppfatning forbedringer på flere områder, både i planleggingsarbeidet, i gjennomføringsfasen og i oppfølgingen. I tillegg er det mye å gå på når det gjelder kommunikasjon og dialog».

Intern uro

NRK kunne i går fortelle at landslaget var preget av intern uro under sommerens EM-sluttspill i Nederland.

– Vi oppfattet en del saker som ikke fungerte optimalt i gruppa, erkjente landslagssjef Martin Sjögren.

NRK vet at flere spillere reagerte på Hegerbergs oppførsel under EM, og at hennes holdninger og atferd har vært tema i NFF over lang tid.

– Det vi er enige om, er at vi hadde noe problemer med å etterleve verdigrunnlaget vi har jobbet hardt med, under mesterskapet, sa landslagstreneren.

– Ada fikk eskremt mye trøkk

Keeperveteran Ingrid Hjelmseth vil ikke påstå at Hegerberg er et uromoment i gruppa.

– Det synes jeg ikke. Jeg synes Ada fikk ekstremt mye trøkk og press og var et offer for media hver eneste dag. Det er tøft for henne å hele tiden ha forventninger og press om å skulle prestere. Det er ekstremt vanskelig, vil jeg tro. Og når hun, som alle oss andre, ikke har et optimalt EM, blir trykket ekstra stort på henne, sier landslagsmålvakten til NRK.

Hun er derimot ikke enig i Hegerbergs kritkk.

– Jeg synes det er vanskelig å forstå. Hun nevner på en måte alt og ingenting. Det er veldig lite konkret, og jeg klarer ikke helt å få tak i hva hun prøver å formidle. Men jeg regner med at Ada har formidlet og hatt en god prat me d forbund og ledelsen, mener Hjelmseth.