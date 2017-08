– Det er helt jævlig, rett og slett, skriv Skolbekken på si facebook-side.

22-åringen frå Nes i Akershus blei alvorleg skadd i jordskjelvet på Kos seint om kvelden onsdag 20. juli. No er det klart at han må amputere begge beina opp til knea.

Det var Romerikes Blad som først siterte Skolbekkens Facebook-melding.

NRK har vore i kontakt med familien, som har gitt løyve til å gjengi Facebook-meldinga.

Jordskjelvet i det øyrike området mellom Hellas og Tyrkia gjekk verst ut over ferieøya Kos. Ei tsunamibølgje skylte innover land og øydela restaurantar og andre hus. Dette skjedde rundt klokka halv elleve om kvelden, på eit tidspunkt med mykje folk ute. To menneske omkom og meir enn hundre blei skadde.

Har fått stor støtte

Skolbekken skriv at fotballen har vore ein del av han i 22 år, og det kjem det framleis til å vere.

STØTTE: Martin takkar for alle støtte han har fått, og vil bruke den til å byggj seg opp til ein endå betre person enn han var, skriv Martin Bakkejord Skolbekken på Facebook (Bilete er brukt etter løyve frå familien) Foto: Privat

– Berre ikkje på same måte som før, skriv han.

Han spela fast på Funnefoss/Vormsunds lag i 3. divisjon.

Skolbekken takkar for den store støtta han har fått etter det som skjedde, og vil bruke den til å byggje seg opp igjen. Og han ser ikkje svart på livet framover.

– Bygge meg opp til å bli en enda bedre person

«Det første som kommer til å skje, er at jeg skal bruke all den støtten jeg har fått som motivasjon til å bygge meg opp til å bli en enda bedre person enn det jeg var. Jeg kommer til å få proteser, slik at jeg kan gå, løpe, sykle, svømme og så videre, så det er ingen fare med det», skriv han i meldinga.

Han avsluttar med å fortelje at han kjem til å få protesar slik at han kan gå, springe og sykle.

– Så det er ingen fare med det. Dette kjem til å bli bra.