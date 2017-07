Jordskjelvet på Kos: – Vi våknet av at hotellet ristet

Bjarne Nærum er på ferie sammen med samboer Rosanne Kristiansen og barna Leander og Eira. Familien skulle reise i dag, men våknet tidligere enn planlagt.

– Vi våknet av at det ristet i hotellet og skramlet av løse ting i rommet. Så kikket vi ut og så at det var veldig mye bølger i badebassenget, sier Nærum fra flyplassen på Kos.

Bjarne Nærum og familien var på Kos da jordskjelvet rammet øya. Foto: Bjarne Nærum / Privat

​Et skjelv med styrke på 6,7 ble registrert utenfor den tyrkiske byen Bodrum klokken 22.31 lokal tid, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. I tillegg ble to andre skjelv med styrke på 4,4 og 4,7 ble registrert utenfor Kos klokken 22.52 og 23.23. Så langt er det denne øya som bekrefter mest ødeleggelse.

Stengt flyplass

Familien har feriert i Kefalos, som ligger lengst unna jordskjelvet.

– Det står bra til med oss, forteller han.

Familien Nærum befinner seg i morgentimene utenfor flyplassen og venter på beskjed om hvorvidt de kommer seg hjem i løpet av dagen. Foto: Bjarne Nærum / Privat

På flyplassen har familien snakket med andre som mistet strømmen og måtte evakuere hotellet. Han forteller også at flere av dem som befinner seg på flyplassen gjerne vil hjem, selv om de egentlig skulle vært lenger.

– Vi har merket flere etterskjelv. Seinest nå i stad kjente vi at det rista i bakken. Folk lurer litt på om vi kommer hjem i dag, sier Nærum.

Han forteller at flyplassen er stengt og at flyet de skulle tatt hjem ble omdirigert til Kreta. Rullebanen sjekkes for skader etter nattens skjelv. Ifølge flyselskapet vil det komme mer informasjon i tolvtiden.

En halv meter høy tsunamibølge skylte inn over land på øya Kos i Hellas. Foto: Uncredited, AP / NTB Scanpix

Ødeleggelser

En halv meter høy tsunamibølge skylte innover land både i Bodrum og på Kos. Bilder viser oversvømte veier og restauranter som ligger i strandlinjene.

Borgermesteren Giorgos Kyritsis sier den greske hæren har blitt mobilisert sammen med utrykningstjenester. Han sier de fleste bygningene som er skadet er gamle og bygget før de nyere bygningsforskriftene som ble innført for å sikre mot jordskjelv.

Episenteret på det største skjelvet lå 10,3 kilometer sør for Bodrum og 16 kilometer fra Kos. Skjelvet hadde en dybde på 10 kilometer.

En mann ligger på bakken etter at et jordskjelv traff øya Kos i Hellas. Foto: Uncredited/AP / NTB Scanpix

Nordmann hardt skadd

En norsk mann ble hardt skadet i nattas jordskjelv på den greske ferieøya Kos, bekrefter UD.

Den norske mannen er fløyet til sykehus for behandling. Pårørende er varslet, opplyser Utenriksdepartementet.

– Vi har også fått meldinger om at et mindre antall nordmenn skal ha moderate og lettere skader, og vi jobber videre med å få mer informasjon om disse og kartlegge eventuelle behov for bistand, opplyser kommunikasjonsrådgiver Astrid Sehl.

Hun oppfordrer nordmenn i området til å ta direkte kontakt med sine pårørende og å registrere seg på reiseregistrering.no, slik at norske myndigheter kan formidle eventuell informasjon.

Greske myndigheter bekrefter at to personer er døde og at over 100 er skadd.