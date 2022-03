Løpetid og paring skaper trøbbel i spannet: – Fikk kjærlighetssorg

– Hadde jeg ikke tatt med tispa med løpetid, så hadde det gått bra. Det er den største tabben.

Kristian Walseth har valgt å bryte Finnmarksløpet. Det har vært krevende forhold i løypa, men det er særlig lederhunden Tiva med løpetid som har skapt utfordringer i spannet.

Ved første sjekkpunkt oppstod det slåsskamp om tispen mellom to av hundene. Walseth måtte derfor ta ut en sine viktigste lederhunder, Hinto, allerede i Kautokeino.

– Det var to gutter som var litt forelsket, og det ble en liten slåsskamp.

Videre har det vært styr å kjøre og holde ro i spannet på grunn av løpetiden. Walseth forteller at Tiva har herjet og styrt, og at hannhundene har snublet i hverandre.

VARMT VÆR: Kristian Walseth forteller at det har vært flere utfordringer under løpet, særlig det varme været. Foto: Anita Føleide / NRK

Fikk kjærlighetssorg

På det tredje sjekkpunktet i Levajok, bestemte Walseth seg for å ta ut Tiva. Det reagerte særlig en av hundene på, nemlig Joker.

– Da fikk den andre hovedlederen kjærlighetssorg. Han ville ikke, og han har bare protestert siden.

Ved det fjerde sjekkpunktet i Tana, bestemte Walseth seg for å ikke fortsette løpet. Da hadde han bare syv hunder igjen i spannet.

JOKER I TANA: – Kjærlighetssorgen kan jeg ikke gjøre noe med. Det må han bearbeide selv. Men med masseringen skal jeg gi et godt strøk, sier Kristian Walseth Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Walseth understreker at løpet har vært lærerikt, og at han vil komme tilbake sterkere neste år.

– Det har vært lærerikt og fint løp. Artig utfordring å kjøre med en løpetidstispe.

– Sjeldent en fordel

NRKs ekspertkommentator Hans-Petter Dalby sier det er sjeldent en fordel å ha med løpetidshunder i spannet.

– Da dreies fokuset bort fra det som er oppgaven til hundene, nemlig å løpe.

Dalby trekker frem at hannhundene kan bli forstyrret og veldig fokusert på tispa, og at de kan miste matlysten.

– Da kan man i hvert fall ikke ha de med videre.

PARING I FL600: Ekspertkommentator Hans-Petter Dalby forteller at det også har vært løpetid og paring i FL600. Det gjelder spannet til hundekjører Bjørnar Andersen. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Hvis hunden med løpetid er en viktig brikke i spannet, kan det være at hundekjørerne likevel satser på ha ha den med.

– Disse hundekjørerne har jo ikke flust av kjempegode hunder å velge mellom, og da tar de sjansen på at det skal gå bra. Men har de gode nok erstattere, så ville jeg aldri tatt med løpsk tispe, sier Dalby.

– De er noen løstøser

Hundekjører Ronny Frydenlund har også slitt med romanse og løpetid i spannet sitt.

– På første sjekkpunkt måtte jeg ligge i halmen med bikkjene for å få dem til å være stille og ikke pare.

Frydenlund forteller at det er vanskelig å kjøre fordi tispene Cindy og Silva snur seg og løper til hannhundene.

– Før jeg rekker å si slutt, så sitter de sammen. Det har vært veldig vanskelig å kjøre.

VENTER KULL: Silva har fått satt barn på seg under løpet. Her ligger hun å hviler på sjekkpunkt i Tana. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Frydenlund vet allerede at han kommer til å få to kull etter Finnmarksløpet, men er usikker på hvem som skal bli far.

– Alle har vært på dem, så jeg har ikke peiling. Det kan være hvem som helst.

– De er noen løstøser, ler han.

Han har over 700 kilometer igjen til mål, og tror det blir et spennende løp videre siden Silva er en av hovedlederne og fortsatt veldig guttegal.