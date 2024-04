Knuste Bø og hysjet på publikum: – Jeg mistet hodet

– Det er stort og betyr mye for motivasjonen videre. Det er kult at du kan være der oppe og matche de store på en god dag, sier en stolt Harald Øygard til NRK etter rennet.

27-åringen var et ubeskrevet blad for de aller fleste før lørdagens fellesstart i NM, men kan nå smykke seg med karrierens første NM-tittel.

Han gikk ut like bak meriterte Tarjei Bø på sisterunden, og sammen skulle de gjøre opp om gullet.

– Jeg merket at han var på bakskiene mine. Det var et solid rykk han kom med, jeg hadde ingenting å stille opp med. Jeg tror alle heiet på han der ute, det var ingen som heiet på meg. Så jeg er litt skuffet, sier Bø med et glimt i øyet.

I det rykket var unnagjort og Øygarden skjønte at det kom til å gå, løftet han fingeren mot leppene og hysjet mot publikum.

– Jeg mistet hodet litt. Det er dumt, vet du, sier han, og frykter at han «får hele Hallingdalen på nakken» etter stuntet.

Bø hyller imidlertid hysjingen.

– Det er deilig. Det må være mer hysjing. Det er akkurat sånn det skal være.

Øygard gikk til slutt alene inn på oppløpet og kunne juble for en fantastisk seier.

– Det var stort å få gå med et av forbildene sine, Tarjei, her i dag, sier han ydmykt.

Langs løypene sto pappa Ottar og heiet.

– Det var moro. Jeg er veldig stolt og veldig rørt, sier pappa til NRK med tårer i øynene