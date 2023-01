Abramovitsj har tapt Chelsea og over halve formuen

12. februar 2022 var en av de store dagene i Roman Abramovitsj' liv.

Fotballklubben hans, Chelsea, slo brasilianske Palmeiras 2–1 i finalen og vant for første gang VM for klubblag.

Etter at han i praksis hadde oppfunnet sportsvasking da han kjøpte Chelsea i 2003, var 12. februar dagen da klubben hans hadde vunnet alt som kunne vinnes.

Sammen med trener Thomas Tuchel og Chelsea-spillerne, feiret Abramovitsj seieren på gressmatten i Abu Dhabi, skriver Bloomberg.

12. februar i fjor feiret Roman Abramovitsj sammen med Chelsea-spillerne på banen i Abu Dhabi etter at klubben hadde vunnet verdensmesterskapet for klubber. Foto: Hassan Ammar / AP

Tvunget til å selge

12 dager etter at han sto på toppen, raknet alt da Russland invaderte Ukraina.

Storbritannia var raskt ute må å ilegge sanksjoner mot russiske oligarker, en gruppe som i årevis var blitt ønsket velkommen til landet.

10. mars ble Abramovitsj ilagt sanksjoner på grunn av sine «klare bånd» bånd til Putins regime, skriver Guardian.

Resultatet er at han ikke får solgt sine to luksuseiendommer i London. Det inkluderer blant annet et hus med 15 soverom i bydelen Kensington, skriver Guardian. Han skal ha betalt 120 millioner pund – over 1,4 milliarder kroner, for eiendommen.

Abramovitsj ble også tvunget til å selge Chelsea for rundt 4 milliarder pund, eller rundt 50 milliarder kroner. Selv om det ikke er endelig avklart, er det små sjanser for at Abramovitsj noen gang vil se noe til de pengene.

Det samme gjelder for rundt 60 milliarder kroner som Abramovitsj hadde i såkalte hedgefond. De har amerikanske myndigheter tatt beslag i.

USA har også tatt beslag i to luksuriøst utstyrte privatfly som tilhører den 56 år gamle russeren.

Det dreier seg om en Boeing 787 Dreamliner til en verdi av 350 millioner dollar og en Gulfstream verdt 60 millioner dollar. Dreamlineren regnes for å være verdens dyreste privatfly.

«Eclipse», en av yachtene til Roman Abramovitsj, ved anker nær Marmaris i Tyrkia 1. juli 2022. Foto: Suzan Fraser / AP

To superyachter

Abramovitsj eier sannsynligvis også flere store yachter. Fordi eieforholdene er skjult gjennom en rekke stråselskaper er det vanskelig å bevise eierskapet, men Abramovitsj disponere båtene.

Eller skipene som kanskje er en riktigere betegnelse. Den største av den er «Eclipse», som er 162,5 meter lang.

Den andre og nyeste «Solaris» ble bygget i 2021 og er 140 meter lang. Det er like langt som Hurtigrutens nye skip «Roald Amundsen».

En rekke andre russiske oligarker har fått sine kjempestore yachter konfiskert som et resultat av sanksjoner etter Russlands invasjon, skriver Superyacht Times.

Ifølge Bloomberg har Abramovitsj til sammen fire yachter som han eier eller er knyttet til ham.

Abramovitsj har klart å holde sine yachter unna hendene til vestlige land som vil konfiskere dem.

Yachtene er ankret i tyrkiske farvann og Tyrkia er ikke med i sanksjonsregimet. Resultatet er likevel ikke så greit for Abramovitsj. Han kan nesten ikke seile noe sted med dem, ettersom han risikerer at de blir konfiskert.

«Solaris», en av yachtene til Roman Abramovitsj, for anker i Montenegro. Foto: STEVO VASILJEVIC / Reuters

Dårlig slutt på året

De dårlige nyhetene har fortsatt å komme gjennom hele året for Abramovitsj.

Mandag før jul kunngjorde myndighetene i Canada at de starter en prosess for å konfiskere 26 millioner dollar fra et selskap som er eid av russeren. Det skriver Bloomberg.

Canada sier at de vil bruke pengene til gjenoppbyggingen av Ukraina og for å kompensere ofrene for krigen.

Roman Abramovitsj' private Dreamliner regnes for å være verdens dyreste privatfly. USAs justisdepartement har tatt beslag i flyet. Foto: AFP

Tapt nesten 1000 milliarder kroner

Totalt har russiske oligarker tapt 95 milliarder dollar – opp mot 1000 milliarder kroner – på grunn av sanksjonene etter invasjonen 24. februar i fjor. Det skriver The Guardian.

Abramovitsj er den av oligarkene som har tapt mest penger. Ifølge Bloombergs oversikt over milliardærer er formuen hans redusert med 10,2 milliarder dollar – rundt 100 milliarder kroner – i løpet av året.

Formuen hans har dermed falt 57 prosent i verdi. Resultatet er at han har falt til 260. plass på listen over verdens rikeste.

Med en formue på 7,82 milliarder har russeren fortsatt til salt i maten. Problemet hans er at om han prøver å selge noe av det han har igjen, kan også de pengene bli konfiskert.