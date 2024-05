For Martin Ødegaard og Arsenal var kun seier godt nok, dersom de skulle holde følge med Manchester City i tittelkampen.

Og etter å ha slitt seg til 1-0-seier mot Manchester United er laget fra London fortsatt med og kjemper.

VIKTIG: Kaptein Ødegaard kunne strekke armene i været for tre poeng. Foto: Dave Thompson / AP

Men samtidig som Ødegaard og gjengen kunne feire tre poeng, fikk Casemiro høre det etter baklengsmålet.

– Jeg vet ikke hva han driver med, sa Sky Sports' Roy Keane.

PS: Det er ikke første gang denne uken at brasilianeren får kritikk:

– De er så dårlige

Ben White spilte ballen til Kai Havertz som var helt alene på høyrekanten. Tyskeren dro med seg ballen ned til dødlinja, før han sendte den inn foran mål der Leandro Trossard styrte den inn bak André Onana fra kloss hold.

På TV-bildene så det først ut som at Havertz var i offside, men Casemiro opphevet den da han jogget sakte ut av egen sekstenmeter.

– Casemiro må spurte ut, sa Sky Sports' Roy Keane, og fulgte opp med at han ikke skjønte hva United-spilleren gjorde i det øyeblikket.

LEDELSE: Havertz fant Trossard i boksen som styrte inn 1-0. Casemiro helt til høyre i bildet. Foto: Carl Recine / Reuters

– Casemiro har måttet ta imot mye kritikk den siste tiden, og han kommer til å måtte ta litt til. Han må bli raskere enn det. Når han ikke er det, er han i trøbbel, sa Gary Neville.

– Du må ikke spurte hundre prosent, men kom deg opp på banen. Denne kampen er vanskelig nok, du må gjøre det grunnleggende riktig og han har ikke gjort det grunnleggende riktig. En erfaren spiller kommer seg oppover på banen, fortsatte Keane.

KRITISK: Sky Sports' ekspert Roy Keane. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

Og det var ikke bare brasilianeren som fikk høre det:

– Arsenal har kommet til Old Trafford igjennom årene og hatt det vanskelig, men jeg vedder på at de ikke kunne fatte hvor dårlige United var, sier Keane.

Han er spesielt kritisk til ten Hags menn den siste halvtimen.

– Det United-laget der ... de er så dårlige.

Arsenal-spiller skal heie på Tottenham

For Manchester United har denne sesongen vært tøff. Senest i forrige kamp ble det et brutalt 0-4-tap for Crystal Palace. Eksperter og store stemmer har gang på gang bedt om og spådd avgangen til manager Erik ten Hag.

Han får dog en mulighet til å gi Manchester United-supporterne noe gledesrus på tampen av sesongen, dersom han tar laget seirende ut av FA-cupfinalen mot Manchester City 25. mai.

FESTBREMS: Manchester City kan fort spolere gleden både for Arsenal og Manchester United. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

For Arsenals del lever titteldrømmen til siste runde.

– De lever i håpet om at deres rivaler fra Nord-London, Tottenham, kan hjelpe dem på tirsdag kveld, sier Neville etter Arsenal-seieren mot United.

Manchester United møter Tottenham tirsdag.

– Vi kommer til å være de største Tottenham-fansene. Alle sammen. La oss håpe på det beste, sa Havertz til Sky Sports etter kampen.

