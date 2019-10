Temaet og beskyldningene om de angivelige hendelsene under mesterskapet i 2017 kommer frem i Gerd Stolsmos nylig utgitte bok «Fotballmamma».

Også landslagssjef Martin Sjögren bekrefter overfor NRK før EM-kvalifiseringskampen mot Færøyene tirsdag kveld at en «personalpolitisk sak» fra EM da fikk direkte konsekvens for Andrine Hegerbergs muligheter for å bli tatt ut i Norges tropp den gangen.

Men han hevder altså at det kun spilte en rolle frem til han hadde en samtale med henne i september 2017. På dette tidspunktet var det norske landslaget samlet for første gang i forbindelse med kvalifiseringskampene mot VM i 2019.

Uttaket ble gjort i august, med andre ord før Sjögrens samtale med Andrine Hegerberg.

Det norske landslaget (uten Hegerberg) spiller EM-kvalifisering mot Færøyene tirsdag klokken 18.00. Kampen ser du her eller på NRK1 fra 17.50.

Bok: Anklaget for regelbrudd

Men aller først: Gerd Stolsmo er moren til Ada og Andrine Hegerberg, som begge har hatt suksess i internasjonal fotball og har flere landskamper bak seg.

Men siden EM i 2017 har ingen av dem spilt for Norge. Ada fordi hun har takket nei til å spille på landslaget. Andrine fordi hun ikke har blitt tatt ut i noen landslagstropper siden mesterskapet for drøyt to år siden.

Etter at Ada trakk seg fra landslaget, kunne NRK fortelle om interne problemer og uro under EM, uten at noen i NFF ville bekrefte hva disse problemene innebar.

Men i den ferske boken til Stolsmo kommer det frem at hennes eldste datter, Andrine Hegerberg, var involvert i kontroversene den gangen:

FOTBALLMAMMA: Fredag ble boken til Gerd Stolsmo lansert. Foto: Kagge Forlag

«Selv hadde Andrine gått ut av EM med en mørk sky hengende over seg: en anklage om alvorlig regelbrudd. På treningsanlegget til Birmingham en fredag i september, to måneder etter EM, ble hun oppringt av Martin Sjögren og en av teamlederne fra EM på høyttaler. Landslagstreneren hevdet at de, gjennom en 100 prosent sikker kilde, hadde fått høre at hun gjentatte ganger var observert på nattetid sammen med en ansatt fra TV 2.»

Landslagssjefen bekrefter hendelse i EM

Dette skal Andrine Hegerberg ha avkreftet. Stolsmo skriver at datteren istedet møtte en bekjent i TV 2 den kvelden Norge røk ut av EM, men at hun hadde overholdt regelen om ro innen klokken 23 alle øvrige kvelder.

På spørsmål om hva som skjedde under EM, svarer landslagssjef Martin Sjögren følgende:

– Det som skjedde i EM var personalpolitiske ting. Jeg kan ikke kommentere enkelthendelser. Det får bli mellom de som var involvert, sier Sjögren.

– Har du hatt samtaler med Andrine Hegerberg i etterkant?

BEKREFTER HENDELSE: Martin Sjögren bekrefter at det var en sak i etterkant av EM i 2017, men vil ikke si noe om hva den gikk ut på. Foto: Peter Morrison / NTB scanpix

– Ja.

– Om hva da?

– Om det som skjedde.

– Men du vil ikke si hva skjedde?

– Nei. Det får være mellom meg og Andrine. I og med at alt som handler om personalsaker behandles internt.

– Gerd Stolsmo skriver at det ble fremstilt som om ting skjedde flere ganger, men ifølge Gerd skjedde det bare én gang at hun var oppe litt lengre og det etter at alle kampene var spilt. Er hennes (Gerd Stolsmos) versjon riktig?

– Jeg vil egentlig ikke kommentere det. Det handler om ting som vi holder mellom de som var involvert. Det er jeg som har et ansvar, og så er det Andrine. Hva som kommer frem i en bok av en tredjepart, det vil jeg ikke kommentere, svarer Sjögren.

Savner en unnskyldning

Videre står det i boken at Sjögren ringte Andrine og sa at døren fortsatt stod åpen for henne, og da hun spurte hva som ville skje med anklagene om regelbrudd, skal hun ha fått til svar at NFF måtte jo stole på den andre parten også. Det skal ha vært siste gang Andrine og landslagssjefen hadde kontakt.

«Slik ble saken hengende i lufta, mens Andrines navn forsvant fra alle landslagslister. Saken henger der fortsatt, en for henne anonymt framsatt anklage om regelbrudd og dårlig oppførsel som aldri er blitt bevist, men som Andrine heller aldri har fått noen unnskyldning for.»

VRAKET: Andrine Hegerberg avbildet i sin siste landskamp for Norge før hun ble vraket av landslagssjefen. Norge spilte mot Belgia i EM i 2017, og tapte 0–2. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Andrine ønsker ikke å si så mye mer om situasjonen enn det som står i boka, annet enn at det var en viktig del å ha med når det først skulle skrives en bok.

– Skal man fortelle historien kan man ikke skippe alt som har vært tøft, fordi det har ikke vært en dans på roser hele veien. Jeg håper at folk er interessert i andre ting enn bare de sakene som har kommet opp i media og det der, fordi det er en ganske liten bit av det, og det er viktig å få med hele storyen, sier Andrine Hegerberg til NRK.

Ada og Andrine Hegerberg, her fra en fotballøkt på Lørenbanen tidligere i oktober. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Sjögren bekrefter uansett at hendelsen fikk konsekvenser for om hun ble tatt ut på laget eller ikke i perioden etter EM i 2017.

– Ja, det hadde det direkte da, frem til den samtalen. Men etter det har jeg vurdert andre spillere som bedre. Det er grunnen til at hun ikke er med nå – og ikke har vært med en stund.

– Hva skal til for at hun kommer tilbake?

– Nå har hun havnet i en klubb der hun har fått spilletid. Det er et steg i riktig retning. Så er det en konkurransesituasjon. I den posisjonen har vi fått fine prestasjoner av dem som har spilt der. De har etablert seg mer og mer i klubb- og landslag. Det er en tøff konkurransesituasjon.

– Men følger du med på henne?

– Ja, jeg følger med. Hun var på listen som vi vurderte inn mot VM. Vi tok andre avgjørelser som betydde at hun ikke var en av de 23 som vi tok ut, sier Sjögren.

Følte seg urettferdig behandlet

Da NRK møtte Andrine Hegerberg i Birmingham tre måneder etter EM i 2017, og etter at hun hadde blitt vraket fra to landslagstropper, fortalte Hegerberg at hun ikke visste hva landslagssjefen snakket om da han innrømmet interne utfordringer under mesterskapet.

Da sa hun at hun følte seg urettferdig behandlet, og at vrakingen hadde gått hardt inn på henne. Siden da har Andrine spilt i franske Paris Saint-Germain, og nå italienske Roma, men har enn så lenge ikke fått flere kamper i landslagstrøya.

I mars i år fortalte 26-åringen fra Sunndalsøra at hun hadde gitt opp drømmen om landslagsspill og et nytt mesterskap. Hun ville da ikke kommentere om hun trodde den gjentatte vrakingen skyldtes utenomsportslige årsaker.

«Vi visste det kunne bli slik»

Selv om landslagssjefen i dag sier at det etter september 2017 har handlet om sportslige begrunnelser for at Andrine Hegerberg ikke spiller for landslaget, tror Gerd Stolsmo det kan ligge mer bak.

«For Andrine ble konsekvensen av at Ada trakk seg, omtrent slik vi hadde forutsett. Hun forsvant ut av landslaget. Vi visste at det kunne bli slik. Vi snakket om det før Ada tok avgjørelsen, og det var ikke vanskelig for Andrine å godta at Ada skulle trekke seg. Hun visste meget godt hva dette handlet om».

Men Sjögren følger altså med, også på Andrine.

– Vi ser en del av de ligaene, de vises ganske mye på TV. Vi har et gedigent reiseskjema med tanke på observasjonene som vi gjør, så så vi den kampen de (Andrines lag, Roma, red.anm.) spilte mot Milan (15. september), der vi også hadde Stine Hovland. Vi ser så mye kamper vi bare kan, sier Martin Sjögren.