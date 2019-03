McGregor sier han legger opp

– Hallo folkens, en rask beskjed her: Jeg har bestemt meg for å forlate idretten som formelt går under navnet «mixed martial art». Jeg ønsker alle mine gamle konkurrenter lykke til videre med nye konkurranser, skriver den irske MMA-utøveren Conor McGregor på Twitter. Kunngjøringen kom svært overraskende etter at han ifølge MMAJunkie skal ha sagt at han var klar for å gå i ringen igjen i juli.