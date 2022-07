Det var en gjeng med skuffede norske spillere som gikk av banen etter stortapet for England mandag. 0-8-tapet er historiens største tap for de norske fotballkvinnene.

Landslagssjef Martin Sjögren fikk passet påskrevet for sin kampledelse og flere eksperter mener svensken burde vurdere stillingen sin som landslagssjef etter flausen.

– Mange mener du burde trekke deg, hva tenker du om det?

– Jeg har ingen tanker om det i det hele tatt. Jeg er ikke den som drar meg unna når det begynner å blåse. Her handler det om å jobbe beinhardt for å snu det, og det finnes gode muligheter for å ta seg til kvartfinale, sa trener Martin Sjögren da han møtte pressen tirsdag, dagen derpå.

– Det finnes ingen tanker eller ideer om å trekke seg, jeg synes det ville vært feigt, fortsetter han.

Får støtte

Landslagskaptein Maren Mjelde er klar på at spillerne fortsatt har full tillit til landslagssjefen.

– Ja, det har han, svarer hun.

– Dette er noe vi står sammen om. Vi på banen må også ta et tak. Det gjelder alle. Vi vet alle at vi kan gjøre en bedre jobb enn det vi gjorde, sier Mjelde.

Caroline Graham Hansen kaller kampen for surrealistisk, men vil heller ikke legge skylden på lagets hovedtrener.

– Man er litt etterlatt til seg selv. Men det var 30.000 rundt stadion, så vanskelig å gi beskjeder. Jeg tror alle kunne gjort mer utpå der i går med tanke på hvordan vi håndterte kampen. Vi endte med å ikke gjøre noe av det vi hadde planlagt å gjøre.

– Opplevelsen var tøff

Sjögren sier at de har reflektert etter kampen.

– Vi hadde en god samtale i trenerteamet i går og delvis med spillerne. En liten debrif, naturligvis. Opplevelsen var tøff for alle involverte, sa han.

Landslagssjefen var langt nede etter nederlaget, men sjokkresultatet skapte også reaksjoner i England. England-trener Sarina Wiegman sa blant annet at hun var overrasket over Norges prestasjon.

Sjögren er mest opptatt av at de fremdeles har en gruppespillkamp igjen å spille.

– Vi har en rimelig god sjanse til å gå videre. Vi må bli kvitt kampen så fort som mulig og på beste måte. Vi kan ikke glemme den, men det handler om å gå videre, sier Sjögren.

Nå er fokuset på Østerrike for Norges landslagskvinner. Norge må vinne førstkommende fredag for å gå videre til kvartfinale.

– Vi har fortsatt med det i dag for å forsøke å ta oss fremover. Det blir viktig å ta oss fremover. Det er ikke sånn at mesterskapet er over. Vi har en rimelig god sjans til å gå videre. Det handler om å slå Østerrike i neste kamp, nå gjelder det å bli kvitt denne saken og på beste mulig måte ta seg videre og se at det er en god mulighet til å slå Østerrike, sa landslagssjefen.

– Brutalt

Ord som «pinlig» og «mareritt» har blitt brukt til å karakterisere kampen av kommentatorer og eksperter.

– Det er rett og slett småjenter mot seniorer. Det er trist å se det, mente NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

Mjelde mener man er tom etter en kamp som det. Chelsea-spilleren sier hun har hatt mange tanker svirrende rundt i hodet det siste døgnet.

– Det er dette vi brenner for og elsker å gjøre. Å spille EM for Norge er ufattelig stort. Så skjer det som skjer i går, det føles brutalt og vondt, men samtidig er det viktig å akseptere fortest mulig at det skjedde, fordi det er en måte å komme over det på, påpekte kapteinen.