Engelsk forbauselse: – Jeg kan ikke helt tro det jeg nettopp har vært vitne til

Tidligere England- og Liverpool-profil Stephen Warnock uttrykte det egentlig ganske fint på BBCs radiosending:

– Vi trodde denne kampen kanskje ville ende med uavgjort ...

Slik gikk det ikke:

Høydepunkter: England - Norge Du trenger javascript for å se video.

Sky Sports-reporter Charlotte Marsh fulgte kampen fra sidelinjen. Hun er lamslått av det hun fikk se.

– Jeg kan ikke helt tro det jeg nettopp har vært vitne til. Norge har en tropp full av spillere fra de beste lagene i verden. De har vunnet Mesterligaen flere ganger, flere ligatitler fra de beste ligaene i Europa. Og de har nettopp blitt latterliggjort 0-6 i førsteomgang av et nådeløst England, slår hun fast.

Også de engelske spillerne er forbauset over det ble levert i EM-kampen mandag. Beth Mead, som scoret tre av målene, sier hun er målløs.

– Jeg tror ikke jeg noensinne drømte om noe slikt, sier Mead.

Tidligere Arsenal- og England-spiller Ian Wright fulgte oppgjøret som ekspert for BBC. Han hyller det engelske laget etter den overbevisende forestillingen.

– Dette er et utrolig lag som blir trent på en god måte og er fulle av selvtillit. Jeg kan føle potensialet til dette engelske laget. De setter opp et show som jeg ikke har sett maken til, sa Wright.

– Hva foregår her?

Rosen fra Wright er mye myntet på England-trener Sarina Wiegman, som har hatt enorm suksess med England siden hun tok over i september 2021. England er nå ubeseiret på de 16 siste kampene.

Wiegman selv er henrykt etter Norge-triumfen.

– Vi forventet ikke å vinne med så mye, men vi spilte veldig bra. Vi utnyttet virkelig svakhetene deres, og vi er veldig fornøyde, sier hun ifølge BBC etter kampen.

England-trener Sarina Wiegman fikk en god dag på jobben mot Norge. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

England-sjefen forteller at hun ble helt forfjamset av det som utspilte seg ute på gressmatta mot Norge.

– Hva foregår her? Det spørsmålet gikk gjennom hodet mitt. Norge hadde ikke svarene, vi skapte sjanser, scoret mål og det var veldig hyggelig å se på, sier hun.

Overrasket

Overfor NRK innrømmer Wiegman at seieren var lettere enn de forutså. Hun mener grepene til Martin Sjögren ga liten effekt.

– De endret til fem bak, men vi fikk så mye rom at vi fortsatt kunne spille vårt spill, sier Wiegman, som var overrasket over at Norge ikke presset England mer.

Beth Mead herjet på Englands høyreside og ble kåret til banens beste. Hun er overrasket over at den norske benken ikke tok tak tidligere.

– Ja, jeg er vel det. Når ting ikke går som de skal, så går man ofte til plan B. Kanskje de prøvde på det, men vi ble bare enda bedre, sier Mead.

– Norge møtte ikke opp

0-8-tapet til Norge er historiens største tap for de norske fotballkvinnene. Det er samtidig England- og EM-historiens største seier.

Wiegman, som er blitt kjent for å være en både hyggelig, men knallhard dame, sier dette om motstanden de møtte mandag:

– Norge hadde ikke den beste kampen i dag. Vi er veldig fornøyde med prestasjonen. Vi viste hvor gode vi er, sier hun.

Hvor langt kommer Norge i EM? Finalen Semifinale Kvartfinalen Ryker ut i gruppespillet Vis resultat

Ellen White, som scoret to mål mot Norge, vil ikke være med på at kampen var lettere enn hun hadde trodd på forhånd.

Overfor NRK sier hun følgende om 8-0-seieren:

– Kampen var virkelig utfordrende. Vi kom inn superfokusert, men Norge fikk en god start på deres kampinngang. De første ti minuttene var veldig harde, men det først målet ga oss virkelig masse momentum som vi bare fortsatte å bruke. Målene bare flommet på, og jeg synes prestasjonen vår var utrolig, sier hun.

Fara Williams, tidligere England-spiller, dekket oppgjøret for BBC. Hun ble naturlig nok ikke imponert av det hun fikk se av Norge.

– Norge var svake og dårligere, de møtte egentlig ikke opp, er hennes dom.