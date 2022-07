0-8-tapet i EM mot England mandag kveld er historiens største tap for de norske fotballkvinnene.

Særlig før pause var Norge skrekkelige og lå under 0-6 etter de første 45 minuttene.

«Historiens dårligste kampledelse».

Flere er nå kritiske til at landslagssjef Martin Sjögren ikke tok grep tidligere.

– Det er trist å se på. Jeg synes man har bommet på formasjon og uttak. Det er 6-0, det må være mulig å gjøre grep i løpet av disse 47 minuttene, kommenterte NRK-ekspert Elise Thorsnes.

TV 2s ekspert Yaw Ihle Amankwah oppsummerte det slik på Twitter:

«Historiens dårligste kampledelse».

Han begrunner det på følgende måte overfor NRK:

– Jeg er på stadion og sitter rett bak Sjögren, og at han tillater at den første omgangen spilles på den måten her, uten å ta grep, uten å gjøre verken formasjonsendringer eller spilleendringer ... Eller egentlig konkret, noe som helst. Det er for meg helt ufattelig. Og det er regelrett tjenesteforsømmelse av Sjögren, sier Amankwah til NRK.

– Burde skjedd tidligere

Sjögren gjorde ett bytte i pausen, satte inn Guro Bergsvand og tok ut Karina Sævik, og la samtidig om til en fembackslinje. Likevel scoret England to ganger til.

– Jeg synes det er fornuftige grep som blir gjort etter pausen med den formasjonsendringen. Men det er jo sånn som bør være selvsagt for alle som har satt sin fot på et trenerkurs, at den endringen burde skjedd etter ett kvarter. Ikke etter 45 minutter, mener Amankwah.

Overfor NRK sier Sjögren følgende på spørsmål om hvorfor ikke grepet kom før.

– Vi ventet til pausen. Når skal man dra i nødbremsen? Vi gjorde det i pausen, men slapp inn to mål til. Det er usikkert om det hadde stoppet blødningen i første omgang, svarer svensken.

Da 6-0 var et faktum, lyste fortvilelsen fra de norske spillerne. Noen så ned i gresset, andre slo ut med armene. Så tuslet de slukøret av banen.

Samtidig runget «Football's coming home» fra hjemmepublikummet.

Kritisk Arsenal-sjef

Jonas Eidevall, som er manager for Arsenals kvinnelag, retter også kritikk mot Sjögrens kampledelse. Overfor BBC sier Eidevall:

– Jeg er forbauset over at Norge ikke endret noe. England spilte dem i stykker og treneren så handlingslammet ut, mener Eidevall.

Sjögren står fast på at han ikke så noen grunn til å ta grep før det var spilt 45 minutter.

– Det er som jeg svarte på svaret ditt allerede. Vi valgte å gjøre det i pausen fordi det trenger en litt større justering, som vi helt enkelt trengte å tenke litt mer på når vi skulle gjøre det. Vi gjorde det i pausen, ja. Jeg kan ikke gi deg noe bedre svar, sier landslagssjefen til NRK.

NRK møtte assistenttrener Anders Jacobsen i pausen.

– Hvorfor ble det ikke tatt noen grep til pause?

– Vi har gjort flere grep, vi kan bare konstatere … sa Jacobsen før han avbrøt seg selv.

– Vi må begynne med å beklage. De grepene vi har gjort, har vi ikke fått godt betalt for. Vi har gjort visse ting som vi snakket om at vi ikke skal gjøre. Der er vi nå veldig, veldig selvkritiske til at vi ikke har gjort det, helt enkelt. Nå skal vi prøve å hjelpe på en annen måte. Vi kommer til å bytte til fem bak, for å få bedre kontroll på indrekorridorene som vi vet England søker, sa Jacobsen til NRK.

Historiens største tap

Endringene, kombinert med et seierssikkert England, gjorde at det «bare» ble to baklengsmål i 2.-omgang – men det kunne blitt flere.

EM-kampen skrev seg likevel inn med blokkbokstaver – med negativt fortegn – i historiebøkene for det norske kvinnelandslaget. Norges største tap i EM var 0-4 for Tyskland fra 2009, men Norges største tap i et mesterskap var 0-5 for Kina i VM i 1999.

Det største norske tapet noensinne var 7-0 for Nederland i fjor.

Alt dette er historie etter 8-0-tap for England i EM.