Hegerberg etter audmjukinga: – Heilt rett å vere sint

Noreg vart avkledde og gjort til latter av vertsnasjonen måndag kveld. 8-0-tapet for England var ikkje berre Noregs største tap nokosinne, men også det største tapet i historia i eit EM – uansett kjønn.

Det gjer uuthaldeleg vondt for dei norske spelarane. Etter kampen gjekk landslagssjef Martin Sjögren bort til Ada Hegerberg, som vart bytt ut eit kvarter før slutt.

Sjögren sa nokre ord til Lyon-spissen før han samla spelarane i ein stor sirkel på banen.

– Litt tom for ord

Då Hegerberg kom ut til pressesona, snakka ho roleg og reflektert om den vonde opplevinga.

NRK spurde kva Sjögren sa til spelarane ute på grasmatta etter kampen:

– Kva er det å seie etter eit 8-0-tap? Eg trur ikkje det er så mykje å seie i starten. Eg er eigentleg litt tom for ord. Det er ein ekstrem skuffelse. Eg trur det er heilt rett å vere sint, at det blir reaksjonar slik at vi berre får det ut, men likevel klarer å finne ut korleis vi skal førebu oss mot Austerrike. Vi har ambisjonar om å kvalifisere oss frå gruppa, og kampen i dag er ei veldig tøff oppleving. Vi er nøydde til å nullstille oss, svarte Hegerberg.

– Korleis gjer ein det etter ei sånn oppleving?

– Eg har ikkje noko svar akkurat no. Vi må ta ein pust i bakken, finne ut kva som gjekk gale og nullstille oss. Vi er nøydde til å løfte oss frå dette, seier Hegerberg til NRK.

Vil sjå seg sjølv i spegelen

Den seksdobbelte meisterligavinnaren trur ho aldri har vore med på eit større tap på ein fotballbane. England fekk altfor mykje rom å boltre seg på, Noreg hang rett og slett ikkje saman – og måla rann inn.

Etter dei første måla samla spelarane seg i ein ring før avspark.

– Vi prøver å ta tak sjølv på banen. Vi prøver å samle oss etter 2-0, 3-0, 4-0, men vi når ikkje heilt dit vi vil etter måla. Vi visste det var mogleg å setje dei under press. Men det er berre å sjå seg sjølv i spegelen etter dette. Vi må erkjenne at det var frykteleg stygt, men halde hovudet høgt likevel, seier Hegerberg.

– Det burde vere ein skuffelse, det burde vere eit sinne på at det her ikkje skal skje. Det går på stoltheita laus. Vi representerer Noreg på den største scena i Europa – då kan vi ikkje tillate oss det her.

– Må vere brutalt ærleg

Landslagssjef Sjögren har fått kraftig kritikk for manglande grep frå sidelinja undervegs. Svensken venta heilt til pause med å gjere endringar.

«Skrekkfilm», «den verste kampleiinga i historia» og «handlingslamming» var blant nokre av ekspertvurderingane.

Sjögren tok seg tid til å forklare eigne vurderingar, men han ønskte ikkje å gå inn på dei ulike utsegnene.

Caroline Graham Hansen trur sjefen tek det heilt fint.

– Det er ikkje første gong han får mykje kritikk. Det er sånn at når det går bra så blir vi hylla, og når det går dårleg, så får vi kritikk. Og det med rette, det er sånn det skal vere. Det er bra at det er mange som meiner noko, for det betyr at folk følgjer med og bryr seg om det vi gjer. Det hadde vore tristare om ingen sa noko, seier Caroline Graham Hansen.

SKUFFA: Caroline Graham Hansen. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

EM er nemleg ikkje over med dei stygge siffera. Viss Noreg slår Austerrike fredag kveld, ventar ein kvartfinale mot det som mest sannsynleg blir Tyskland eller Spania.

– Vi må vere brutalt ærlege med oss sjølv om kva som gjekk gale. Vi har éin kamp igjen, og vi må openbert vinne han for å gå til kvartfinale. Vi må halde hovudet høgt, men vere brutalt ærlege med oss sjølv for at det ikkje skal skje igjen, fordi vi skal vere mykje betre enn dette, seier Hegerberg.