Etter en grusom norsk forestilling vant England til slutt 8-0 og gjorde Norge til latter for en hel fotballverden.

Kampen skriver seg inn med negativt fortegn i historiebøkene for det norske kvinnelandslaget.

– Direkte pinlig

0-8-tapet er historiens største tap for de norske fotballkvinnene.

– Dette er direkte pinlig. Ikke i min villeste fantasti hadde jeg sett for meg at dette kunne være et scenario, sa NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith oppgitt da lagene gikk til pause.

– Det er rett og slett småjenter mot seniorer. Det er trist å se det, mener NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

Landslagssjef Martin Sjögren er langt nede etter det tunge nederlaget.

– Det er vondt å stå der ute og kjenne seg hjelpeløs. Fremfor alt så lider jeg med spillerne. Vi hadde høyere ambisjoner med denne kampen. Vi starter godt, men så går vi fra konseptene og spiller ballen bakover. Vi byr dem til å sette et ekstremt hardt trykk på oss. Vi møter et bra England, men vi gjør dem bedre enn det vi hadde trengt, sier Sjögren til NRK etter kampen.

Han møter kraftig kritikk for sin egen kampledelse mandag:

– Noe av det pinligste

Stabrun Smith og Torp er ikke alene om å reagere etter den begredelige forestillingen.

Fotball-Norge er i harnisk etter ydmykelsen fra de engelske stjernene.

– Dette er noe av det pinligste jeg har sett av et norsk landslag. Totalt uten eget offensivt spill. Like totalt uten defensiv struktur- og i tillegg ser veldig mange av spillerne livredde ut. Kan umulig bli verre, skriver fotballekspert Lars Tjærnås på Twitter etter Norges marerittomgang.

– Jeg har ganske god hukommelse. Jeg nærmer meg 48 år, jeg har vært idrettsidiot siden jeg var 4-5 år gammel. Av alt som har det norske landslaget å gjøre: Fotball, håndball, bandy, innebandy, all paraidrett – jeg har aldri sett et norsk landslag blitt herjet mer med. Dette er en ren skrekkfilm. Det er en skrekkfilm blandet med handlingslammelse, sier Aleksander Schau.

Kapteinen: – Føler seg ganske liten

Landslagskaptein Maren Mjelde er svært skuffet etter kampen.

– Man føler seg ganske liten akkurat nå. Vi blir veldig hardt straffet, men det er ikke godt nok, det må vi bare erkjenne, sier hun til NRK.

– Det ble seks mål i førsteomgang, hva er det som skjer bak der?

– Jeg føler vi åpner kampen bra, og har bra trøkk, men blir veldig hardt straffet. Så får vi straffesparket imot oss, og da føler jeg at vi faller sammen. Jeg føler vi gir det til dem i avgjørende situasjoner, og så er vi ikke gode nok i egen boks. Nei, det er rett og slett ikke godt nok, sier Mjelde.

Fortsatt håp om kvartfinale

Etter Norges tap mot England, og med tanke på Østerrikes seier mot Nord-Irland tidligere på kvelden, er det klart at det blir en ren finale om kvartfinalebillett mellom Norge og Østerrike når lagene møtes fredag.

Siden Norge tapte med flere enn to mål mot England, må Hegerberg & co. nå vinne mot Østerrike for å gå videre til kvartfinale.

Ved tap eller uavgjort i fredagens kamp er de norske kvinnene ferdigspilte i mesterskapet. Dette på grunn av at Østerrike da vil gå videre på den totale målforskjellen i gruppa om det ender uavgjort i siste kamp.

Martin Sjögren traff ikke med kampopplegget mot England. Foto: Terje Pedersen / NTB

Billig straffe før 0-1

Kampen var bare ti minutter gammel da England fikk straffespark. Det skjedde da Ellen White gikk i bakken etter en duell med Maria Thorisdottir.

– Det synes jeg ser billig ut. Hvor er kontakten? Det er ikke nok til straffe, var dommen fra NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

– Ekstremt billig, la NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith til.

Men VAR mente at det ikke var en såkalt «klar og åpenbar feil» og grep ikke inn. Dermed fikk Georgia Stanway sende England i ledelsen med et velplassert straffespark.

Særlig på Norges venstresiden skapte England stadige farligheter, og det tok ikke mange minuttene før den norske marerittstarten fortsatte.

Lauren Hemp satte inn 2-0 etter et kvarter, et mål som først ble vinket for offside, men godkjent etter VAR-sjekk.

Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen fikk nesten ikke ballen mot England. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

Thorisdottir-tabbe

Etter en snau halvtime gikk vondt til verre da Maria Thorisdottir klønet det til for seg selv. Hun mistet ballen som bakerste kvinne og lot Ellen White komme alene gjennom med Guro Pettersen og sette inn 3-0.

– Sånne feil kan hun rett og slett ikke gjøre. Den ballen skal jo bare bort på én berøring, Thorisdottir, det er så unødvendig, var den krystallklare dommen fra Carl-Erik Torp.

Ti minutter før pause økte Beth Mead til 4-0 da hun fikk heade fra kloss hold etter et innlegg fra høyre, og samme spiller økte til 5-0 med et enkelt dribleraid minutter senere. Ellen White satte punktum for en norsk skrekkomgang.

De norske fotballkvinnene fikk en tøff kveld på jobben mot England. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Landslagssjef Martin Sjögren gjorde ett bytte i pausen, satte inn Guro Bergsvand og tok ut Karina Sævik, og la samtidig om til en fembackslinje.

Likevel økte England og Alessia Russo til 7-0 etter 65 minutter med et hodestøt på bakerste stolpe.

Ti minutter før slutt økte Beth Mead til 8-0, og det ble også sluttresultatet i en grusom norsk forestilling.

EM-historiens største seier før mandagens kamp var 6-0. England kan dermed juble for både en gjev rekord og et langt skritt mot kvartfinale.