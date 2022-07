Fikk hjelp av stjernepsykolog til langt på natt etter fadesen

Tajet-Foxell er psykologen som har jobbet – og jobber – med flere av landets største idrettsstjerner. Hun er flere ganger blitt omtalt som «superpsykologen».

Landslagskaptein Maren Mjelde, som tidligere har jobbet med psykologen, forteller til NRK at det ble lange telefonsamtaler i natt.

MØTTE PRESSEN: Maren Mjelde dagen derpå. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Hun er veldig viktig. Hun har vært viktig i flere år. Hun var våken i natt, for å si det sånn. Vi tok noen telefoner og fikk gode ord. Det er en veldig god person for meg personlig og mange flere, sier Mjelde.

Caroline Graham Hansen har også brukt idrettspsykologen som sparringpartner.

– Veldig, veldig fin ressurs og person. Det er bra hvis folk tar initiativ og gjør det de trenger for å komme seg videre, sier Graham Hansen til NRK.

Erfaren

Tajet-Foxell har blant annet vært Therese Johaugs faste samtalepartner både før og etter skirenn. Det samme har hun vært for mange andre stjerneutøvere, deriblant Olaf Tufte og Marit Bjørgen, og andre landslag.

I tillegg til jobben hos Olympiatoppen jobber hun også ved The Royal Ballett i London, og er tilknyttet British Olympic Association.

Hun uttaler seg svært sjelden til pressen. I 2019 stilte hun imidlertid til et intervju med NRK.

– Bare Chanel-lukten i matsalen når hun er der. Det får deg i rett modus. På den rette tankegangen og det du skal gjennomgå i konkurranse, har Johaug sagt til NRK tidligere.

PSYKOLOG: Britt Tajet-Foxell avbildet i forbindelse med et NRK-intervju i 2019. Dette er et av få intervjuer hun har gjort med pressen. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Var til stede

Landslagets mediesjef Halvor Lea henviser til Olympiatoppens sommersjef Marit Breivik på spørsmål om idrettspsykologens rolle under EM. Han forteller imidlertid at Tajet-Foxell var til stede under mesterskapet, men at hun reiste hjem for noen dager siden.

Breivik forteller til NRK at Tajet-Foxell jobber med landslaget både på samling og hjemmefra i London.

– Dette er en arbeidsform hun benytter inn i de andre landslagene, også. Eksempelvis håndballkvinnene og roing, sier Breivik.

Ifølge Olympiatoppen er Tajet-Foxell spesialist på psykologi og skaderehabilitering.

Vonde følelser

Idrettspsykolog og mental trener i Vålerenga, Peder Daviknes, forklarer hvor viktig det er å ikke sitte inne med de vonde følelsene.

– Det er lett å skamme seg, være ergerlig og lei seg. Det er ingen som sitter igjen med noe positiv følelse etter det her så det handler om å få frem følelser og tanker, få delt dem, bli sett i dem. Det er veldig nyttig å dele sånn at de ikke går rundt og føler seg alene i sine perspektiver. Å komme ut av dette som et kollektiv blir viktig, sier Daviknes

MENTALTRENER: Peder Daviknes Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Idrettspsykologen forteller at det ligger mye læring i å gjøre feil, fordi man oftere går i dybden på ting. Derfor kan Norge komme positivt ut av fadesen.

– Klarer man å hente ut god læring, og skyte fart ut av denne opplevelsen her så kan man stå bedre rustet i en kvartfinale mot et lag av samme kaliber som England.

– Når en gruppe mennesker går igjennom noe traumatisk sammen, og kommer ut av det samlet, så kan det forsterke relasjoner og fellesskapsfølelsen.