Neymar satt oppløst i tårer på gresset da nederlaget var et faktum. Både Rodrygo Goes og Marquinhos brant sine straffer, mens Neymar, som trolig var skytter nummer fem, aldri fikk muligheten fra ellevemetersmerket.

Det valget får hard medfart av flere eksperter.

– Gutta i studio snakker alle om at du ikke kan la din beste straffeskytter være igjen til slutt. Det ender halvparten av gangene opp med at han ikke får tatt en straffe. Nå står Neymar igjen og tenker «hva om».., skriver tidligere Manchester United-spiller Rio Ferdinand, som dekker VM for BBC, på Twitter.

Tysklands tidligere landslagssjef Jürgen Klinsmann stemmer i. Hadde han vært sjef, hadde han sørget for at Neymar fikk muligheten.

– Neymar ville vært min første straffeskytter. Du trenger ham til å sette tonen, sier Klinsmann til BBC.

I EM 2012 sparte Portugal Cristiano Ronaldo til sist i EM-semifinalen mot Spania. Heller ikke da fikk lagets største stjerne ta straffe, men se laget ryke på hodet ut av en stor turnering.

Etter kampen kom lagkameratene bort for å trøste superstjernen, som noen minutter tidligere så ut til å bli helten for Brasil.

Neymar tangerte Pelé

Fotballstorheten hadde stanget mot Kroatia, som hadde en umulig Dominik Livakovic mellom stengene. Ikke før på overtid av første ekstraomgang klarte de å overliste keeperen.

HYLGRÅT: Neymar var utrøstelig etter tapet mot Kroatia. Stjernespilleren satt oppløst i tårer på gresset. Foto: JEWEL SAMAD / AFP

Da tryllet Neymar frem den nødvendige mengden magi. 30-åringen var selv arkitekten bak scoringen, der han kombinerte presist og effektivt med lagkameratene for å trenge gjennom kroatenes forsvar.

Plutselig var Livakovic siste hinder på vei mot scoring. Tidligere i kampen hadde Neymar skutt – og blitt stoppet. Denne gangen rundet han elegant keeperen og plasserte ballen i nettaket.

Det var hans 77 mål for Brasil. Det er like mange som legendariske Pelé, som er innlagt på sykehus for behandling under VM.

SIKKER: Her setter Neymar inn 1–0. Foto: Manu Fernandez / AP

– En sensasjonell scoring, skriver den tidligere England-spissen Gary Lineker på Twitter etter brassens 77. landslagsmål.

– Det er en bombe

Men det var ikke over. Kroatia tynte ut det siste av krefter på en kontring, og med deres første skudd på mål i kampen lykkes de. En enorm kontrast til Brasil, som hadde stanget og stanget.

Bruno Petkovic satte bredsiden til etter 117 minutter og ballen fikk en styring som fullstendig overlistet Alisson.

Kampen gikk til straffesparkkonkurranse. Rodrygo Goes brant Brasils første straffe, mens Kroatia nektet å bomme. Da også Marquinhos traff stolpen – og ut – brast Brasil-spillerne sammen i gråt. De er ute av VM.

– Vi har hatt bøttevis av store overraskelser i dette VM-et her, men dette er det største. Det er en bombe at Brasil taper mot Kroatia, sier Drillo.

SLO UT BRASIL: Her jubler Kroatias spillere for avansement til semifinale i VM. Brasil er slått ut. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Keeperhelt frustrerte Brasil-stjernene

Hos Portugal er 37 år gamle Cristiano Ronaldo i ferd med å fases ut av laget. For Kroatia fremsto 37 år gamle Modric som fotballens Peter Pan, mens han utrettelig dikterte spillet mot mektige Brasil.

Det første forsøket på en karakteristisk Modric-pasning med utsiden av foten endte hos en motspiller. Deretter var Real Madrid-spilleren tilnærmet feilfri. Men kveldens kroatiske helt befant seg lengst bak på banen.

KAPTEIN: Luka Modric danset mellom brasilianerne og dikterte spillet på midtbanen. Foto: FABRIZIO BENSCH / Reuters

Etter en rolig, avmålt første omgang, startet den andre med kaos. Først var stopperkjempen Josko Gvardiol nære ved å sette ballen i eget nett, men ble berget av keeper Dominik Livakovic. Sekunder senere ble en dobbeltsjanse fra Neymar og Vinicius jr. blokkert av heltemodige kroater.

I denne perioden av kampen fremsto Brasil som seg selv. Lekne, eksplosive og uforutsigbare. Neymar fikk nok en gigantisk mulighet, før Lucas Paquetá fikk brant en stor sjanse alene mot keeper. For i Kroatia-buret var Livakovic i ferd med å ferdigstille søknaden til prisen som banens beste spiller.

STJERNESTOPPER: Dominik Livakovic sto som en vegg i Kroatia-buret. Foto: Martin Meissner / AP

Keeperen fortsatte å skape frustrasjon blant Brasils angrepsstjerner, som gikk tapende ut av nye dueller med kroaten. Alt de hadde å komme med, ble stoppet av Livakovic.

– Han har jo vært til de grader en matchvinner i den kampen her, kommenterte Norges tidligere landslagssjef Egil «Drillo» Olsen for NRK Radio, og mente at det ville være «en sensasjon» om kampen gikk til ekstraomganger.

Kroatia til ekstraomganger – igjen

Kroatia gikk videre etter straffesparkkonkurranse i åttedelsfinalen og kvartfinalen i VM for fire år siden. I semifinalen avgjorde de etter ekstraomganger. Årets VM har tegnet seg på lignende vis, med straffeseier over Japan i åttedelsfinalen.

Heller ikke mot Brasil ble kampen avgjort etter 90 minutter.

Men denne gangen fikk Kroatia det tøffere i ekstraomgangen. Brasil hadde vært det suverene laget gjennom hele kampen, og da Neymar endelig fikk ballen i mål brøt det ut ellevill jubel blant et Brasil-publikum i flertall på tribunene.

Gleden stilnet imidlertid da Petkovics skudd seilet inn til 1–1. Kampen gikk til straffesparkkonkurranse, hvor kroatene nok en gang viste seg kaldest.