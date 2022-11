Nektet stjernespiller å snakke om VM-skandalen: – Hoderystende

– Det er rett og slett feigt. De må jo kunne svare på hvorfor de har gjort det. De stikker hodet i sanden og ser den andre veien.

Slik oppsummerer Kristoffer Løkberg det som foregikk på den nevnte pressekonferansen.

Han er én av NRKs fotballeksperter under det pågående verdensmesterskapet i fotball, og han er ikke nådig i omtalen av hva det serbiske landslaget har stelt i stand.

– Bare det at de gjør dette på toppen av alt det andre vi opplever i dette mesterskapet. Det er hoderystende. Det er vanskelig å sette seg inn i hva de tenker med, sier Løkberg, og fortsetter:

– Det er pinlig. De fyrer opp med et sterkt politisk budskap, og da bør de kunne svare på hva de mener med det.

Pressesjefen brøt inn

Bilder fra Serbias garderobe før gruppespillskampen mot Brasil viser et flagg med et kart der Kosovo er innlemmet som en del av Serbia. Over omrisset av landegrensene står ordene «ingen overgivelse».

Dette har skapt sterke reaksjoner i Kosovo, noe en journalist ønsket å ta opp på den serbiske pressekonferansen.

– Jeg vet ikke om du har sett det, men Kosovos sportsminister har fordømt det flagget dere hadde i garderoben..

Så langt inn i spørsmålet kom den engelske journalisten før landslagets pressekontakt ristet på hodet, kakket Marko Grujic på låret og signaliserte at han ikke skulle svare på spørsmålet.

TAUS: Marko Grujic fikk mange signaler av pressesjefen om at han ikke skulle svare på journalistens spørsmål. Foto: VM

Grujic og pressekontakten så på hverandre mens journalisten fortsatte å snakke, og han endte med å avslutte med følgende spørsmål:

– Hvorfor bestemte spillerne seg for å henge opp det flagget i garderoben før kampen mot Brasil?

Da tok pressekontakten ordet:

– Spilleren skal ikke svare på dette. Han kommer kun til å snakke om VM-kamper, ikke noe annet.

– Idiotisk og egoistisk

Konflikten mellom Serbia og Kosovo er svært betent og strekker seg langt tilbake i tid. Serbiske myndigheter har sagt at de aldri vil anerkjenne Kosovo som er selvstendig republikk, og flagget i VM-garderoben tyder på at landslagsspillerne deler den oppfatningen.

Løkberg er rystet over at serberne har tatt en så bitter strid med seg inn i VM-garderoben.

OPPGITT: Kristoffer Løkberg. Foto: Nicolai Eid Trondal / NRK

– Jeg har vært i fotballgarderober der vi gjør mye for å fyre opp motstanderen, men det har handlet om å skape energi i gruppen, en revansj hvis man har opplevd et tap mot det laget, eller lignende, sier han engasjert, før han fortsetter å radbrekke det serbiske initiativet:

– Jeg har selv spilt med spillere fra områdene der som har fortalt meg om det tøffe klimaet som allerede eksisterer. Og det trenger virkelig ikke mer bensin på bålet. Det at de bruker den scenen der til å gjøre det, det er både idiotisk og egoistisk.