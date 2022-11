Flagget i VM-garderoben skaper raseri – nå åpner Fifa disiplinærsak

– Det er skammelige bilder fra Serbias garderobe, som viser en hateful, fremmedfiendtlig beskjed og et budskap om folkemord mot Kosovo, skriver Kosovos kulturminister Hajrulla Çeku på Twitter.

Han viser til et bilde tatt i Serbias garderobe før 2-0-tapet mot Brasil i VM. Çeku er en av flere som krever at Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) tar grep mot det serbiske fotballforbundet.

Årsaken til at bildet vekker harme, er fordi flagget viser omrisset av Serbias landområder hvor Kosovo er innlemmet som en del av de. Over det rød, blå og hvite kartet, er ordene «Ingen Overgivelse» skrevet.

– Det er synd av at serberne fortsatt tenker sånn og drømmer om å returnere med makt Kosovo, sier Edvar Celina til NRK.

Han er faren til fotballspilleren Bersant Celina, som kom til Norge som flyktning fra Kosovo. I dag representerer han landslaget til foreldrenes hjemland.

Nå har Fifa åpnet sak mot Serbias fotballforbund.

– Fifas disiplinærkomité har åpnet sak mot Serbias fotballforbund etter et flagg som er avbildet i garderoben etter kampen mot Brasil den 24. november. Saken ble åpnet på grunnlag av artikkel 11 i Fifas disiplinærregler og artikkel 4 i reglene for VM 2022, skriver Fifa i en pressemelding.

Kaller flagget en «aggressiv handling»

Konflikten mellom de to landene strekker seg langt tilbake, og det var først i 2008 at Kosovo erklærte seg uavhengige av Serbia. Serbiske myndigheter har sagt at de aldri vil anerkjenne Kosovo som er selvstendig republikk.

Senest i august møttes landenes ledere til krisemøte med EU i Brussel etter at det hadde oppstått spenning på grensen i nord.

– Vi er uenige om nesten alt, sa Serbias president Aleksandar Vučić om samtalene.

BER OM SANKSJONER: Kosovos fotballpresident Agim Ademi ber Fifa-president Gianni Infantino om å ta grep. Her er de avbildet under en pressekonferanse i september. Foto: ARMEND NIMANI / AFP

Kosovos fotballforbund og Kosovos olympiske komité har sendt inn klager til henholdsvis Fifa og IOC etter å ha blitt gjort oppmerksomme på flagget i Serbias garderobe.

– Det er uakseptabelt at denne handlingen blir forbigått i stillhet, og vi krevet at Fifa følger sine regler strengt og straffer det serbiske fotballforbundet for denne aggressive handlingen som strider med fotballens verdier, sier Kosovos fotballforbund i en uttalelse.

– En slik sjåvinistisk handling hører ikke hjemme på sportsarrangementer, konkluderer forbundet.

I VM: Serbia er i gang i VM, hvor det ble tap mot Brasil i åpningskampen. Foto: DYLAN MARTINEZ / Reuters

Håper stjernene gjentar feiring mot Serbia

Kosovo ble medlem av Fifa og Uefa i 2016. Landets tidligere utenriksminister Petrit Selimi lurer på om Fifa plutselig har sluttet å blande fotball og politikk igjen. Han minner om at Fifa tidligere nettopp har gjort det ved å nekte europeiske land å bruke OneLove-armbindet.

– Kosovo er et likeverdig medlem av Fifa, folkens. Dette er obskønt, skriver Selimi på Twitter.

Under VM i 2018 møtte Serbia og Sveits til kamp, sistnevnte med to spillere med kosovoalbanske røtter på laget.

Både Granit Xhaka og Xherdan Shaqiri scoret mot serberne og feiret med å forme hendene som «den albanske ørnen», som er symbolet i landets Albanias flagg.

PROVOSERTE: Denne feiringen falt ikke i god jord hos serberne. Foto: Laurent Gillieron / AP

Feiringen ble tolket som en politisk gest mot Serbia. 2. desember møtes nasjonene igjen i gruppespillets siste kamp.

– Jeg håper at Xhaka eller Shaqiri scorer og feirer som før, sier pappa Celina.

Xhaka og Shaqiri ble bøtelagt av Fifa forrige gang de feiret på denne måten.