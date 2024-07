Flere tusen mennesker har den siste tiden samlet seg i Srebrenica i Bosnia-Hercegovina for å minnes folkemordet i 1995.

Blant de som deltar i markeringen, er den norskbosniske Ibrahimovic-familien fra Hønefoss.

– Det gjør vondt å være her, men det er viktig at vi markerer dette, sier Nermin Ibrahimovic som selv er født og oppvokst i byen Srebrenica.

INNTAR BYEN: Skjermpdump av en video som skal vise serbiske styrker lede bosniske fanger i Srebrenica 1995. Videoen var viktig under rettssaken mot den serbiske presidenten Slobodan Milosevic, som ble anklaget av FN-domstolen i Haag for å være medansvarlig for folkemordet mot bosniere. Foto: AP

– De drepte faren min

Ibrahimovic sier at han husker godt da serbiske styrker inntok hjembyen hans i 1995.

Da var han kun 15 år gammel.

– Vi bodde på en skole som hadde blitt gjort om til en flyktningleir. Uten mat, i et klasserommet med nesten 50 andre traumatiserte og fortvilte kvinner og barn, sier han.

Nesib Ibrahimovic, sønnen til Nermin Ibrahimovic, sitter på huk ved graven til farfaren sin. – Han er oppkalt etter faren min, sier Nermin om sønnen sin. Foto: PRIVAT

Han forteller at folkemordet mot bosnierne har etterlatt et stort tomt hull i livet til familien hans.

– De drepte faren min, onklene min, og en rekke andre familiemedlemmer. Å miste alt bare i løpet av noen år er umulig å beskrive, sier han

Han forteller at faren hans var snill og omsorgsfull.

– Et ordentlig godt menneske.

Anerkjent som folkemord

En bosnisk kvinne minnes en hun har mistet i folkemordet. Bildet er tatt ved minnesmerket for Srebrenica-folkemordet i Potocari, 10. juli 2024 Foto: Amel Emric / Reuters

I fjor anerkjente FN sin generalforsamling Srebrenica-folkemordet som et folkemord, det selv etter store protester fra serbiske myndigheter.

I dagene etter at serbiske styrker tok over byen, ble over 8000 bosniske muslimer drept under ledelse av general Ratko Mladic, kjent som «Slakteren på Balkan».

Han har blitt anklaget og dømt for å ha gitt ordren som førte til massakren.

«SLAKTEREN PÅ BALKAN»: En bosnisk kvinne fra Srebrenica ser en direktesending av ankerettssaken til Ratko Mladic. Han ble dømt i 2017 til livstid for krigsforbrytelser og folkemord, en dom han anket. I 2021 ble han dømt igjen for livstid. Foto: Darko Bandic / AP

Mladic ble senere dømt til livstid i fengsel av en FN-domstol, blant annet for folkemord.

EU har tidligere kalt massakren for «et av de mørkeste øyeblikkene i moderne europeisk historie».

Viktig med dialog

Nermin Ibrahimovic sier at det er viktig å ikke dytte skyld på vanlige serbere.

– Vi har serbiske venner, og vi skal ikke la politikere stoppe oss fra å være mennesker.

Han sier også at han kjenner igjen det han selv opplevde på 90-tallet med hvordan palestinere i Gaza og ukrainere har det i dag.

– Krig, konflikt, etnisk rensing og folkemord er ikke veien til å ende uenigheter eller å nå politiske mål, forteller han.

Det er grunn til å tro at Israel har utført handlinger som kan regnes som folkemord, viser en FN-rapport. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW / Reuters

BUTSJA-MASSAKREN: I april 2022 ble det funnet et stort antall lik i den ukrainske byen Butsja etter at russiske styrker trakk seg. Ukrainske medier melder at det kan dreie seg om så mange som 370 personer. Foto: SERGEI SUPINSKY / AFP

– Vi må aldri glemme

Hvert år arrangeres det en hundre kilometer lang fredsmarsj, lagt til samme rute som ble brukt av mennesker som flyktet fra Srebrenica.

– En viktig måte å hedre og minne ofrene.

Nejira og Nesib Ibrahimovic etter å fullført den hundre kilometerlange fredsmarsjen. Årets fredsmarsj var ekstra vanskelig på grunn av varmen, informerer familien. Foto: Privat

Han har i år gått den hundre kilometer lange fredsmarsjen, sammen med sine to barn Nejra og Nesib.

Ibrahimovic forteller at det er viktig å ikke glemme folkemordet som fant sted i Srebrenica.

– Det er utrolig viktig å fortsette å snakke om Srebrenica. Først og fremst for å hedre alle som ble drept, men også for å forebygge potensielle folkemord og drap av uskyldige mennesker.