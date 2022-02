Kom med feilaktige påstander om Kina-avtale – nå nekter Solberg å svare på kritikken

– Det er idretten som har inngått den avtalen, sa Erna Solberg til NRK i januar.

Hun snakker om avtalen mellom Norge og Kina, som ble undertegnet i 2017. Formålet var at Norge skulle hjelpe kineserne med å bli gode på ski frem til OL i Beijing.

Avtalen har fått massiv kritikk etter Brennpunkt-dokumentaren «Alt for Kina» som ble sendt i januar. Kritikken går blant annet at idretten ble brukt som en politisk brikke av den forrige regjeringen og fordi spillemidler er blitt brukt for å finansiere prosjektet.

NRK har fått innsyn i avtalen . Den er signert av daværende ambassadør til Kina, Svein O. Sæther, på vegne av kulturdepartementet, og altså ikke av idretten selv, slik Solberg påstår.

SIGNATUR: Avtalen er signert av Svein Ole Sæther for kulturdepartementet og Gou Zhongwen, idrettsminister i Kina. Foto: Skjermdump fra avtalen

Også TV 2 har tidligere publisert artikler med kritikk av avtalen. Nå ønsker ikke den tidligere statsministeren å svare på reaksjonene som er kommet.

Gjentatte henvendelser og feilaktige påstander

Totalt har Solberg og tidligere kulturminister, Linda Hofstad Helleland, fått elleve henvendelser med intervjuforespørsler fra NRK. Noen før dokumentaren ble sluppet, andre etter at både stortingspolitikere og personer i idretten har vært kritiske.

Henvendelsene fra NRK til tidligere regjering Ekspandér faktaboks 11.oktober 2021: E-post til Erna Solbergs rådgiver med forespørsel om intervju. Avslått 19.oktober.

E-post til Erna Solbergs rådgiver med forespørsel om intervju. Avslått 19.oktober. 31. oktober 2021: Telefon til Linda Hofstad Helleland med forespørsel om intervju. NRK sender en e-post med spørsmål.

Telefon til Linda Hofstad Helleland med forespørsel om intervju. NRK sender en e-post med spørsmål. 17. november 2021: NRK purrer etter e-posten til Linda Hofstad Helleland. Hun svarer med en kort uttalelse på e-post 25. november.

NRK purrer etter e-posten til Linda Hofstad Helleland. Hun svarer med en kort uttalelse på e-post 25. november. 6. januar: Ny e-post til Erna Solbergs rådgivere med spørsmål om de vil svare på konkrete påstander i Brennpunkt-dokumentaren. Stabssjef Rune Alstadsæter svarer med en kort uttalelse.

Ny e-post til Erna Solbergs rådgivere med spørsmål om de vil svare på konkrete påstander i Brennpunkt-dokumentaren. Stabssjef Rune Alstadsæter svarer med en kort uttalelse. 25. januar: Telefon til Linda Hofstad Helleland med forespørsel om intervju. Hun svarer med en kort uttalelse på SMS.

Telefon til Linda Hofstad Helleland med forespørsel om intervju. Hun svarer med en kort uttalelse på SMS. 26. januar: Erna Solberg møter NRK i forbindelse med en annen sak. Svarer på tre spørsmål om Kina-avtalen.

Erna Solberg møter NRK i forbindelse med en annen sak. Svarer på tre spørsmål om Kina-avtalen. Samme dag: Linda Helleland ble invitert til Dagsnytt 18. Hun avviste med begrunnesle om at hun var i Europarådet.

Linda Helleland ble invitert til Dagsnytt 18. Hun avviste med begrunnesle om at hun var i Europarådet. 27. januar: Telefon til Høyres pressesjef med forespørsel om intervju. SMS-utveksling gjennom dagen.

Telefon til Høyres pressesjef med forespørsel om intervju. SMS-utveksling gjennom dagen. Samme dag: Linda Helleland ble invitert til Dagsnytt 18. Hun avviste med begrunnesle om at hun var i Europarådet. Erna Solberg ble også invitert til samme sending. Hun sa nei.

Linda Helleland ble invitert til Dagsnytt 18. Hun avviste med begrunnesle om at hun var i Europarådet. Erna Solberg ble også invitert til samme sending. Hun sa nei. 28. januar: Ny telefon til Høyres pressesjef med forespørsel om intervju. SMS-utveksling gjennom dagen.

Ny telefon til Høyres pressesjef med forespørsel om intervju. SMS-utveksling gjennom dagen. 28. januar: NRK påpeker en feil i uttalelsene til Erna Solberg fra 26. januar. Pressesjefen svarer med en kort uttalelse på e-post.

NRK påpeker en feil i uttalelsene til Erna Solberg fra 26. januar. Pressesjefen svarer med en kort uttalelse på e-post. 28. januar: Solberg og Helleland blir invitert til politisk kvarter dagen etter. De takker nei.

Solberg og Helleland blir invitert til politisk kvarter dagen etter. De takker nei. 31. januar: Telefon og SMS-henvendelser til Høyres pressesjef med noen konkrete spørsmål. Han svarer med en kort uttalelse på e-post.

Telefon og SMS-henvendelser til Høyres pressesjef med noen konkrete spørsmål. Han svarer med en kort uttalelse på e-post. 3. februar: SMS til Høyres pressesjef med forespørsel om intervju.

SMS til Høyres pressesjef med forespørsel om intervju. 9. februar: Høyres pressesjef blir forelagt kritikken fra kulturminister Anette Trettebergstuen. Forespørsel om intervju. Ja vi inviterte Linda Helleland til to sendinger, 26. og 27. januar. Begrunnelsen var at hun var i Europarådet. Vi la også inn forespørsel på Erna Solberg, men fikk nei.

Men hverken den tidligere statsministeren eller tidligere kulturminister, Linda Hofstad Helleland, ønsker å kommentere kritikken som har kommet i etterkant av dokumentaren.

– Jeg syns det er synd, for det skaper bare grobunn for spekulasjoner. Jeg syns at om man har inngått en slik avtale må man stå for det og forklare hva intensjonen bak en slik avtale var og hvorfor man gjorde det på den måten, mener nåværende kulturminister, Anette Trettebergstuen.

NORMALISERING: Erna Solberg og hennes regjering lykkes i 2016 å normalisere forholdet med Kina. Her er hun i Kina i 2017, da idrettsavtalen og fem andre avtaler ble underskrevet. Foto: Heiko Junge / NTB

Kun én gang har Solberg kommentert saken. Det var samme dag som dokumentaren ble publisert. Det intervjuet handlet egentlig om noe helt annet, men NRK stilte samtidig tre spørsmål om Kina-avtalen. Da svarte Solberg blant annet:

– Vi hadde aldri noen behandling av en sånn sak i vår regjering i det hele tatt. Dette er jo at kineserne har betalt for tjenester og støtte, men det var en fin bit av en åpning når den kom, sa Solberg til NRK.

Solberg snakker videre om at avtalen ble initiert av IOC-medlem i idrettsstyret, Gerhard Heiberg, og at det var mange avtaler som ble signert den dagen.

– Det var positivt at vi hadde et bredt samarbeid på mange områder, også idretten, i forholdet til Kina. Men dette kom etter åpningen, sier hun.

NRK spurte om et nytt intervju med Solberg, blant annet fordi det ikke stemmer at idretten selv skrev under på avtalen. Høyres pressesjef, Cato Husabø Fossen, takket nei på vegne av Solberg. I en e-post skriver han:

– Erna gjorde et 20 minutter langt intervju med NRK-sporten onsdag 26. januar, hvor dere blant annet stilte flere spørsmål om denne saken. Hennes og Høyres hovedbudskap var at det var idretten selv som tok initiativ til denne avtalen, og som må svare for hvordan den er fulgt opp.

TAUSE: Hverken Erna Solberg (foran) eller Linda Hofstad Helleland har ønsket å stille til intervju i forbindelse med Brennpunkt-dokumentaren «Alt for Kina​​​​​​​». Foto: Terje Pedersen / NTB

– Svært ugreit

Avtalen er blitt kritisert fordi flere har ment at en regjering ikke skal inngå slike avtaler på vegne av idretten. Norges idrettsforbund skal være partipolitisk nøytrale og uavhengige, står det i deres egne lover.

– Vi ville ikke brukt idretten i et slikt i et politisk spill. Det var i hvert fall slik at det ble inngått en avtale mot idrettens vilje, da vil jeg si at det minner mye om et politisk spill, sier kulturminister Trettebergstuen.

I tillegg til selve avtalen, har forrige regjering fått kritikk for å finansiere idrettsforbundets oppfølging med spillemidler som egentlig skal gå til norsk idrett. Idrettsstyret vedtok at de ikke ønsket å bruke spillemidler på et slikt prosjekt. Men da de gikk i dialog med kulturdepartementet, ble de ikke hørt.

Nå granskes spillemiddeltildelingen av Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Kulturministeren hevder hun ikke ville gjort det på samme måte.

KRITISK: Kulturminister Anette Trettebergstuen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Her var det tatt midler fra spillemidlene, og de ble brukt mot idrettens egne vedtak. Det syns jeg er svært ugreit, sier Trettebergstuen.

Samtidig har Trettebergstuen måttet svare Kontroll- og konstitusjonskomiteen på deres spørsmål om bruken av spillemidler. Der skriver hun blant annet at det også tidligere er inngått lignende avtaler på myndighetsnivå.

Kulturminister i 2017 var Linda Hofstad Helleland. Hun fikk i oktober ni konkrete spørsmål knyttet til det som kommer frem i Brennpunkt-dokumentaren. I en e-post 25. november svarer hun på alle spørsmålene på følgende måte:

– Det var Norges idrettsforbund (NIF) ved styremedlem Gerhard Heiberg som var pådriver og tok initiativ til dette samarbeidet. NIF- styremedlem Heiberg kontaktet Utenriksdepartementet (UD) i 2017, og etter samtale mellom styremedlem- Heiberg i NIF og UD, gikk embetsverket i dialog med embetsverket i Kulturdepartementet som fulgte opp saken videre. Hvilke rutiner styret i Norges idrettsforbund praktiserte for å dele informasjon med daværende president Tom Tvedt, kjenner ikke jeg til.

På konkrete oppfølgingsspørsmål om spillemidlene, svarte hun i en SMS til NRK:

– Tidligere generalsekretær Inge Andersen mener idretten ikke har noen grunn til å være overrasket, og at dette er en finansieringsmodell i god norsk tradisjon som har pågått under ulike regjeringer, og her er jeg helt enig med Inge Andersen.

Angrer på at han støttet avtalen

ANGRER: Idrettsstyret var positive til samarbeidet med Kina i 2017. I dag angrer Tom Tvedt. Foto: Geir Olsen / NTB

Tidligere idrettspresident, Tom Tvedt, kaller det en katastrofe at idretten ble brukt i et politisk spill. Han lot seg intervjue i Brennpunkt-dokumentaren og angrer nå på at han først støttet avtalen.

– Sett i ettertid så burde jeg satt foten ned og sagt at idretten ønsker ikke gå videre i den avtalen, sier Tvedt.

Daværende IOC-medlem, og dermed også medlem av idrettsstyret, Gerhard Heiberg, var sterkt involvert i prosessen før avtalen ble underskrevet. Heiberg informerte den norske ambassaden i Kina, som i nær kontakt med kulturdepartementet og den kinesiske sportsministeren utformet avtalen som regjeringen senere underskrev. Det viser dokumenter NRK har fått innsyn i.

Ifølge Heiberg var Tvedt informert om arbeidet med avtalen, selv om idrettsstyret formelt sett ikke behandlet den før etter underskrivelsen.

Også flere mediehus har reagert på avtalen. Bergens Tidende mener at avtalen stinker og at den må granskes.

Norges idrettsforbund har nå vedtatt å evaluere sin rolle i avtalen.

– Det har vært en omfattende avtale. Vi ønsker rett og slett å evaluere hva som har vært bra med den og hva vi kan bli bedre på ved inngåelser av tilsvarende avtaler med andre nasjoner i fremtiden. Vi har ikke definert mandat eller hvem som skal gjøre denne evalueringen, sier idrettspresident Berit Kjøll.