Hevder NIF trosset eget vedtak da de brukte millioner fra spillemidlene

– Jeg har vært tydelig på at vi ønsker disse midlene på siden av spillemidlene. Men det er kulturdepartementets suverene rett til å fatte beslutninger i denne saken og det har vi forholdt oss til, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Norges idrettsforbund (NIF) har fått 3,2 millioner kroner fra spillemidlene for å koordinere idrettsavtalen Norge har med Kina. Pengebruken kan være i strid med loven, ifølge en ekspert på idrettsjus.

– En alvorlig sak og en stygg feil

I 2017 vedtok nemlig styret i idrettsforbundet at de ikke skulle bruke spillemidler på samarbeidet med Kina. Isteden ønsket de at regjeringen, som hadde inngått avtalen med Kina, skulle finansiere prosjektet på andre måter.

«Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité legger til grunn at norsk idretts oppfølging av avtalen ikke belastes idrettens ordinære finansiering», heter det i vedtaket gjort av idrettsstyret.

For ordens skyld: Idrettens ordinære finansiering er gjennom spillemidler. TV 2 har tidligere omtalt at spillemidler er brukt til Kina-prosjektet.

Problemet for idrettsforbundet var bare at regjeringen nektet å gå med på finansiere prosjektet på andre måter. Finansieringen ble derfor igjen tema på et nytt styremøte i 2018. Der vedtok NIF at de fortsatt ønsket å bidra til idrettssamarbeidet. De vedtok også å sende tilbake mottatte spillemidler for 2019, og at de ville gå i dialog for å finne andre finansieringsformer. 2018-vedtaket henviser videre tilbake til opprinnelig vedtak fra 2017.

EKSPERT: Gunnar-Martin Kjenner er ekspert på idrettsjus. Foto: Terje Pedersen / NTB

Idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner mener at vedtaket fra 2017 fortsatt er gyldig og at idrettsstyret derfor har brutt loven.

– Reglene for norsk idrett er slik at når et vedtak er fattet, så lenge det ikke er tidsbegrenset, så gjelder det inntil et nytt vedtak blir fattet med et annet innhold. Dette er ikke spesielt for idretten, det er sikker praksis for at idretten anvender disse reglene fra forvaltningsloven så langt det passer inn i idretten. Da er min vurdering at her har idrettsstyret handlet i strid med sitt eget vedtak. Det er en alvorlig sak og en stygg feil. Det er faktisk også brudd på NIFs straffebestemmelser som sier at det er straffbart å handle i strid med NIFs lov og vedtak som er fattet, mener Kjenner.

Ønsket ikke spillemidler

Nåværende idrettspresident, Berit Kjøll, bekrefter at de var i dialog med kulturdepartementet om andre finansieringsmåter, men at idretten ikke fikk viljen sin. At det da skulle være ulovlig å bruke spillemidler, reagerer NIF sterkt på.

– Det er imidlertid en feiltolkning at Idrettsstyret har fattet et tidsubegrenset vedtak om at NIF ikke kan motta spillemidler til oppfølging av Kina-samarbeidet. Om en slik forståelse var korrekt, ville Idrettsstyret i sitt vedtak fra 13.–14. desember i 2018 besluttet å tilbakeføre de ubrukte spillemidlene, fremfor at disse midlene skulle anvendes i 2019.

Kjøll mener idretten i praksis hadde to valg: Enten å følge opp avtalen til regjeringen, og da også bruke spillemidler, eller å nekte. De valgte det første.

PRESIDENT: Berit Kjøll sier idretten alltid har vært negativ til å bruke spillemidler på dette samarbeidet, men at de ikke hadde noe valg. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Vi kan jo ikke like det. Og jeg har vært tydelig på at vi ønsker disse midlene på siden av spillemidlene. Men det er Kulturdepartementets suverene rett til å fatte beslutninger i denne saken og det har vi forholdt oss til, sier Kjøll, og forklarer:

– Vi hadde dialog og fikk bekreftet at dette ville bli tatt over spillemidlene. Da opplevde vi og jeg at vi ikke hadde noe annet valg enn å takke ja til det. Så var vi veldig opptatt av å sikre at avtalen ble gjennomført og derfor tok vi imot disse pengene. Dette var etter en grundig vurdering, så hadde vi et behov for 500.000 kr for å fullfinansiere avtaleperioden.

– Men gjelder ikke et vedtak frem til et nytt vedtak er fattet?

– Et vedtak som ble fattet av det forrige idrettsstyret, det sto der så lenge det forrige idrettsstyret regjerte. Vi som nytt idrettsstyre forholdt oss til situasjonen, og det ble gitt grundige tilbakemeldinger til idrettsstyret om hva som var faktum i den tildelingen, sier Kjøll.

Kjenner rister på hodet av det.

– Jeg vil nesten si at det er en styggere forgåelse når de har vurdert å endre et vedtak og ikke gjør det, og handler i strid med det som er et gyldig vedtak. Det gjør saken mer alvorlig, svarer Kjenner.

– Idretten argumenterer med at de prøvde å få pengene på en annen måte, men at det ikke gikk. Er det formildende?

– Nei, tvert imot. De handler i strid med fattet vedtak. De har vurdert det, og for å si det på «gatespråket»: De driter i eget vedtak og kjører på.

Følte seg presset

I 2017 inngikk daværende regjering inn en avtale med kinesiske myndigheter. Avtalen sa at Norge skulle hjelpe Kina med kompetanse og trenere frem til OL i 2022.

OVERTOK: Berit Kjøll overtok som idrettspresident etter Tom Tvedt i mai 2019. Her fra rett etter at valget er offentliggjort. Foto: Geir Olsen / NTB

Totalt har Norges idrettsforbund mottatt rett i underkant av fire millioner kroner fra spillemidlene til dette prosjektet. 675.000 kroner ble tilbakebetalt fra det forrige styret, med Tom Tvedt i spissen.

– Gjennom to år med statsråd Helleland hadde vi fått påpekning på at vi skulle bruke disse pengene på norske barn og ungdom. Vi skulle bruke pengene mest mulig effektivt på lavest mulig nivå. Da var det helt urimelig at vi skulle bruke disse pengene til toppidrettsutøvere i Kina, sier Tvedt.

Likevel beholdt også det gamle styret penger fra spillemidler. Den aller første tildelingen kom etter at avtalen var inngått, og var på 2,7 millioner kroner. På spørsmål om lovligheten av mottak av midler, peker Tvedt på regjeringen:

– Myndighetene valgte å gi en bevilgning med spillemidler i brev av 05.10.2017. Det var myndighetene som valgte å tildele ispillemidler for å dekke kostnadene knyttet til oppfølging av avtalen som var inngått mellom Norge og Kina.

Hvorfor de ikke sendte tilbake alt, svarer Tvedt slik på:

– Det kan jeg ikke huske, men mest sannsynlig fordi vi hadde kostnader med det arbeidet som var gjort. Særforbundene gjorde mye av denne oppgaven, og kom i en økonomisk krise og slet med å få dette til fordi vi var lovet at dette skulle være friske penger som skulle komme, sier Tvedt.

Tvedt føler at idretten ikke bare ble presset til å godkjenne selve idrettsavtalen, men også til at samarbeidet skulle finansieres av spillemidler, mot idrettens vilje. Han har tidligere snakket om dette også til TV 2.

– Vi kjente et press fra statsministeren og hele statsapparatet til å jobbe med denne avtalen. Hvis du skal drive en frivillig organisasjon, enten det er norsk idrett eller Røde Kors eller Folkehjelpen, så er du helt avhengig av å ha et godt forhold til kulturdepartementet og til enhver tid sittende regjering, sier Tvedt.

IKKE BESTEVENNER: Tidligere kulturminister, Linda Hofstad Helleland, og tidligere idrettspresident, Tom Tvedt, hadde en konflikt gående da idrettsavtalen ble inngått. Foto: Vidar Ruud / NTB

Linda Hofstad Helleland, som var kulturminister i 2017, svarer slik på kritikken:

– Jeg hadde en god dialog hele veien med Norges idrettsforbund og om deres engasjement til invitasjonen fra Kina. Hvilken dialog det har vært mellom styremedlem i Norges idrettsforbund, Gerhard Heiberg og Idrettspresidenten kjenner ikke jeg til, heller ikke hvordan Idrettspresidenten opplevde dette, skriver Helleland i en e-post til NRK.

Hun legger også til:

– Tidligere generalsekretær Inge Andersen mener idretten ikke har noen grunn til å være overrasket, og at dette er en finansieringsmodell i god norsk tradisjon som har pågått under ulike regjeringer, og her er jeg helt enig med Inge Andersen.