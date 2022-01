Vil granske millionbruk på Kina-avtale: – Jeg syns det er spesielt

– Jeg syns det er spesielt at regjeringen presset idrettsforbundet mot sin vilje til å bruke spillemidler til en avtale med Kina. Norske spillemidler skal brukes til barn og unge i Norge til å fremme norsk idrett, sier Nils Bjørke (Sp).

Han sikter til flere millioner kroner som Norges idrettsforbund har fått for å koordinere et idrettssamarbeid med Kina. Pengene er hentet fra spillemidlene i perioden fra 2017.

Nå skal Senterpartiet og Arbeiderpartiet ta opp saken i kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget.

– Jeg mener spillemidlene skal brukes på idretten i Norge. Det er mange lokale idrettslag, mange som jobber dugnad som venter på midler for å realisere sitt arbeid til barn og unge. Og da er det feil å bruke de pengene på internasjonalt samarbeid, sier Bjørke.

STILLER SPØRSMÅL: Hva var den tidligere statsrådens begrunnelse for å bevilge spillemidler til dette formålet i strid med idrettsstyrets ønske? er et av spørsmålene Nils Bjørke i senterpartiet stiller til tidligere kulturminister. Foto: Terje Pedersen / NTB

Nektet å lytte til idrettsstyret

I april 2017 skrev daværende ambassadør til Kina, på vegne av kulturdepartementet, under på idrettsavtalen mellom Norge og Kina. Da Norges idrettsforbund behandlet avtalen måneden etter, vedtok de samtidig at de ikke skulle bruke spillemidler på oppfølging av denne avtalen.

Likevel var spillemidler alt idretten fikk. Først 2,7 millioner kroner for 2017/2018. Deretter 675.000 for 2019 – penger NIF betalte tilbake i protest. For 2020 fikk NIF 500.000 kroner fra spillemidlene. Ifølge idrettspresident Berit Kjøll var den siste tildelingen etter at NIF hadde vært i dialog med Kulturdepartementet om annen finansiering.

PRESIDENT: Berit Kjøll i Norges idrettsforbund. Foto: Terje Pedersen

– Jeg har vært tydelig på at vi ønsker disse midlene på siden av spillemidlene. Men det er Kulturdepartementets suverene rett til å fatte beslutninger i denne saken og det har vi forholdt oss til, sa idrettspresident Berit Kjøll forrige uke.

Men kulturdepartementet lyttet aldri til styret i Norges idrettsforbund. Det reagerer flere politikere kraftig på.

– Vi ønsker nå å finne ut av på hvilket grunnlag den forrige regjeringen inngikk denne avtalen og besluttet at man skulle benytte seg av spillemidlene. Spillemidler er det mange idrettslag rundt om i landet som står i kø for å få benytte seg av til viktige ting som barn og unge trenger. Og spillemidler skal brukes til barn og unge og til breddeidretten, sier nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Lubna Jaffery (Ap).

UENIG: – Spillemidler skal brukes til barn og unge og til breddeidretten, mener Lubna Jaffery. Foto: Marit Hommedal / NTB

– Hvor er pengene blitt av?

I første omgang ønsker de to partiene å stille noen spørsmål til daværende kulturminister, Linda Hofstad Helleland. Først når de har fått svar vil de ta stilling til om de oppretter en formell sak eller ikke.

NRK var i kontakt med Helleland onsdag forrige uke. På spørsmål om bruken av spillemidler, svarte hun følgende:

– Tidligere generalsekretær Inge Andersen mener idretten ikke har noen grunn til å være overrasket, og at dette er en finansieringsmodell i god norsk tradisjon som har pågått under ulike regjeringer, og her er jeg helt enig med Inge Andersen.

KULTURMINISTER: Linda Hofstad Helleland var kulturminister i 2017, da avtalen med Kina ble underskrevet. Foto: Vidar Ruud / NTB

Siden da har NRK gjentatte ganger prøvd å få flere svar på bruken av spillemidler og kritikken som har kommet mot forrige regjering. Høyres pressesjef, Cato Husabø Fossen, skriver følgende i en e-post til NRK mandag:

– Bruken av 3,2 millioner kroner av Norsk Tippings overskudd til å finansiere et internasjonalt idrettssamarbeid mellom Norge og Kina, ble også debattert for to år siden. Da sa mangeårig generalsekretær Inge Andersen i Norges idrettsforbund til VG at dette hadde vært helt vanlig praksis under ulike regjeringer, og viste blant annet til en samarbeidsavtale med Cuba fra 2004 og et antidoping-samarbeid med Kina fra 2005. Dette er sånn sett ikke noe nytt. For øvrig viser vi til det Erna Solberg og Linda Hofstad Helleland allerede har svart NRK, skriver Fossen.

Nå skal altså kontroll- og konstitusjonskomiteen få flere svar.

– Tidligere idrettsstyre har tatt kontakt og spurt om de skal bruke spillemidler på dette og så fått beskjed om at ja, det skal de. Det er også tilbakebetalt noen spillemidler. Vi lurer da på hvor de pengene er blitt av? Det vet ikke Stortinget, og derfor stiller vi spørsmål om det, sier nestleder Jaffery.