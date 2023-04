Klæbo om bruddet med landslaget: – Jeg har fått masse meldinger

– Jeg tror «faderen» har hatt en travel uke, men jeg har tatt det rolig og gjort ting jeg har lyst til. Og jo lenger tid det går nå, jo mer trygg blir jeg på valget. Det føles riktig, og jeg har fått masse meldinger fra nært og fjernt, og det har utelukkende vært støtte. Valget føles mer og mer riktig, sier Klæbo til NRK.

– Bekymringsverdig

Lørdag stiller han til start under bysprinten i Mosjøen, et showrenn på snø der en rekke løpere fra verdenseliten konkurrerer mot hverandre i Mosjøen sentrum.

– Landslagets modell skal være den beste sportslig og økonomisk. Men i mitt tilfelle, slik jeg ser det, hadde landslaget vært den beste plassen å være økonomisk, men ikke sportslig, og det er bekymringsverdig, sier han.

– Hva mangler på det sportslige?

– En litt mer klar plan, og den høydebiten er et poeng. Det er flere faktorer som spiller inn her, sier han.

Langrennssjef Espen Bjervig kommenterer Klæbos avgjørelse slik i en pressemelding fra Skiforbundet.

– Johannes har tidligere, også i media, kommunisert at en videre satsing kunne skje utenfor landslaget, og vi respekterer denne beslutningen. Samtidig er det viktig å understreke at vi naturligvis ønsket å ha han med videre på landslaget. Vi var positive til å tilrettelegge mest mulig for Johannes også kommende sesong, sier Bjervig.

– Har ikke peiling

Klæbo understreker at det var mye som bidro til at han falt ned på å gå ut av landslaget.

– Det er en totalvurdering, rett og slett. Det er flere faktorer, blant annet om hvordan lagkompiser blir behandlet. Det kan bli bedre, og da føler jeg at det var riktig, sier han.

– Du nevner dette med behandling av lagkompiser, hva er det konkret du tenker på?

– Jeg skal jo til høyden i år, og det at jeg skal ta opp en plass, men ikke være med på samling, da føler jeg det er bedre at noen andre kan ta den plassen, så kan jeg være i høyden uansett. Det er sånne faktorer, men ikke bare det, det er en totalvurdering som er gjort her, svarer Klæbo, uten å egentlig svare på spørsmålet.

– Hvordan har dialogen din med Skiforbundet vært?

– Det er «faderen» som har hatt mest dialog, så det er han som har mest oversikt. Men det er klart at vi skulle hatt mer tid enn det vi hadde, sier Klæbo.

– Hvordan blir opplegget ditt fremover, skal du trene mye alene?

– For å være ærlig, jeg har ikke peiling. Det eneste jeg vet er at jeg skal til høyden. Nå må vi bruke mai fornuftig og legge en god plan.

Johannes Høsflot Klæbo har brutt med landslaget. Foto: NTB

Northug advarer

Den pensjonerte skikongen Petter Northug, nå ekspert for TV 2, brøt selv med landslaget i 2013. Northug tror Klæbo har tatt et gjennomtenkt valg.

– Og det valget skal man ha respekt for. Jeg tror det har vært noen saker som har irritert og plaget «team Klæbo» litt, og det har vært litt dårlig kommunikasjon, og gjennom de siste to årene har Johannes vært mye i høyden og kanskje vokst litt bort fra resten av laget, og da tror jeg også at det er riktig, sier Northug til NRK.

Han advarer imidlertid Klæbo om at støyen rundt valget neppe kommer til å dempe seg med det første.

– For hans del venter det en turbulent tid i månedene som kommer, han skal inn igjen i november og få på plass en representasjonsavtale, og selv om han har trukket seg nå, gjenstår det mye arbeid før han kan stille til start for landslaget når det er første verdenscuprenn i november, sier Northug.

Alle som har valgt å stå utenfor langrennslandslaget, men som skal representere Norge i verdenscup og mesterskap, må signere en representasjonsavtale.

– Når får vi se da, hvordan «team Klæbo» og Skiforbundet løser det med kontrakten han må signere når han skal representere landslaget igjen fra november til mars, sier Northug.

– Hvordan var det for deg å stå på utsiden av landslaget med alt man ikke får tilgang til?

– Det gikk veldig fint og var nøye planlagt. Jeg hadde jo Coop i ryggen som sponsor, og for min del handlet det mest om motivasjon, mens for Johannes er det kanskje litt mer konflikt, så det er to forskjellige brudd.

Petter Northug mener Klæbo må belage seg på mer støy. Foto: Terje Pedersen / NTB

Klæbos beslutning ble først kjent da Klæbo-leiren slapp en pressemelding søndag kveld.

Der begrunnet Norges største skitstjerne exiten med at de siste ukes hendelser rundt skiforbundet og landslaget er hovedårsaken til at han velger å si nei.

– Med min avgang så har skiforbundet muligheter til å redusere sine kostnader og i stedet bruke penger på andre utøvere. Ja, nå vil de også slippe å betale for mine høydeopphold. Jeg har flere kamerater på landslaget som jeg føler er blitt dårlig behandlet i denne uttaksprosessen, skrev Klæbo i pressemeldingen.

– Under enormt press

NRKs langrennseksperter Fredrik Aukland og Torgeir Bjørn stemplet begge avgjørelsen som dramatisk for landslagsmodellen.

– De setter Skiforbundet under et enormt press, og det kommer til å få konsekvenser. Det kan være starten på en endring av hvordan sponsormarkedet i langrenn vil fungere. Det kan åpne for mer privatisering av idretten, sa Aukland da nyheten sprakk.

Sponsoreksperter spår nå en kjempesmell for Skiforbundet, og mener forbundet må være innstilt på å få langt dårligere økonomiske vilkår nå som markedsverdien av å sponse et landslag uten gullkalven Klæbo åpenbart vil synke, advarer de.

– Den risikoen tør vi ikke å stå i nå

Sparebank 1, som er hovedsponsor for langrennslandslaget, sa rett ut til NRK at de opplever situasjonen som «uheldig».

Skiforbundets økonomi er allerede presset, og langrennssjef Espen Bjervig medgir at de har merket at situasjonen har blitt vanskeligere økonomisk.

– Med økte utgifter og litt frafall av sponsorinntekter, så blir spriket stort. Men dette er ikke en unik situasjon. Vi er i denne situasjonen hvert år. Det som er unikt i år er markedet vi står i. I et vanlig marked hadde norsk langrenn klart å hente nye samarbeidsavtaler jevnt og trutt utover våren, sommeren og høsten. Den risikoen tør vi ikke å stå i nå. Vi tør ikke å budsjettere med så mange usikre inntekter når vi ser hvordan næringslivet også sliter i dagens marked sier Bjervig.

Golberg: – Såpass ærlig kan jeg svare

Forbundet har allerede kuttet i budsjettene rundt landslagene for kommende sesong. Pål Golberg, VM-vinner på femmila, frykter at manglende tilgang på de største stjernene kan føre til ytterligere kutt framover.

– Såpass ærlig kan jeg svare. Jeg skulle gjerne ønske at det var den mest attraktive modellen som alle ønsket å gå på. Uavhengig av om Johannes ønsker å dra til høyden eller ikkem så skulle jeg ønske han var en like stor del av laget, sier Golberg til NRK.

Det har vært spekulert i om Klæbos landslagsnei kan gjøre at han risikerer å ikke få gå verdenscup kommende sesong, men Norges skipresident Tove Moe Dyrhaug sier til NRK at dette ikke blir en problemstilling og at man får gå om man er god nok.

Som vinner av verdenscupen denne sesongen har Klæbo uansett friplass fram til jul, opplyser NTB.