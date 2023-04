Spår kjempesmell for Skiforbundet: – Klæbo er gullkalven

Den største profilen til langrennslandslaget valde søndag å takke nei til ein plass, og gav som grunn den økonomiske situasjonen som Skiforbundet no står i.

Det kan føre til at det blir endå vanskelegare for forbundet å få økonomien til å gå opp.

– Dette vil redusere marknadsverdien av sponsoravtalar som Skiforbundet kan inngå. Klæbo er gullkalven, akkurat som Northug var for nokre år sidan. Sponsorar går etter dei som får mest merksemd. Det er desse dei først og fremst vil knyte seg til og sole seg i glansen av, seier Harry Arne Solberg.

Solberg er professor i sportsøkonomi ved NTNU. Han meiner at Klæbo sitt nei vil ha vesentleg negativ effekt på Skiforbundet.

Usikre inntekter i tøff marknad

Tidlegare i april kom også meldinga om at Kristine Stavås Skistad og Astrid Øyre Slind ønskte å halde fram utanfor landslaget også neste sesong.

Langrenn lever i all hovudsak av sponsorinntekter, og langrennssjef Espen Bjervig fortel at dei har merka at situasjonen har blitt vanskelegare økonomisk.

– Med auka utgifter og litt fråfall av sponsorinntekter, så blir spriket stort. Men dette er ikkje ein unik situasjon. Vi er i denne situasjonen kvart år. Det som er unikt i år er marknaden vi står i. I ein vanleg marknad hadde norsk langrenn klart å hente nye samarbeidsavtalar jamt utover våren, sommaren og hausten. Den risikoen tør vi ikkje å stå i no. Vi tør ikkje å budsjettere med så mange usikre inntekter når vi ser korleis næringslivet også slit i dagens marknad, seier Bjervig.

LANGRENNSSJEF: Espen Bjervig. Foto: NTB

Hovudsponsoren: – Uheldig

Det er Sparebank 1 som er hovudsponsor for langrennslandslaget.

– Vi synest jo det er uheldig. Det legg vi ikkje skjul på. Det var ikkje ein ønskt situasjon for oss. Men klart, når Johannes har valt å gjere det, så må vi berre respektere det. Sånn er det, seier sponsorsjef i Sparebank 1, Stein Bugge.

Petter Northug valde i 2013 å gjere det same som Klæbo gjer no, to år før Sparebank 1 kom inn som hovudsponsor. Bugge meiner det er for tidleg å seie noko om korleis Klæbo sitt nei vil slå ut på avtalen mellom dei og langrennslandslaget.

– No skal det seiast at når Johannes skal byrje å konkurrere, så skal han jo framleis gå med Sparebank 1 i panna. Men klart, han vil ikkje vere tilgjengeleg i perioden frå no og fram til sesongstart på Beitostølen. Så då har vi ikkje noko høve til å bruke han, seier sponsorsjefen.

Bugge understrekar at Sparebank 1 har ein avtale med Skiforbundet til og med VM i Trondheim i 2025, og at dei står i den avtalen.

Ein annan som reagerer på Klæbo si avgjerd, er Espen Sørhaug. Han er marknadssjef i Norengros, som fram til nyleg var ein av Skiforbundet sine største sponsorar.

– Det er jo ei stor utfordring for heile landslagsmodellen og strukturen i norsk langrenn, som eigentleg handlar like mykje om det å kunne byggje aldersbestemte klassar og oppover. Det er jo nettopp det Skiforbundet har ansvar for. Northug-konflikten løyste ein på ein halvvegs måte, og det var ikkje bra, seier han.

Norengros avsluttar denne våren samarbeidet sitt med langrennslandslaget.

På spørsmål om dei ville trekt seg dersom dette hadde skjedd medan dei framleis hadde kontrakt med forbundet, er Sørhaug tydeleg:

– Det ville vi ikkje gjort. Enkeltutøvarar har lite å seie for ein sponsorsamanheng. Det er støyen rundt dei som er krevjande. Vi sponsar langrennslandslaget. Det sportslege legg vi oss ikkje opp i. Det viktige er at dei har logen vår på seg når dei går skirenn om vinteren, seier han.

Professor Solberg er heilt klar på at Klæbo sitt nei gjer det mindre attraktivt å sponse landslaget og at framtidige sponsorar vil betale mindre i åra framover.

– Dei vil ha dei som får størst merksemd. Akkurat no er Klæbo på toppen av den lista.

– Skal du vinne TV-sjåarane, som er olja i pengemaskineriet, må du ha stjernene.

Fryktar kutt

På grunn av Skiforbundet sin økonomiske situasjon er talet på løparar på landslaget kutta frå 24 til ti løparar per kjønn.

VM-vinnaren på femmila, Pål Golberg, fryktar manglande tilgang på dei største stjernene kan føre til ytterlegare kutt framover.

– Såpass ærleg kan eg svare. Eg skulle gjerne ønskje at det var den mest attraktive modellen som alle ønskte å gå på. Uavhengig av om Johannes ønskjer å dra til høgda eller ikkje så skulle eg ønskje han var ein like stor del av laget, seier Golberg til NRK.

FRYKTAR KUTT: Pål Golberg. Foto: NTB

For Golberg har det aldri vore eit alternativ å satse utan resten av gjengen på landslaget. For han fungerer landslagsmodellen bra, og 32-åringen har teke sjansen kvar gong han har fått han. Han skulle gjerne sett at Klæbo gjorde det same.

– Vi har jo sponsorar som betalar for opplegget vårt. Spesielt for verksemda som skjer frå november til mars, som er den som kostar mest pengar. Då vil han forhåpentlegvis ha sponsorane våre på dressen likevel. Men eg skulle gjerne sett at han også var med oss no i sommarmånadane.

Også i privatlaget Team Aker Dæhlie merkar dei at sponsormarknaden er krevjande, ifølgje dagleg leiar Knut Nystad.

– Økonomiske konjunkturar gjer jo at pengane ikkje sit like laust som før. Det er vanskeleg. Det er vanskeleg for oss. Det er sikkert vanskeleg for andre, seier han og held fram:

– Vi håpar i det lengste at det skal snu, men då må vi også ha eit produkt som samarbeidspartnarar er interesserte i og som appellerer til dei. Vi håpar å vere med på å utfordre korleis langrennsverda skal sjå ut i framtida og bidra positivt.