Mandag presenterte Norges Skiforbund langrennslandslagene for neste sesong.

Uttaket ble presentert dagen etter at Johannes Høsflot Klæbo annonserte at han fortsetter utenfor landslaget. Også Hans Christer Holund offentliggjorde at han la opp søndag.

Didrik Tønseth var én av dem som havnet i «kaoset» i bakkant Han hadde først fått beskjed om at han var ute av laget.

– Forrige torsdag fikk jeg beskjed om at det ikke var plass til meg på laget. Du er ute. Det kom veldig brått, for det er lenge siden vi gikk siste viktige skirenn, sier Didrik Tønseth til NRK.

KONTRABESKJED: Det siste døgnet har vært hektisk også for Tønseth.

– Hvordan reagerte du da?

– Jeg blir jo forbanna på det. Jeg er ikke forbanna for at jeg ryker, men at det kommer så sent. Jeg føler jeg ikke blir levnet noen sjans til å skape et skikkelig opplegg neste år. Hadde jeg fått beskjeden rett etter Lahti så hadde det vært tøft, men «fair», men nå synes jeg bare det blir tøft og «unfair», sier Tønseth.

– Følt meg som Bent Leikvoll

Men senere samme dag fikk Tønseth til slutt kontrabeskjeden.

– Så bråvåknet jeg til et ubesvart anrop søndags morgen. Da har det jo skjedd ting da. Da er det at Holund har gitt seg og at det er en ledig plass. Her står jeg i dag, sier Tønseth.

I tillegg til Tønseth hadde lagkamerat Sindre Bjørnestad Skar først fått beskjed om at han var vraket.

– Siste døgnet har jeg følt meg litt som Bent Leikvoll på «Nissene på låven» som kommer inn og ut. Det har vært noen litt rare dager. Det har ikke vært helt sånn jeg trodde det skulle bli, sier han til NRK.

SENT PÅ PLASS: Skar sier han føler seg som en uinvitert gjest på fest.

I likhet med Tønseth fikk han beskjed om at han var ute forrige torsdag, men søndag kom det ny beskjed.

Skar sier han ikke var i tvil, men at følelsen ikke bare har vært god.

– Det føles litt som å dra på en fest du ikke er invitert til. Det er en litt kjip følelse, å «crashe» en fest du ikke er invitert til.

Bjervig svarer på kritikken

Langrennssjef Espen Bjervig forstår frustrasjonene til Tønseth og Skar.

– I en ideell verden skulle vi gjerne gitt beskjed da siste verdenscuprenn var ferdig. Så er det jo en del med økonomi, en del rammer som skal på plass og sånne ting. Det er jo ikke sånn at vi ønsker å fjerne løpere. Dette er gode løpere som har levert bra, men så har vi en økonomi vi må forholde oss til. Det er først når rammene er på plass at vi kan informere utøverne om laget. Det har tatt litt tid utover våren nå, sier Bjervig.

– Kunne noe vært gjort annerledes?

– Ja, det er sikkert mange ting som kunne vært gjort annerledes. Man kan gjerne involvere og sånne ting, men man skal ha respekt for at når man er i den prosessen med kutt. Det er fire årsverk på utgående ansettelseskontrakter, som er borte hos oss. Vi har tatt ned masse aktivitetskostnader på andre ting. Det er mye annet som skjer i en sånn prosess enn akkurat det med lagene. Og så kunne det sikkert vært fremskyndet en dag eller to, men det er ikke mye mer enn tida av veien man har på det når man sitter og jobber med det.

Bjervig forteller at det var hektiske timer etter exiten til både Klæbo og Holund.

– Jeg pratet med Hans Christer veldig tidlig i går, og jeg skjønte det var noe fordi han hadde ringt ganske seint kvelden før. Det er ikke så ofte han gjør det. Da måtte vi snu oss fort rundt. Med Johannes fikk vi beskjeden i går ettermiddag. Så, så klart: Det blir litt ekstra armer og bein i forkant av markedsdagene, ja, sier Bjervig til NRK.

Dette er laget som ble presentert:

Langrennslandslaget 2023/24 Ekspandér faktaboks Kvinner: Anne Kjersti Kalvå

Ane Apelkvist Stenseth

Marte Skaanes

Ingvild Flugstad Østberg

Helene Marie Fossesholm

Mathilde Myhrvold

Lotta Udnes Weng

Heidi Weng

Julie Myhre

Tiril Udnes Weng Menn, sprint: Erik Valnes

Pål Golberg

Sindre Bjørnestad Skaar

Håvard Solås Taugbøl

Even Northug Menn, distanse: Didrik Tønseth

Sjur Røthe

Simen Hegstad Krüger

Martin Løwstrøm Nyenget

Harald Østberg Amundsen

Sa nei til landslaget

I en pressemelding søndag kveld bekreftet Johannes Høsflot Klæbo at han fortsetter satsingen utenfor landslaget.

– Med min avgang så har Skiforbundet muligheter til å redusere sine kostnader og i stedet bruke penger på andre utøvere. Ja, nå vil de også slippe å betale for mine høydeopphold. Jeg har flere kamerater på landslaget som jeg føler er blitt dårlig behandlet i denne uttaksprosessen. Jeg kommer til å holde nær kontakt med landslagskameratene, selv om jeg ikke lenger blir en del av landslaget, sa Klæbo i pressemeldingen.

Der kom det også fram at Klæbo skal finansiere satsingen selv i tiden fremover.

– Dette er dramatisk for landslagsmodellen, sa NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn om exiten.

Samme dag annonserte Holund karriereslutt: