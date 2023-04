Maanums Arsenal sikret godt utgangspunkt

Wolfsburg fikk en kjempestart i den første av to semifinalekamper i mesterligaen mot Arsenal. Hjemme mot Arsenal ledet de 2-0 halvveis ut i den første omgangen, men så våknet gjestene.

Like før pause skaffet Frida Maanum et hjørnespark for Arsenal. Det endte med at Rafaelle lekkert headet inn et reduseringsmål.

Halvveis i den andre omgangen utlignet Stina Blackstenius til 2-2, en stilling som holdt seg ut kampen. Maanum spilte hele kampen for Arsenal og London-laget har nå skaffet seg et godt utgangspunkt før returkampen.

Den spilles i London 1. mai. I den andre semifinalen vant Barcelona 1-0 borte mot Chelsea i første kamp.